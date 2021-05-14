أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس) في 3 دقايق بدون مواد صناعيه وامن على جميع أنواع البشرة

أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس)، عمل صن بلوك هو ضروري جدًا لكل النساء وهذا يرجع لأن الشمس أكثر الأشياء التي تضر البشرة بالفعل فتعمل على تغير لونها وقد يصل الأمر لحدوث حروق في الوجه سببها الشمس ويتم التغلب على هذا الأمر عن طريق الصن بلوك ولأنه غالي جدًا لابد من طريقة له منزليًا تكون مجربة ومضمونة. أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس) في 3 دقايق أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس) في 3 دقايق الطريقة الأولى في إناء قديم غير مستخدم في الطعام نضعه على النار ونضع ملعقة كبيرة من شمع العسل وتركها حتى تذوب وإضافة ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

تقليب الخليط على نار هادئة حتى يذوب ويمتزج ثم إغلاق النار.

النار. نقوم بإضافة ثلاث حبات من فيتامين ه‍ وإضافة ملعقتين كبار من أكسيد الزنك مع تقليب الخليط.

وضع نصف كوب من الماء الساخن ومع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

خلط الخليط جيدًا حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها ثم وضعه في عبوة فارغة نظيفة ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك وهكذا يكون جاهز للاستعمال قبل التعرض لأشعة الشمس. الطريقة الثانية ربع كوب من الماء المقطر ووضع عليهم ملعقتين كبار من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من زيت النعناع الخام ووضعهم في الخلاط الكهربائي.

المقطر ووضع عليهم ملعقتين كبار من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من زيت النعناع الخام ووضعهم في الخلاط الكهربائي. يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس نضع الخليط في عبوة نظيفة ووضعها في الثلاجة ويتم فرده على الجسم قبل الخروج للشمس بنصف ساعة. الطريقة الثانية الطريقة الثالثة ثلاث ملاعق كبار من جوز الهند مع ربع كوب من زيت جوز الهند وكوب من زبدة الشيا وضع المكونات مع بعضها على النار حتى يذوبوا ويمتزجوا تمامًا

إغلاق النار على الخليط وتركه حتى يبرد ثم إضافة ملعقتين كبار من أكسيد الزنك وربع كوب من جل الصبار وخلطهم معًا ووضع الخليط في عبوة في الثلاجة لحين الاستخدام قبل التعرض للشمس بفترة. الطريقة الثالثة الوسوم

أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس)، عمل صن بلوك هو ضروري جدًا لكل النساء وهذا يرجع لأن الشمس أكثر الأشياء التي تضر البشرة بالفعل فتعمل على تغير لونها وقد يصل الأمر لحدوث حروق في الوجه سببها الشمس ويتم التغلب على هذا الأمر عن طريق الصن بلوك ولأنه غالي جدًا لابد من طريقة له منزليًا تكون مجربة ومضمونة. أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس) في 3 دقايق أصنعي الصن بلوك( واقي الشمس) في 3 دقايق الطريقة الأولى في إناء قديم غير مستخدم في الطعام نضعه على النار ونضع ملعقة كبيرة من شمع العسل وتركها حتى تذوب وإضافة ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

تقليب الخليط على نار هادئة حتى يذوب ويمتزج ثم إغلاق النار.

النار. نقوم بإضافة ثلاث حبات من فيتامين ه‍ وإضافة ملعقتين كبار من أكسيد الزنك مع تقليب الخليط.

وضع نصف كوب من الماء الساخن ومع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

خلط الخليط جيدًا حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها ثم وضعه في عبوة فارغة نظيفة ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك وهكذا يكون جاهز للاستعمال قبل التعرض لأشعة الشمس. الطريقة الثانية ربع كوب من الماء المقطر ووضع عليهم ملعقتين كبار من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من زيت النعناع الخام ووضعهم في الخلاط الكهربائي.

المقطر ووضع عليهم ملعقتين كبار من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من زيت النعناع الخام ووضعهم في الخلاط الكهربائي. يتم خلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس نضع الخليط في عبوة نظيفة ووضعها في الثلاجة ويتم فرده على الجسم قبل الخروج للشمس بنصف ساعة. الطريقة الثانية الطريقة الثالثة ثلاث ملاعق كبار من جوز الهند مع ربع كوب من زيت جوز الهند وكوب من زبدة الشيا وضع المكونات مع بعضها على النار حتى يذوبوا ويمتزجوا تمامًا

إغلاق النار على الخليط وتركه حتى يبرد ثم إضافة ملعقتين كبار من أكسيد الزنك وربع كوب من جل الصبار وخلطهم معًا ووضع الخليط في عبوة في الثلاجة لحين الاستخدام قبل التعرض للشمس بفترة. الطريقة الثالثة

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