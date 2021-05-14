الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتى الاصلية الخطيرة باسرار وتكات اكبر المطاعم المشهورة

الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتى الاصلية ، الكفتة المشوية من الأكلات الشهية والمحبوبة جدًا عند الجميع وهي وجبة شهيرة جدًا ويسعى الجميع لتحضيرها كي تكون أفضل ما يكون وبالرغم من أن طرق عملها سهلة جدًا وبسيطة إلا أن هناك الكثير لا يستطيع فعلها جيدًا ويرجع هذا كون الطرق ليست سهلة ومكلفة ولكن لكم الآن بعض الطرق السهلة والبسيطة وغير مكلفة تمامًا لعمل أفضل كفته مشوية على الإطلاق.

كيلو من اللحم المفروم.

بصله كبيرة مفرومه جيدًا ويجب تصفيتها من الماء.

70جرام من الطماطم المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات كفته.

رشه جوزه الطيب.

معلقه صغيرة بكينج بودر.

:-طريقه التحضير:-

نخلط كلا من اللحمة المفرومة مع البصل والطماطم والملح والفلفل الاسود والبهارات وبكينج بودر مع بعضهم جيدًا ثم نضع الخليط لمده ساعة في الثلاجة.

ثم نقوم بإخراجه ونصنع أصابع من الكفتة ورصيها في صواني الفرن ثم قومي برش الماء البصل على وجه الكفتة من الأعلى.

أدخل الكفتة في الفرن على درجه حرارة 180 درجه مئوية ثم نخرجها من الفرن بعد التأكد من نضجها.

طريقة عمل الكفتة المشوية بمكونات اقتصادية وبطريقة سهلة:-

المكونات:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

بصله كبيرة مفرومه ومصفاه من الماء.

نصف حزمه من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

نخلط كل من اللحمة والبصل والملح والفلفل الاسود والبهارات وجوزة الطيب وبكينج بودر مع بعضهم جيدًا.

نضع الخليط في الثلاجة حوالي ساعة حتى تصبح جاهزة.

نخرج الخليط من الثلاجة ونقوم بصنع أصابع الكفتة .

. أحضر مقلاه كبيرة غير قابله للصق ونضعها على نار متوسطة ونبدأ في قلى الكفتة.

ثم نضعها في أطباق التقديم ونزينها بالبقدونس.

طريقه التحضير:-أسهل طريقة لعمل الكفته المشوية في المنزل:-

المكونات :-

كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتين من البقسماط المفروم.

بصلة كلبرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل اسود على حسب الرغبة.

نخلط كل من اللحمة والبصل وبكينج بودر والملح والفلفل الاسود مع بعضهم جيدًا.

ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة ثم نخرج اللحم من الثلاجة ونبدأ في عمل أصابع الكفتة.

نضع الكفتة على أداة الشواية ثم نبدأ في شويها ونقلبها حتى نتأكد من الاستواء من جميع الجهات وهكذا تكون جاهزة للتقديم.

طريقه التحضير:-