تكثيف الشعر وإنبات الفراغات بوصفة معجزة فى أسبوع واحد فقط وداعا للصلع

تكثيف الشعر وإنبات الفراغات بوصفة معجزة فى أسبوع واحد فقط، الشعر تاج الرأس ومن أبرز علامات الجمال عند المرأة لذلك لا بد من العناية بالشعر والمحافظة عليه من التساقط ولكل من يعانى من مشاكل الشعر نقم لكم اليوم الوصفة المعجزة التى تساعد على تكثيف الشعر وتعزيز نموه ومليء الفراغات فى مدة قصيرة جدا والنتائج مبهرة لأن تلك الوصفة ليست لتكثيف الشعر فقط بل تعمل على تقوية الشعر الضعيف ومعالجة تلف الشعر، كما أن تلك الوصفة يمكن تطبيقا للنساء والرجال الذين يعانون من تساقط الشعر وبداية الصلع كما يمكن تطبيق تلك الوصفة على اللحية أيضا لمن يعانى من الفراغات فى اللحية لإنباتها بشكل كامل.

الوصفة السحرية لتكثيف الشعر وإنبات فراغاته فى أسرع وقت

وصفة تكثيف الشعر هذه بمكونات طبيعية بسيطة من عند العطار لها مفعول السحر فى معالجة الشعر الخفيف وتقوية بصيلات الشعر دون إلحاق أي ضرر بالشعر وتحتوى على ثلاث مكونات فقط يمكن الاعتماد عليها فى التخلص من كل مشاكل الشعر.

المكون الأول فى تلك الوصفة هو بذور الكتان الذي يعد من أقوى العناصر الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات حيث تحتوي بذور الكتان على الأوميجا3 الذي يلعب دور فعال فى تعزيز نمو الشعر كما يمنحه اللمعان والقوة ويمنع تساقطه،وتحتوى بذور الكتان أيضا على فيتامين هـ الذي يعمل على تحسين نمو الشعر ويقلل من تلف الخلايا لاحتواءه على مضادات الأكسدة.

المكون الثاني فى وصفتنا هو بذور السمسم حيث تحتوى تلك البذور على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تساعد فى تحفيز نمو الشعر كما تحتوى على المعادن والفيتامينات اللازمة لعلاج مشاكل فروة الرأس والشعر الضعيف والمتقصف.

المكون الثالث معنا هو حب الرشاد وهو من أهم العناصر فى تلك الوصفة حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين أ اللازم لتغذية وترطيب الشعر وفروة الرأس كما يحتوى على فيتامين ج الذي يعد من أهم العناصر اللازمة لمنع جفاف الشعر وتقصفه.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات

لتحضير وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات يتم تحميص بذور السمسم فى مقلاة على نار هادئة ثم نتركها لتبرد، ثم نقوم بطحنها فى الكبة.

نقوم بوضع ثلاث ملاعق من بذور الكتان على كوبان ماء فى وعاء صغير ونقوم بغليهم جيدا على نار هادئة سوف تلاحظون أن البذور تنتج مادة تشبه الجل ثم يترك ليبرد، ثم نقوم بتحضير شاشة أو قطعة قماش لتصفية الجل من البذور.

بنفس الطريقة نقوم بغلي بذور حب الرشاد ثم نقوم بتصفيتها بواسطة مصفاة ضيقة المسام لنستخلص المادة اللزجة منه التي تشبه الجل.

يتم مزج جل بذور الكتان مع جل حب الرشاد جيدا ثم نقوم بإضافة السمسم المطحون إليهم ثم نضعهم فى الخلاط الكهربائي لتكوين خليط متجانس من تلك المكونات.

إن تحضير تلك الوصفة تطلب منا الكثير من الوقت والجهد ولكن النتائج التي سنحصل عليها تستحق كل هذا العناء.

كيفية استخدام وتطبيق الوصفة السحرية لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

لتطبيق وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات يجب التأكد من أن الشعر نظيف ولا يوجد به قشرة.

يتم وضع تلك الخلطة على فروة الرأس ثم نقوم بالتدليك بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة على كافة الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم يغطى الشعر بواسطة بونيه بلاستيكي وترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ويفضل أن تترك على الشعر من الليل حتى الصباح للحصول على النتيجة المثالية.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء الدافىء والشامبو المفضل لديكم وستلاحظون تغير كبير من أول استخدام فالشعر سوف يصبح لامع حتى لو كان شديد الجفاف وسوف يقل التساقط.

يجب استخدام تلك الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع وستلاحظون شعيرات صغيرة بدأت فى الظهور فى أماكن الفراغات من أول أسبوع.