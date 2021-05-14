اصنعي بروتين طبيعي للشعر الهايش والمجعد في المنزل

يُستخلص البروتين العلاجي من مصادر حيوانية أو نباتية ثم يعالج في عمليات تصنيع، ويُستخدم في صالونات التجميل عن طريق وضعه على الشعر ثم تثبيت البروتين على الشعر حراريًا بمكواة الشعر، ما يساعد على فرد الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا، وتستمر نتائج البروتين العلاجي لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى 12 شهر حسب نوع البروتين، ومدى الضرر اللاحق بالشعر.

بروتين طبيعي للشعر

يعمل البروتين على علاج الشعر التالف من خلال: إعادة بناء الغطاء البروتيني للشعر من خلال ملء الفراغات التالفة في سلاسل البروتين، ما يوفر الحماية لخصلات الشعر ضد أي أضرار، ويعطيها مظهرًا لامعًا و يعمل البروتين على حماية بنية الشعر، ومع التقدم في العمر أو الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، كالصبغات وغيرها، يفقد الشعر الغلاف البروتيني، وتتلف أجزاء من سلاسل البروتين، ما يعرضه للتقصف والتجعد.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من كريم الشعر.

ملعقتان من اللبن الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من النخاع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

كبسولتان من فيتامين E.

حبتان من الأفوكادو. حبتان من الموز.

حبتان من الكيوي.

نقشر كلاً من الأفوكادو، والموز، والكيوي، ثمّ نقطع المكوّنات إلى قطع صغيرة.

نضع زيت الزيتون، والعسل، وزيت الخروع، والأفوكادو، والكيوي، والموز في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد. نضيف الزبدة، واللبن الزبادي، والنخاع، وكبسولات الفيتامين إلى المزيج، ونخلط المكوّنات من جديد لمدة ثلاث دقائق إضافية.

نضع المزيج في عبوة بلاستيكية، ثمّ نضيف إليه كريم الشعر، ونغلق العبوة بإحكام مع مراعاة رجها جيداً لمدة دقيقة.

نحفظ بروتين الشعر في الثلاجة لحين الاستخدام.

مقادير بروتين طبيعي للشعرطريقة تحضير بروتين الشعر الطبيعي