تفتيح البشرة 3 درجات من أول إستعمال ضعيه مرة واحدة فقط قبل النوم والنتيجة فورية

تفتيح البشرة 3 درجات من أول إستعمال ضعيه مرة واحدة فقط قبل النوم واحصل على النتيجة الفورية، يبحث الكثير من الفتيات إلى طريقة سهلة ومكوناتها تتوافر في كل منزل لكي يتمكنون من تفتيح أماكن التصبغات والحروق التي تسببها أشعة الشمس إستعداداً للربيع والصيف، وذلك نظراً لإرتفاع أسعار كريمات التفتيح ذات الكفاءة العالية، وحديثنا اليوم عن وصفة طبيعية لها تأثير سحري على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والقضاء على التصبغات والكلف وذلك من أول إستعمال.

تفتيح البشرة 3 درجات من أول إستعمال

نتناول اليوم الحديث عن وصفة سحرية لتفتيح البشرة بشكل فعال ثلاثة درجات من أول إستعمال، أحد أهم مكونات وصفة اليوم هو الأرز والذي يُعد أحد العناصر الهامة التي تساهم في تفتيح البشرة بشكل سريع، كما قد صرح خبراء التجميل الكوريات بأن الأرو هو سر نضارة وتفتيح بشرة الكوريات المتميزة بتوحيد ونضارة بشرتهم.

مكونات وصفة تفتيح البشرة من أول إستعمال

تتكون وصفة التفتيح الهائلة لثلاثة درجات من أول إستعمال من العناصر التالية :

3 ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب صغير من الحليب السائل.

نصف كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ثلاثة ملاعق من زيت بذور العنب.

ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة

يتم وضع الأرز في وعاء ثم إضافة الحليب السائل وإضافة الماء ثم يُترك الخليط حتى تمام تسوية الأرز وبعد نزعه من على النار وتركه ليبرد يتم خلط الخليط في الكبة الكهربائية حتى يتحول إلى قوام كريمي متماسك، ثم يتم تصفية الخليط بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب والاحتفاظ بالكريم لمدة أسبوع أو عشرة أيام، ولزيادة قيمته يتم إضافة عصير الليمون وزيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب ويمكن استبداله بعسل النحل لأصحاب البشرة الجافة ليمنح البشرة ترطيب هائل، ثم إضافة جل الصبار لتقليل مسام البشرة وتوحيد لونها ثم يتم الدمج جيداً بين جميع المكونات بعناية.

يتم الإحتفاظ بالكريم في عبوة من الزجاج مُحكمة الغلق لمدة 10 أيام في الثلاجة، ويتم تطبيق الكريم يومياً قبل النوم وغسل البشرة فور الإستيقاظ أو إستخدامه كقناع ماسك للبشرة مرتين إسبوعياً وستلاحظ النتيجة من الإستعمال الأول من تفتيح البشرة وتوحيد لونها والقضاء نهائياً على الكلف والتصبغات.

لتبييض وتفتيح الوجه الجاف يمكنك تحضير ملعقة كبيرة من عسل النحل، ملعقة من الحليب المجفف، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو، القليل من عصير الليمون الحامض او عصير البرتقال ثم يتم اضافة المكونات في وعاء مناسب ثم يتم الدمج جيدا للحصول على قوام متجانس ثم يطبق المزيج على بشرة نظيفة ويترك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف ثم يغسل الوجه بعدها بالماء جيدا ويرطب الوجه بالمرطب الخاص بك.