اسرار تتبيلة كفتة الحاتي المشوية بكل أسرارها وتكاتها بنفس طعم الحاتي الجاهزة

كفتة الحاتي هو واحدة من أفضل أنواع الكفتة والتي يحبها وتعد مفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويرغبون في معرفة بعض المعلومات عنها وذلك لتميزها الكبير ومذاقها الرائع بين جميع أنواع الكفتة الأخرى، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.

طريقة عمل كفتة الحاتي

تعد كفتة الحاتي من أفضل الأكلات المحببة لدى معظم الناس، وفيما يلي سوف نتناول مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة:

مكونات كفتة الحاتي:

كيلوغرام من اللحمة المفرومة. البعض من البقدونس المفروم. عدد كوب واحد من البصل مبشور. ماء البصل. ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي. ملعقة كبيرة من السبع البهارات. فلفل أسود، ملح. البعض من زيت الذرة. مدة تحضير هذه المكونات خمسة عشر دقيقة. عدد الأشخاص الكافي للوصفة المحضّرة عشرة أشخاص. وقت طهي الوصفة عشرون دقيقة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

بعد التعرف على المكونات الخاصة بكفتة الحاتي لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها لضمان الحصول على أفضل أنواع الكفتة والتي يرغب بها الشخص وطريقة التحضير كما يلي: