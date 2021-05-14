اسرار تتبيلة كفتة الحاتي المشوية بكل أسرارها وتكاتها بنفس طعم الحاتي الجاهزة

كفتة الحاتي هو واحدة من أفضل أنواع الكفتة والتي يحبها وتعد مفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويرغبون في معرفة بعض المعلومات عنها وذلك لتميزها الكبير ومذاقها الرائع بين جميع أنواع الكفتة الأخرى، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.طريقة عمل كفتة الحاتي
تعد كفتة الحاتي من أفضل الأكلات المحببة لدى معظم الناس، وفيما يلي سوف نتناول مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة:
مكونات كفتة الحاتي:
- كيلوغرام من اللحمة المفرومة.
- البعض من البقدونس المفروم.
- عدد كوب واحد من البصل مبشور.
- ماء البصل.
- ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي.
- ملعقة كبيرة من السبع البهارات.
- فلفل أسود، ملح.
- البعض من زيت الذرة.
- مدة تحضير هذه المكونات خمسة عشر دقيقة.
- عدد الأشخاص الكافي للوصفة المحضّرة عشرة أشخاص.
- وقت طهي الوصفة عشرون دقيقة.
بعد التعرف على المكونات الخاصة بكفتة الحاتي لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها لضمان الحصول على أفضل أنواع الكفتة والتي يرغب بها الشخص وطريقة التحضير كما يلي:
- في البداية لابد من العمل على خلط كلا من اللحمة والبقدونس وكذلك الفلفل والملح والسبع بهارات مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك يجب إضافة البصل وبهارات كفتة الحاتي والقيام بتقليبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد لضمان الحصول على طعام متجانس.
- في الناحية الأخرى لابد من تسخين صينة الفرن بشكل جيد ثم وضع الزيت عليها.
- في الخطوة التالية لابد من ترطيب اليد بماء البصل ثم القيام برص اللحمة في الأسياخ وبعد ذلك وضعها على الجريل وتترك حتى تستوي بشكل جيد لضمان الحصول على مذاق كفتة الحاتي الرائع الذي يتحدث عنه الكثير في وصفهم لها.
- بعد أن تستوي الكفتة يتم ازالتها من الجريل الذي وضعت به وبذلك أصبحت جاهزة للتناول ويتم تقديمها للأفراد ويمطن اضافة بعض السلطات وغيره بجانب الكفتة لمن يرغب في ذلك.
الوسوم
كفتة الحاتي هو واحدة من أفضل أنواع الكفتة والتي يحبها وتعد مفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويرغبون في معرفة بعض المعلومات عنها وذلك لتميزها الكبير ومذاقها الرائع بين جميع أنواع الكفتة الأخرى، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.طريقة عمل كفتة الحاتي
تعد كفتة الحاتي من أفضل الأكلات المحببة لدى معظم الناس، وفيما يلي سوف نتناول مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة:
مكونات كفتة الحاتي:
- كيلوغرام من اللحمة المفرومة.
- البعض من البقدونس المفروم.
- عدد كوب واحد من البصل مبشور.
- ماء البصل.
- ملعقة كبيرة من بهارات كفتة الحاتي.
- ملعقة كبيرة من السبع البهارات.
- فلفل أسود، ملح.
- البعض من زيت الذرة.
- مدة تحضير هذه المكونات خمسة عشر دقيقة.
- عدد الأشخاص الكافي للوصفة المحضّرة عشرة أشخاص.
- وقت طهي الوصفة عشرون دقيقة.
بعد التعرف على المكونات الخاصة بكفتة الحاتي لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لتحضيرها لضمان الحصول على أفضل أنواع الكفتة والتي يرغب بها الشخص وطريقة التحضير كما يلي:
- في البداية لابد من العمل على خلط كلا من اللحمة والبقدونس وكذلك الفلفل والملح والسبع بهارات مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك يجب إضافة البصل وبهارات كفتة الحاتي والقيام بتقليبهم مع بعضهم البعض بشكل جيد لضمان الحصول على طعام متجانس.
- في الناحية الأخرى لابد من تسخين صينة الفرن بشكل جيد ثم وضع الزيت عليها.
- في الخطوة التالية لابد من ترطيب اليد بماء البصل ثم القيام برص اللحمة في الأسياخ وبعد ذلك وضعها على الجريل وتترك حتى تستوي بشكل جيد لضمان الحصول على مذاق كفتة الحاتي الرائع الذي يتحدث عنه الكثير في وصفهم لها.
- بعد أن تستوي الكفتة يتم ازالتها من الجريل الذي وضعت به وبذلك أصبحت جاهزة للتناول ويتم تقديمها للأفراد ويمطن اضافة بعض السلطات وغيره بجانب الكفتة لمن يرغب في ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار تتبيلة كفتة الحاتي المشوية بكل أسرارها وتكاتها بنفس طعم الحاتي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.