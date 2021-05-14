سر نجاح عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت طعمها روعه

عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت، عمل الهريسة من الحلويات الشرقية الشهيرة ذات مذاق شهي من المعروف أن الكثير لا يجيد عملها جيدًا لكن في هذا المقال لكم بعض طرق الهريسة مثل المحلات تمامًا وطرق عملها ليست مكلفة وسهلة التحضير وتكفي الكثير من الأشخاص. عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت مكونات عمل الهريسة ٣ أكواب من الدقيق.

كوب حليب.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من جوزة الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة بكينج بودر.

كوب سكر.

٢ ملعقة طحينه. طريقة تحضير الهريسة في وعاء نضع دقيق السميد وبكينج بودر والفانيليا والسكر ونضيف عليهم السمنة مع التقليب حتى يمتزجوا.

نبدأ بإضافة الحليب والطحينة بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على عجينة مرمله وفردها في صينية مدهونة بالسمنة وإدخالها الفرن وهو ساخن وتبقى داخله حوالي ٤٥ أو ٤٠ دقيقة.

بعد التأكد من استوائها نضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير الهريسة أسهل طريقة لتحضير الهريسة أسهل طريقة لتحضير الهريسة مكونات الهريسة ٣ أكواب دقيق السميد.

كوب زبادي.

نصف كوب جوزة الهند.

٢ بيضة.

ملعقة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب قشطه. طريقة تحضير الهريسة في الخلاط نضيف البيض والفانيليا والسمنة والسكر والاستمرار في الخلط عدة دقائق.

في وعاء نخلط دقيق السميد مع بكينج بودر وجوزة الهند ونبدأ بإضافة الخليط المخلوط عليهم وإضافة ألقشطه واللبن عليهم مع التقليب المستمر للحصول على عجينة مرملة.

فرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت وإدخالها فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو ٤٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الأحمر من أعلى ومن أسفل.

يتم إخراجها ووضع الشربات عليها وهي ساخنه وتركها تبرد ثم تقديمها. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير الهريسةطريقة عمل الشربات ٢ كوب سكر مع ٢ كوب ونصف ماء وعصير نصف ليمونة وتركهم يغلوا معًا حتى يذوب السكر ونحصل على قوام ثقيل بعض الشيء. الوسوم

عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت، عمل الهريسة من الحلويات الشرقية الشهيرة ذات مذاق شهي من المعروف أن الكثير لا يجيد عملها جيدًا لكن في هذا المقال لكم بعض طرق الهريسة مثل المحلات تمامًا وطرق عملها ليست مكلفة وسهلة التحضير وتكفي الكثير من الأشخاص. عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت عمل الهريسة السورية بمكونات موجوده في كل بيت مكونات عمل الهريسة ٣ أكواب من الدقيق.

كوب حليب.

نصف كوب من السمنة.

نصف كوب من جوزة الهند.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة بكينج بودر.

كوب سكر.

٢ ملعقة طحينه. طريقة تحضير الهريسة في وعاء نضع دقيق السميد وبكينج بودر والفانيليا والسكر ونضيف عليهم السمنة مع التقليب حتى يمتزجوا.

نبدأ بإضافة الحليب والطحينة بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على عجينة مرمله وفردها في صينية مدهونة بالسمنة وإدخالها الفرن وهو ساخن وتبقى داخله حوالي ٤٥ أو ٤٠ دقيقة.

بعد التأكد من استوائها نضع الشربات عليها فور خروجها من الفرن. طريقة تحضير الهريسة أسهل طريقة لتحضير الهريسة أسهل طريقة لتحضير الهريسة مكونات الهريسة ٣ أكواب دقيق السميد.

كوب زبادي.

نصف كوب جوزة الهند.

٢ بيضة.

ملعقة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب سكر.

نصف كوب سمنة.

نصف كوب قشطه. طريقة تحضير الهريسة في الخلاط نضيف البيض والفانيليا والسمنة والسكر والاستمرار في الخلط عدة دقائق.

في وعاء نخلط دقيق السميد مع بكينج بودر وجوزة الهند ونبدأ بإضافة الخليط المخلوط عليهم وإضافة ألقشطه واللبن عليهم مع التقليب المستمر للحصول على عجينة مرملة.

فرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت وإدخالها فرن ساخن لمدة نصف ساعة أو ٤٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الأحمر من أعلى ومن أسفل.

يتم إخراجها ووضع الشربات عليها وهي ساخنه وتركها تبرد ثم تقديمها. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير الهريسةطريقة عمل الشربات ٢ كوب سكر مع ٢ كوب ونصف ماء وعصير نصف ليمونة وتركهم يغلوا معًا حتى يذوب السكر ونحصل على قوام ثقيل بعض الشيء.

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