انجح طريقة للبسبوسة الاصلية بطريقه اكبر شيفات العالم طرية ومرملة ومتماسكة بمقادير بسيطة

انجح طريقة للبسبوسة ، يبحث عنها الجميع لأنها من الحلويات الشرقية الشهيرة ذات طعم جميل ومطلوب دائمًا سواء كان هناك مناسبات أو لا ومن المعروف أن البسبوسة طعمها من الخارج أفضل لكن هنا لكم بعض الوصفات التي تجعلكم لا تشترونها من الخارج أبدًا وهذه الطرق بأقل التكلفة وأبسط وأسرع الطرق وتكون أكثر أمنًا وصحة على الأطفال من البسبوسة الجاهزة. انجح طريقة للبسبوسة :- انجح طريقة للبسبوسة :- المكونات:- نصف كيلو دقيق سميد.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من القشطة.

كوب من الزبادي.

كوب من السمنة.

كوب من السكر. طريقة التحضير:- في إناء نضع دقيق السميد وعليه الفانيليا وبكينج بودر والسكر وخلطهم معًا.

نبدأ بإضافة السمنة بالتدريج مع التقليب حتى يختلط السمن بباقي المكونات جيدًا نبدأ بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر في الدقيق بالسمن حتى تختفي.

ثم نبدأ بإضافة القشطة مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة.

ثم نبدأ بإضافة القشطة مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة. في صينية مدهونة بالسمنة نفرد البسبوسة فيها وعلى درجة حرارة متوسطة نضعها وتظل داخلة حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل.

فيها وعلى درجة حرارة متوسطة نضعها وتظل داخلة حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل. نقوم بتجهيز الشربات ووضعة عليها وتترك حتى تبرد ثم تكون جاهزة للتقديم. المكونات:- ٣ كوب دقيق سميد.

ملعقة فانيليا.

١ كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

١ ونصف كوب لبن.

كوب قشطة.

ملعقة بكينج بودر. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بإضافة دقيق السميد وبكينج بودر والفانيليا والسكر والسمنة وخلطهم معًا حتى يمتزجوا.

إضافة اللبن بالتدريج على الخليط مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة.

فرد العجينة في صينية مدهونة سمنة وإدخالها فرن على درجة حرارة متوسطة ثم تركها حوال ٢٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.

وضع الشربات عليها وتترك حتى تبرد ثم يتم فرد القشطة عليها من أعلى وتزينها بالمكسرات وتكون هكذا جاهزة للتقديم. طريقة عمل الشربات:- ٣ كوب من السكر مع ٣ كوب من الماء ثم تركهم يغلي على النار حوالي ربع ساعة ثم اغلاق النار وتركة يبرد للاستخدام مع البسبوسة. طريقة التحضير:-طريقة التحضير:-طريقة عمل الشربات:- الوسوم

انجح طريقة للبسبوسة ، يبحث عنها الجميع لأنها من الحلويات الشرقية الشهيرة ذات طعم جميل ومطلوب دائمًا سواء كان هناك مناسبات أو لا ومن المعروف أن البسبوسة طعمها من الخارج أفضل لكن هنا لكم بعض الوصفات التي تجعلكم لا تشترونها من الخارج أبدًا وهذه الطرق بأقل التكلفة وأبسط وأسرع الطرق وتكون أكثر أمنًا وصحة على الأطفال من البسبوسة الجاهزة. انجح طريقة للبسبوسة :- انجح طريقة للبسبوسة :- المكونات:- نصف كيلو دقيق سميد.

ملعقة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب من القشطة.

كوب من الزبادي.

كوب من السمنة.

كوب من السكر. طريقة التحضير:- في إناء نضع دقيق السميد وعليه الفانيليا وبكينج بودر والسكر وخلطهم معًا.

نبدأ بإضافة السمنة بالتدريج مع التقليب حتى يختلط السمن بباقي المكونات جيدًا نبدأ بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر في الدقيق بالسمن حتى تختفي.

ثم نبدأ بإضافة القشطة مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة.

ثم نبدأ بإضافة القشطة مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة. في صينية مدهونة بالسمنة نفرد البسبوسة فيها وعلى درجة حرارة متوسطة نضعها وتظل داخلة حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل.

فيها وعلى درجة حرارة متوسطة نضعها وتظل داخلة حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل. نقوم بتجهيز الشربات ووضعة عليها وتترك حتى تبرد ثم تكون جاهزة للتقديم. المكونات:- ٣ كوب دقيق سميد.

ملعقة فانيليا.

١ كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

١ ونصف كوب لبن.

كوب قشطة.

ملعقة بكينج بودر. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بإضافة دقيق السميد وبكينج بودر والفانيليا والسكر والسمنة وخلطهم معًا حتى يمتزجوا.

إضافة اللبن بالتدريج على الخليط مع التقليب للحصول على عجينة متجانسة لينة.

فرد العجينة في صينية مدهونة سمنة وإدخالها فرن على درجة حرارة متوسطة ثم تركها حوال ٢٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي من الجانبين.

وضع الشربات عليها وتترك حتى تبرد ثم يتم فرد القشطة عليها من أعلى وتزينها بالمكسرات وتكون هكذا جاهزة للتقديم. طريقة عمل الشربات:- ٣ كوب من السكر مع ٣ كوب من الماء ثم تركهم يغلي على النار حوالي ربع ساعة ثم اغلاق النار وتركة يبرد للاستخدام مع البسبوسة. طريقة التحضير:-طريقة التحضير:-طريقة عمل الشربات:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انجح طريقة للبسبوسة الاصلية بطريقه اكبر شيفات العالم طرية ومرملة ومتماسكة بمقادير بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.