حالة الكيتوسيس ما هي أعراض دخول الكيتوزيس وعلاماتها

الكيتوزيس هي حالة تحدث للجسم بصورة طبيعية وذلك عند الصيام لساعات طويلة أو تقليل تناول الكربوهيدرات. يطلق عليها أيضا الكيتوزية أو بالإنجليزية Ketosis: وتحدث عند تطبيق نظام الصيام المتقطع أو عند اتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات مثل حمية الكيتو دايت.

ما هي حالة الكيتوزيس أو الكيتوزية؟

الكيتوسز مشتق في الأساس من الكيتون والكيتونات، والكيتونات هي: جزيئات صغيرة من الوقود الذي يمد جسمك بالطاقة، يحصل عليها من خلال تناول الدهون، ويتم زيادة إنتاجها عندما يقل معدل سكر الجلوكوز. يزداد إنتاج الكيتونات عندما تتناول كمية قليلة من الكربوهيدرات والتي تعتبر مصدر أساسي للسكر في الدم، كما يحدث مع تناول كميات معتدلة من البروتين، ليتم تحويل البروتين الزائد إلى سكر الجلوكوز.

خلال مرحلة الكيتوزية ينتج الكبد الكيتونات عن طريق تحويل الدهون في الكبد إلى أجزاء من الكيتون، والتي تدخل في الدم، ليتم استخدامها وقود لخلايا الدماغ. ثم يستخدم الدماغ هذه الكيتونات للحصول على الطاقة، لأن الدماغ لا يتغذى على الدهون مباشرة، ويحتاج الدماغ إلى وقود مستمر.

فوائد الكيتوزية الصحية

تتمثل أهم فوائد الكيتوسز في أنها تعطي نتائج سريعة لفقدان الوزن الزائد، كما تساهم في علاج الأمراض، وتحسن من أداء الذهن والذاكرة، وتحسن الصحة العامة. مع مراعاة حالات النساء الحوامل والمرضعات ومرضى السكر من النوع الأول، ويجب الحرص الشديد قبل بدء حمية قليلة الكربوهيدرات مثل حمية الكيتو عند بدء النظام الغذائي الكيتوني.

نقدم لكم كيفية الاستفادة من الكيتوسز وكيف يمكن تجنب المشاكل المحتملة، وذلك بمعرفة أساسيات دخول الحالة الكيتوزية بالتفصيل.

الكيتوزيس تضاعف حرق الدهون

يمكن دخول الحالة الكيتوزية بطريقتين:

الأولى: عن طريق إتباع نظام غذائي كيتوني.

الثانية: من خلال الصيام المتقطع.

وتتم مرحلة الدخول إلى الكيتوزيس كالتالي:

عندما تنفذ كمية الجلوكوز في الجسم، يبدأ في تغيير مصدر الطاقة يستمدها من الدهون. بذلك يحدث انخفاض مستويات هرمون الأنسولين، ومستوى تخزين الدهون في جسمك. يزداد حرق الدهون بمعدل كبير، حيث أنها هي مصدر للطاقة. تشير الدراسات إلى فعالية الكيتوزية في فقدان الوزن بسرعة، بخلاف العديد من الفوائد الصحية. عند إنتاج الجسم كميات كافية من الكيتونات تظهر في الدم بنسبة أعلى من 0.5 مل/لتر، وذلك يدل على وصول الجسم إلى حالة الكيتوزية. لذلك، عند إتباع حمية الكيتو يمكن للشخص تناول الطعام في أي وقت يريد، ويضمن وصول مرحلة الكيتوسز. وذلك للحصول على نفس نتائج الصيام المتقطع ولكن بدون الصيام أو الحرمان من الأكل لساعات طويلة.

الكيتونات مصدرا للوقود الدماغ

من المفاهيم الخاطئة لدى الكثير أن الدماغ يستمد الطاقة من كربوهيدرات فقط. يقوم الدماغ بحرق كربوهيدرات بشكل أفضل عند تناول غذاء يحتوي على كربوهيدرات بنسب كبيرة. لكن، عندما يتناول الشخص كميات أقل من الكربوهيدرات، يبدأ الدماغ في حصوله على الطاقة من الكيتونات كمصدر بديل.

الكيتوزية: “هي الحالة التي تجبر الدماغ على حصوله على الطاقة من مخازن الدهون”.

علامات الكيتوزيس

عند بدء نظام كيتو دايت والدخول إلى مرحلة الكيتوزية تحدث أعراض الكيتوزيس على النحو التالي: