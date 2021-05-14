طريقة كفتة دجاج مشوية وسر تتبيلتها بشكل وطعم كفتة الحاتي خطوة بخطوة

كفتة دجاج مشوية وصفة سهلة وسريعة واقتصادية موفرة لكل ربة منزل فيمكنك بكمية بسيطة من دجاج أو قطع فراخ عمل أكثر من قطعة من الكفتة، وستفنني أيضا في صنعها بالمنزل وتجديد طرق الفراخ التقليدية المعتاد عليها مثل دجاج المشوي بالفرن أو المحمر ولكن كفتة الدجاج لها طعم مميز خاصة لو كانت مشوية بالفرن، ويعد جانبها صينية من خضار بالفرن والأرز الأبيض، ويمكن جانبها تحضير متبل الباذجان أو سلطة الطحينة وسلطة الفتوش فكل تلك المأكولات تعزز من طعم الكفتة المشوية خاصة لو كانت كفتة دجاج. طريقة كفتة دجاج مشوية بالفرن نحتاج إلى 500 جرام من لحم صدور دجاج مفروم. عدد 2 ملعقة صغيرة من ثوم مفروم ناعم. ملعقة كبيرة من كزبرة مطحونة ناعمة. عدد 2 ملعقة كبيرة من ريحان المفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة من زعتر الطازج الناعم. عود من كرات مقطع ومفروم. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة من الملح والفلفل الأسود. ثمرة من الباذنجان المقطعة إلى مكعبات صغيرة. خطوات تحضير كفتة دجاج مشوية بالفرن ضعي دجاج مفروم مع ثوم مفروم وكزبرة وزعتر وريحان والكراث في محضر طعام أو في الكبة أو خلطهم وعجنهم باليد.

ثم ضيفي باقي البهارات من ملح والفلفل الأسود وامزجي مع اللحم جيدا، تكون لديك قطعة عجين لحم متماسكة.

ثم غلفي كفتة دجاج بورق نايلون أو كيس بلاستيك وادخليه ثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ثم غمسي أعواد شوي دجاج في ماء لمدة ربع ساعة حتى لا تحترق في الفرن وتكون أعواد خشبية.

ثم سخني الفرن أو الشواية لحين تجهيز أصابع كفتة دجاج على أعواد، وتخرجي خليط كفتة من الثلاجة وخذي منه 2 ملعقة كبيرة وشكليها على شكل كرة كبيرة.

ثم ادخلي في منتصفها العود الخشبي واضغطي عليها بأصابعك يمكن تغميس اليد في القليل من زيت حتى لا تلتصق في يديك عجين كفتة.

استمري في عمل تلك الخطوة كل عود خشبي كرة بحجم 2 ملعقة كبيرة ثم ضعي بعد كفتة مكعب من باذنجان ثم كرة من كفتة ومكعب آخر وكرة ثالثة.

على صينية الفرن أو صاج الفرن ادهنيها بالقليل من الزيت وتكون ساخنة قليلا، ضعي عليها الأعواد الخشبية واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قلبيها على جانبين كل 3 دقائق حتى تنضج بكل جهات. طريقة كفتة دجاج مشوية بالفرنخطوات تحضير كفتة دجاج مشوية بالفرن الوسوم

كفتة دجاج مشوية وصفة سهلة وسريعة واقتصادية موفرة لكل ربة منزل فيمكنك بكمية بسيطة من دجاج أو قطع فراخ عمل أكثر من قطعة من الكفتة، وستفنني أيضا في صنعها بالمنزل وتجديد طرق الفراخ التقليدية المعتاد عليها مثل دجاج المشوي بالفرن أو المحمر ولكن كفتة الدجاج لها طعم مميز خاصة لو كانت مشوية بالفرن، ويعد جانبها صينية من خضار بالفرن والأرز الأبيض، ويمكن جانبها تحضير متبل الباذجان أو سلطة الطحينة وسلطة الفتوش فكل تلك المأكولات تعزز من طعم الكفتة المشوية خاصة لو كانت كفتة دجاج. طريقة كفتة دجاج مشوية بالفرن نحتاج إلى 500 جرام من لحم صدور دجاج مفروم. عدد 2 ملعقة صغيرة من ثوم مفروم ناعم. ملعقة كبيرة من كزبرة مطحونة ناعمة. عدد 2 ملعقة كبيرة من ريحان المفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة من زعتر الطازج الناعم. عود من كرات مقطع ومفروم. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة من الملح والفلفل الأسود. ثمرة من الباذنجان المقطعة إلى مكعبات صغيرة. خطوات تحضير كفتة دجاج مشوية بالفرن ضعي دجاج مفروم مع ثوم مفروم وكزبرة وزعتر وريحان والكراث في محضر طعام أو في الكبة أو خلطهم وعجنهم باليد.

ثم ضيفي باقي البهارات من ملح والفلفل الأسود وامزجي مع اللحم جيدا، تكون لديك قطعة عجين لحم متماسكة.

ثم غلفي كفتة دجاج بورق نايلون أو كيس بلاستيك وادخليه ثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ثم غمسي أعواد شوي دجاج في ماء لمدة ربع ساعة حتى لا تحترق في الفرن وتكون أعواد خشبية.

ثم سخني الفرن أو الشواية لحين تجهيز أصابع كفتة دجاج على أعواد، وتخرجي خليط كفتة من الثلاجة وخذي منه 2 ملعقة كبيرة وشكليها على شكل كرة كبيرة.

ثم ادخلي في منتصفها العود الخشبي واضغطي عليها بأصابعك يمكن تغميس اليد في القليل من زيت حتى لا تلتصق في يديك عجين كفتة.

استمري في عمل تلك الخطوة كل عود خشبي كرة بحجم 2 ملعقة كبيرة ثم ضعي بعد كفتة مكعب من باذنجان ثم كرة من كفتة ومكعب آخر وكرة ثالثة.

على صينية الفرن أو صاج الفرن ادهنيها بالقليل من الزيت وتكون ساخنة قليلا، ضعي عليها الأعواد الخشبية واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قلبيها على جانبين كل 3 دقائق حتى تنضج بكل جهات. طريقة كفتة دجاج مشوية بالفرنخطوات تحضير كفتة دجاج مشوية بالفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كفتة دجاج مشوية وسر تتبيلتها بشكل وطعم كفتة الحاتي خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.