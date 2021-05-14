أقوي خلطة هندية لتطويل الشعر لحد الركب بسرعة الصاروخ مجربة ومضمونة

يعتبر الشعر زينة المرأة الأساسية والذي يعطيها جمال مميز ويؤثر علي مظهرها العام، لذلك تفضل أي إمرأة أن تهتم وتعتني بشعرها لظهوره جذاب دائما ويلفت الأنظار، فتحلم كل فتاة أن تحصل علي شعر طويل وناعم وقوي وبه لمعان، فهذه المميزات تعد هي سر جمال السيدات ولهذا يقومون بالبحث عن أفضل الكريمات التي تساعد علي ذلك، ولكن مع مرور الوقت تجد أن هذه الكريمات لا تصلح للشعر ولا يحدث في الشعر أي نتائج إيجابية بل يحدث العكس، وبسبب هذا تتجنب الفتيات استعمال الكريمات بشكل نهائي للمحافظة علي الشعر.

وتجد أن استخدام الطرق الطبيعية من أهم وأفضل الطرق التي يمكن من خلالها يحدث تطويل للشعر ومعالجة أي مشكلة تواجه الشعر، فهذه الطرق عبارة عن خلطات طبيعية جميعها يتكون من أشياء من الطبيعية لا تتلف الشعر ولكن تحافظ عليه، حيث أن هذه الخلطات ممكن أن تأخذ وقت طويل أحيانا لظهور نتائجها الإيجابية علي الشعر، وهذا لا يعد مشكلة فالأهم أن نتيجة هذه الخلطات مضمونة وصحية.

وقد توجد بعض النصائح التي لابد من إتباعها للحصول علي شعر ناعم وطويل وقوي وصحي ولامع، وهي عليكي بالابتعاد نهائيا عن استخدام السشوار ومكواة الشعر الكهربائية لأنها تدهور صحة الشعر، وتمشيط الشعر بشكل مستمر ولكن برفق ويفضل استخدام مشط خشبي حتي لا يحدث تساقط للشعر، وعند الاستحمام لابد من أن يتم ترك الشعر حتي يجف تماما وبعد ذلك يتم تمشيطه، وتجنب استخدام الشامبو بشكل كثير لأنه يعمل علي حدوث جفاف بالنسبة للشعر حيث ينصح دائما باستخدام البلسم.

خلطات تطويل الشعر

المكونات :

ملعقتان كبيرتان من الرائب.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الخردل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل.

يتم خلط بودرة الخردل مع ملعقة من الماء الدافئ، ثم نضيف الرائب والعسل وعصير الليمون ويتم خلطهم بطريقة جيدة للحصول علي خليط متماسك.

نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر من الجذور وحتي الأطراف.

يتم تغطية الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والبلسم وتكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

طريقة التحضير