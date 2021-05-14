من غير ما تشرب نقطة زيت اقلي البطاطس بحيلة رهيبة وقرمشة خطيرة زي المطاعم

تعد البطاطس من أفضل الأطعمة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص وتعد الطعام المفضل لدى العديد من الأفراد وهناك العديد من شتي الطرق التي من خلالها يمكن تحضيرها ولكن هناك العديد الذين يودون تحضيرها بدون ان تشرب زيت، ولهذا إليكم كيفية ذلك بكل سهولة. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت المكونات: تقطيع البطاطس إلى أصابع للقلي

ملعقة ونصف من الفلفل الأحمر

ملعقة ونصف من البهارات الإيطالية

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة ونصف من بودرة القرفة

ملعقة زعتر

ملعقة كبيرة من الفلفل الحار

ملعقة ونصف من البهارات طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن بشكل جيد على درجة حرارة تقل عن 125 درجة

نقوم بإحضار ورق فويل و نفرشه على الصنيه ونقوم بتوزيع القرفة

نقوم بوضع أصابع البطاطس بشكل جيد داخل الصينية ونقوم برشها من البهارات المخلوطة فلفل احمر علي فلفل اسود والزعتر

نقوم بإعطاء الصينية بشكل جيد حتى نضعها في الفرن

نقوم بترك الصينية في الفرن لمدّة ربع ساعه علي الاقل حتي تستوي البطاطس بشكل جيد

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بي كشف الغطاء من على الصينية حتى تصبح البطاطس مقرمشة

نقوم بإخراج صينية البطاطس من الفرن ونقوم بتقديمها بالهنا والشفا طريقة عمل بطاطس بطريقة أسهل بدون ما تشرب زيت طريقة عمل بطاطس بطريقة أسهل بدون ما تشرب زيت المكونات: قطعة كبيرة من البطاطس

لتر ونصف من الماء المغلي

نصف ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من الزعتر

ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الملح طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطس على شكل أصابع كبيرة

نقوم بوضع أصابع البطاطس في لتر ونصف من الماء المغلي

نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونتركها حتى تجف لمدّة ربع ساعه

نقوم بتحضير التوابل ونخلط معها الزعتر والزيتون والملح والتوم

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة منخفضة ونضع الصينيه لمدة عشر دقائق

نقوم بإخراج الصينية بعد ما نتأكد من تحميرها ونقوم بتقديمها باردة. الوسوم

تعد البطاطس من أفضل الأطعمة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص وتعد الطعام المفضل لدى العديد من الأفراد وهناك العديد من شتي الطرق التي من خلالها يمكن تحضيرها ولكن هناك العديد الذين يودون تحضيرها بدون ان تشرب زيت، ولهذا إليكم كيفية ذلك بكل سهولة. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت المكونات: تقطيع البطاطس إلى أصابع للقلي

ملعقة ونصف من الفلفل الأحمر

ملعقة ونصف من البهارات الإيطالية

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة ونصف من بودرة القرفة

ملعقة زعتر

ملعقة كبيرة من الفلفل الحار

ملعقة ونصف من البهارات طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن بشكل جيد على درجة حرارة تقل عن 125 درجة

نقوم بإحضار ورق فويل و نفرشه على الصنيه ونقوم بتوزيع القرفة

نقوم بوضع أصابع البطاطس بشكل جيد داخل الصينية ونقوم برشها من البهارات المخلوطة فلفل احمر علي فلفل اسود والزعتر

نقوم بإعطاء الصينية بشكل جيد حتى نضعها في الفرن

نقوم بترك الصينية في الفرن لمدّة ربع ساعه علي الاقل حتي تستوي البطاطس بشكل جيد

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بي كشف الغطاء من على الصينية حتى تصبح البطاطس مقرمشة

نقوم بإخراج صينية البطاطس من الفرن ونقوم بتقديمها بالهنا والشفا طريقة عمل بطاطس بطريقة أسهل بدون ما تشرب زيت طريقة عمل بطاطس بطريقة أسهل بدون ما تشرب زيت المكونات: قطعة كبيرة من البطاطس

لتر ونصف من الماء المغلي

نصف ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من الزعتر

ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الملح طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطس على شكل أصابع كبيرة

نقوم بوضع أصابع البطاطس في لتر ونصف من الماء المغلي

نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونتركها حتى تجف لمدّة ربع ساعه

نقوم بتحضير التوابل ونخلط معها الزعتر والزيتون والملح والتوم

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة منخفضة ونضع الصينيه لمدة عشر دقائق

نقوم بإخراج الصينية بعد ما نتأكد من تحميرها ونقوم بتقديمها باردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من غير ما تشرب نقطة زيت اقلي البطاطس بحيلة رهيبة وقرمشة خطيرة زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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