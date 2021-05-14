ألذ طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بتتبيلة خطيرة تنفع في العزومات

العديد من السيدات يفضلن تناول طاجن الفراخ بالبصل لأنه من أشهر وألذ الأطباق التي يفضلها الكبير والصغير، وتعد طواجن الفراخ بالبصل من ألذ وأسهل الأطباق التي يتم تجهيزها بسرعة ولا تحتاج للعديد من المكونات لكافة المكونات متواجدة داخل المطبخ في كل منزل ولذا فهي سهلة التحضير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات. حبتين من الطماطم

علبة زبادي

توابل وفلفل أسمر

فلفل اخضر.

بصل مفروم وبصل مقطع شرائح.

حبتين من البطاطس.

فرخة مقطعة أربع قطع الطريقة لابد من تتبيل الدجاج في الزبادي والنوايا وبعض من البصل المفروم لمدة ساعتين او ساعة علي الأقل.

نقوم بتجهيز صينية ونقوم بتتبيل قطع الدجاج بالبصل المفروم والطماطم المفرومة ونقوم بوضعه علي الدجاج ونقوم بوضعه علي النار ووضع بعض من قطع البطاطس الدائرية والبصل الدائري والفلفل الدائري وكوب من الماء مع بعض من الزيت لمدة ثلث ساعة.

ونقوم بوضعها في الفرن تأخذ وش أحمر ونقوم بإخراجها وتقديمها . طريقة أخري لطاجن الفراخ بالبصل المكونات. بصلتين مبشورين.

حبتين طماطم مقطعة دوائر .

بصل دوائر.

أربعة صدور.

بصل مفروم.

طماطم مفرومة.

ملح وفلفل اسود.

توابل وبهارات.

كركم.

بابريكا.

فلفل اخضر.

نصف كيلو من الكوسة الطريقة: نقوم بتتبيل الصدور أولا في إناء مناسب بالتوابل والبصل المفروم والطماطم المفرومة والكركم والملح والفلفل.

بعد التتبيلة لمدة ساعة نقوم بوضع البصل المقطع والكوسة وكوب من الماء والملح والنوايا والبهارات والبصل المقطع وبعض من الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر علي النار.

لمدة ربع ساعة مترجم المزيج مع الدجاج علي النار ونقوم بعدها بوضعه داخل الفرن من أجل النضوج ولابد من تغطية الطاحنة بورق الألمنيوم.

وبعد تمام نضج الدجاج نقوم بإزالة الورق وإشعال الفرن او الشواية لكي تأخذ الدجاج شكل الشوي. الوسوم

العديد من السيدات يفضلن تناول طاجن الفراخ بالبصل لأنه من أشهر وألذ الأطباق التي يفضلها الكبير والصغير، وتعد طواجن الفراخ بالبصل من ألذ وأسهل الأطباق التي يتم تجهيزها بسرعة ولا تحتاج للعديد من المكونات لكافة المكونات متواجدة داخل المطبخ في كل منزل ولذا فهي سهلة التحضير. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات. حبتين من الطماطم

علبة زبادي

توابل وفلفل أسمر

فلفل اخضر.

بصل مفروم وبصل مقطع شرائح.

حبتين من البطاطس.

فرخة مقطعة أربع قطع الطريقة لابد من تتبيل الدجاج في الزبادي والنوايا وبعض من البصل المفروم لمدة ساعتين او ساعة علي الأقل.

نقوم بتجهيز صينية ونقوم بتتبيل قطع الدجاج بالبصل المفروم والطماطم المفرومة ونقوم بوضعه علي الدجاج ونقوم بوضعه علي النار ووضع بعض من قطع البطاطس الدائرية والبصل الدائري والفلفل الدائري وكوب من الماء مع بعض من الزيت لمدة ثلث ساعة.

ونقوم بوضعها في الفرن تأخذ وش أحمر ونقوم بإخراجها وتقديمها . طريقة أخري لطاجن الفراخ بالبصل المكونات. بصلتين مبشورين.

حبتين طماطم مقطعة دوائر .

بصل دوائر.

أربعة صدور.

بصل مفروم.

طماطم مفرومة.

ملح وفلفل اسود.

توابل وبهارات.

كركم.

بابريكا.

فلفل اخضر.

نصف كيلو من الكوسة الطريقة: نقوم بتتبيل الصدور أولا في إناء مناسب بالتوابل والبصل المفروم والطماطم المفرومة والكركم والملح والفلفل.

بعد التتبيلة لمدة ساعة نقوم بوضع البصل المقطع والكوسة وكوب من الماء والملح والنوايا والبهارات والبصل المقطع وبعض من الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر علي النار.

لمدة ربع ساعة مترجم المزيج مع الدجاج علي النار ونقوم بعدها بوضعه داخل الفرن من أجل النضوج ولابد من تغطية الطاحنة بورق الألمنيوم.

وبعد تمام نضج الدجاج نقوم بإزالة الورق وإشعال الفرن او الشواية لكي تأخذ الدجاج شكل الشوي.

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