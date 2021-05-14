تكات تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية بالخطوات في البيت

طريقة عمل البيتزا في البيت من أكثر وصفات الطعام التي تبحث عنها النساء وتفضل تجربتها، بدلًا من شرائها جاهزة، فعادة ما يحب الكبار والصغار تناول البيتزا الجاهزة، لكنها تكون مكلفة ولا نعلم طريقة إعدادها ومدى نظافتها، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل بيتزا هت و طريقة عمل البيتزا الإيطالي في منزلك بخطوات سهلة وسريعة، وتكون بمثابة وجبة مختلفة تقدمينها لأسرتك وأطفالك بعيدًا عن الطبخات اللاتي اعتادوا عليها.

تتميز عجينة البيتزا بكونها سهلة الإعداد وبسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت ولا الجهد. وسنقوم بتحضير طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة، وهي عجينة لن تأخذ الكثير من وقتك في الإعداد أو الاختمار وسنسعد بالنتيجة.

اصل البيتزا

بيتزا (بالإيطالية: Pizza) هي أكلة تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات، ثم أخذها عنهم الجنود الإيطاليين لينقلوها إلى إيطاليا مع إضافة صلصة الطماطم وجبن الموزاريلا ثم نقلها المهاجرون.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

٣ ملاعق حليب بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

٣ أكواب دقيق.

كوب ونصف ماء.

٢ ملعقة خميرة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقتان زيت زيتون.

نقوم بخلط كلاً من الماء والملح والسكر والخميرة والزيت معا لمدة خمس دقائق، وفي وعاء آخر كبير نقوم بخلط الدقيق مع ثوم بودرة وحليب البودرة والبيكنج باودر.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الماء والخميرة الي خليط الدقيق ونقوم بعجن المكونات معا لمدة ربع ساعة أما بيدنا أو بالماكينة الخاصة بالعجن، حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة، ثم نقوم برش عليها ملعقة زيت زيتون ونقوم بتغطيتها ثم نقوم بتركها حتى تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

مقادير عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا