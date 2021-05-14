ماسك لتفتيح الوجه ونضارته سريعاً لبشرة بيضاء من أول مرة

ماسك لتفتيح الوجه ونضارته سريعاً للمناسبات نقدمه لكِ هنا من خلال هذا المقال، أحياناً تحدث لدينا مناسبات مفاجئة أو ظروف طارئة تستدعي أن نستقبلها ببشرة بيضاء وناعمة ومشرقة خالية من أي عيوب، في الظروف الطبيعية يحتاج علاج البشرة إلى فترة طويلة تصل إلى شهور من العناية، ولكن بعض المكونات تساعد على تبييض البشرة بشكل سريع واستعادة نقاء البشرة من أول استخدام، تعرفي على أفضل ماسكات لتفتيح الوجه والحصول على نضارة سريعة وكوني كالقمر في أقل وقت ممكن من خلال ماسك سريع للبشرة.

ماسك لتفتيح الوجه ونضارته

قناع الموز والعسل من الأقنعة التي تساعدك في الحصول على بشرة بيضاء من أول استخدام، ومن مميزاته أن مكوناته متوفرة في كل منزل وسهلة الحصول عليها كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة تقريباً.

اخلطي حبة من الموز مع ملعقة كبيرة من عسل النحل خلطاً جيداً حتى تصير المكونات خفيفة وسهلة الفرد على البشرة، افردي القناع على وجهك ثم انتظري مدة 30 دقيقة واغسلي وجهك بماء الصنبور مع غسول خفيف مناسب لبشرتك، وسوف تلاحظي الفرق من أول استخدام بكل تأكيد.

يحتوي العسل على مجموعة من الفيتامينات التي تكسب بشرتك نعومة ونضارة.

غني بالمعادن الطبيعية المفيدة لنضارة وتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد العسل على التخلص من شوائب البشرة ويمنع تكون الحبوب والبثور.

يحتوي الموز على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وكلها فيتامينات مفيدة ومغذية للبشرة.

يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على زيادة نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد وبعض مشاكل البشرة.

به مضادات أكسدة لذلك فهو يحمي البشرة ويكسبها نضارة رائعة.

يمكن استخدام ماسكات الموز للبشرة في علاج حب الشباب وتقليل تصبغات البشرة.

فوائد العسل لتفتيح البشرةفوائد الموز لتبييض الوجه