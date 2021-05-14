شعرك خشن ومش لاقيه حل كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد في 30 دقيقة

طريقة تنعيم الشعر الخشن والمجعد بخلطات طبيعية سؤال يشتكي منه الكثير من النساء لأن الشعر الخشن يكون أسباب تعاسة صاحبه، فهو صعب في كل شيء التنسيق والترتيب وتسريحه أيضاً، هذا بالإضافة إلى مظهره الغير لائق، لهذا نجد أن السيدات يبحثن دائماً عن الطرق الطبيعية التي تستخدم في تنعيم الشعر.

طرق تنعيم الشعر بوصفات طبيعية

يوجد وصفات طبيعية كثيرة تساعد في تنعيم وترطيب الشعر المجعد وهذه تعتبر آمنة على الشعر ولا يوجد أي ضرر منها، ومن أهمها :

وصفة خل التفاح لتنعيم الشعر

المكونات :

كمية مناسبة من خل التفاح.

قدر مناسب من الماء.

طريقة التحضير :

نخلط كمية متساوية من الماء مع خل التفاح.

ثم نضع هذه الخلطة على الشعر بعد غسله بالشامبو المناسب.

تترك الوصفة على الشعر لمدة خمس دقائق ثم تشطف بالماء البارد.

الزيوت الطبيعية ( زيت زيتون – جوز الهند – اللوز ).

في البداية نسخن الزيت لمدة خمس دقائق في الميكرويف.

ثم نترك الزيت ليبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نضع الزيت على الشعر وندلك به فروس الرأس جيداً والشعر بدايةً من الجذور حتى الأطراف.

بعد ذلك نغطي الشعر بطافية الحمام ونلفه بفوطة ساخنة.

ثم نترك الشعر عليه الزيت والفوطة لمدة 60 دقيقة قبل الاستحمام.

وصفة البيض لترطيب الشعر المجعد

نجد أن البيض يحتوي على معدل عالي من البروتين الذي يجعله من أفضل المرطبات التي تستخدم للشعر، لذا نجد أن وصفة البيض للترطيب كما يلي :

المكونات :

بيضة واحدة.

ملعقتين زيت زيتون صغيرتين.

ملعقتين مايونيز صغيرتين.

طريقة التحضير :