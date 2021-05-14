سر مفعول ملعقة الفازلين والكركم لتبييض الوجه والجسم ستجعلك مثل ملكات الجمال

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يعد الفازلين من المواد الجيدة التي تدخل في وصفات عديدة مع مكونات طبيعية وتعطي نتائج رائعة سواء كان للجسم أو للوجه، حيث تقوم بحل مشاكل عديدة لكلاهما، فمن المعروف عن الفازلين أنه لزج فيقوم بدوره بالحفاظ على رطوبة البشرة والجسم بشكل جيد ويمنع تشققهما، لهذا تبحث السيدات عن خلطة الفازلين للوجه والجسم في المنزل.خلطة الفازلين للوجه والجسم مع الكركم للتفتيح
يوجد أكثر من خلطة تطبق على الوجه والبشرة يكون المكون الأساسي لها الفازلين، ويكثر استخدامه أيضاً مع الكركم، فنجد الأمثلة على هذه الخلطات كما يلي :
- خلطة الفازلين والكركم لتفتيح البشرة
المكونات :
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
طريقة التحضير :
- نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط متجانس.
- ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة تقريباً.
- بعد ذلك نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر والغسول أو الصابون المناسب لنوع البشرة.
تساعد هذه الخلطة في تقشير الشفاه والتخلص من أي خلايا جلد ميتة، بالإضافة إلى تقليل التصبغات وتفتيح لون الشفتان.
المكونات :
- ملعقة من الفازلين كبيرة الحجم.
- ملعقة من بودرة الكركم صغيرة الحجم.
طريقة التحضير :
- في البداية نخلط جميع المكونات مع بعضها ليتكون خليط يمكن وضعه على الشفاه.
- ثم نضع الخليط على الشفاه التي بها مشاكل، ونستمر في تدليك الشفاه بالخليط على هيئة حركات دائرية.
المكونات :
- كمية فازلين مناسبة من الصيدلية.
- ملعقة كركم للبشرة كبيرة.
طريقة التحضير :
- نقوم بخلط ملعقتين فازلين مع ملعقة كركم كبيرة بشكل جيد، ثم نضعه في وعاء مناسب.
- بعد ذلك نستخدمه على البشرة وندلكه بحركات دائرية وتترك لمدة 90 دقيقة.
- ثم نمسح الخليط بمنديل ونغسل الوجه بالصابون، أو الغسول المناسب.
الوسوم
يعد الفازلين من المواد الجيدة التي تدخل في وصفات عديدة مع مكونات طبيعية وتعطي نتائج رائعة سواء كان للجسم أو للوجه، حيث تقوم بحل مشاكل عديدة لكلاهما، فمن المعروف عن الفازلين أنه لزج فيقوم بدوره بالحفاظ على رطوبة البشرة والجسم بشكل جيد ويمنع تشققهما، لهذا تبحث السيدات عن خلطة الفازلين للوجه والجسم في المنزل.خلطة الفازلين للوجه والجسم مع الكركم للتفتيح
يوجد أكثر من خلطة تطبق على الوجه والبشرة يكون المكون الأساسي لها الفازلين، ويكثر استخدامه أيضاً مع الكركم، فنجد الأمثلة على هذه الخلطات كما يلي :
- خلطة الفازلين والكركم لتفتيح البشرة
المكونات :
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
طريقة التحضير :
- نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط متجانس.
- ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة تقريباً.
- بعد ذلك نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر والغسول أو الصابون المناسب لنوع البشرة.
تساعد هذه الخلطة في تقشير الشفاه والتخلص من أي خلايا جلد ميتة، بالإضافة إلى تقليل التصبغات وتفتيح لون الشفتان.
المكونات :
- ملعقة من الفازلين كبيرة الحجم.
- ملعقة من بودرة الكركم صغيرة الحجم.
طريقة التحضير :
- في البداية نخلط جميع المكونات مع بعضها ليتكون خليط يمكن وضعه على الشفاه.
- ثم نضع الخليط على الشفاه التي بها مشاكل، ونستمر في تدليك الشفاه بالخليط على هيئة حركات دائرية.
المكونات :
- كمية فازلين مناسبة من الصيدلية.
- ملعقة كركم للبشرة كبيرة.
طريقة التحضير :
- نقوم بخلط ملعقتين فازلين مع ملعقة كركم كبيرة بشكل جيد، ثم نضعه في وعاء مناسب.
- بعد ذلك نستخدمه على البشرة وندلكه بحركات دائرية وتترك لمدة 90 دقيقة.
- ثم نمسح الخليط بمنديل ونغسل الوجه بالصابون، أو الغسول المناسب.
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