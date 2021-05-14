بسكويت عشر دقائق بطعم بيتي فور بكل أسرار نجاح بسكويت مثل المحلات

بسكويت 10 دقائق سهل شبيه بيتي فور، فقد أصبح تلك نوع من بسكويت من اشهر أنواع عمل حلويات في منزل وحديث وسائل التواصل الاجتماعي لانه سهل بمكونات متوفرة بالمنزل يمكن صنع كمية من بسكويت 10 دقائق وهو من أنعم وأسهل أنواع مخبوزات المقرمشة المحببة لدى كبار وصغار، فهو له طعم يشبه جدا البيتي فور ويمكن تقديمه بأنه نوع جديد من البيتي فور خاصة في أيام العيد، وأن حتى مبتدات المطبخ يمكنهن صنع بسكويت 10 دقائق وضمان نجاحه من المرة الأولى لأنها نادرا في أن تفشل تلك الوصفة من بسكويت، فاتباع خطوات عمل بسكويت عشر دقائق بدقة ينتج لك أحلى نوع بسكويت مقرمش وناجح. طريقة بسكويت 10 دقائق ناعم مقرمش نحتاج إلى بيضة واحدة بحرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض الفاخر. ملعقة كبيرة كاكاو الخام المنخول. ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر المنخول. رشة صغير من الملح. نصف كوب سكر ناعم بودرة. ربع كوب سمن نباتي أو سمن بلدي أو زبدة بحرارة الغرفة. ربع كوب زيت نباتي. ورق زبدة للتسوية. خطوات وطريقة تحضير بسكويت عشر دقائق بالمضرب الكهربائي يخلط زيت مع السمن والسكر الناعم لمدة 10 دقائق حتى يأخذ لون أبيض فاتح له قوام مثل كريمي.

يضاف لخليط سمن وسكر بيضة واحدة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يكون له قوام متماسك ومتجانس قليلا.

ينخل دقيق في وعاء عميق بمنخل ضيق مسام حتى يخرج لك بسكويت هش وناعم مش البيتي فور.

ثم ينخل الملح والبيكنج بودر ويضاف كوب ونصف دقيق على بيكنج بودر مع وقلبيهم معا، ثم يخفق بيض وفانيليا مع دقيق وتقلب بملعقة خشبية.

لابد أن يكون تقليب في إتجاه واحد، حتى يتم السماح للهواء بالدخول عبر مسام بسكويت وتلك سر قرمشته.

تقسم عجينة إلى قسمين ونأخذ قسم ويضاف عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو وتعجن حتى تكون عجينة لينه بلون شوكولاته.

يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يسخن ثم نبدأ بتشكيل بسكويت.

توضع عجينة في ثلاجة لمدة ساعة ترتاح ليسهل تشكيلها، تخرج من ثلاجة ونبدا بتشكيل على حسب رغبة يمكن لماكينة البيتي فور.

ترص على ورق زبدة في صاج كبير أو صينية الفرن وتدخل فرن ساخن لمدة 10 دقائق فقط للتسوية. نصائح نجاح بسكويت عشر دقائق لابد من الإلتزام بكافة مكونات المدونة بالتفصيل أو استخدام بديل للمكونات ولابد أن تكون بنفس مقادير حتى لا تكون نتيجة غير مرضية لكم.

كما من مفضل عدم استبدال السمن بالزيت أو العكس، أو اجعلي نصف مقدار مخلوط من السمن والنصف الآخر من زيت فتلك تكون من أفضل الوصفات للبسكويت الناعم.

كما يجب أن تكون درجة حرارة البيض بدرجة حرارة الغرفة ولا تكون خارجة من ثلاجة عند صنع بسكويت وإعداده، حتى يكون سهل خفق البيض مع السكر ليكون مزيج كريمي.

كما لابد أن توضع البيضة كاملة من دون فصل البياض عن الصفار كما هو مدون في الوصفة.

في حال إن اردت كمية أكبر من تلك يمكنك مضاعفة المكونات كلها ولكن جربي أولا تلك كمية صغيرة حتى تكون مضبوطة معك ثم كرريها.

كما نقطة هامة ترك عجينة ترتاح قبل تشكيلها حتى تكون متماسك وسهل تشكيل، ولا يحدث بها شقوق أثناء تسويتها.

وتفرد بسكويت على ورق زبدة ولابد من ترك مسافة ما بين كل قطعة والتي تليها لأن حجم بسكويت يكبر في الفرن حتى لا تلتصق ببعضها. طريقة بسكويت 10 دقائق ناعم مقرمشخطوات وطريقة تحضير بسكويت عشر دقائقنصائح نجاح بسكويت عشر دقائق الوسوم

بسكويت 10 دقائق سهل شبيه بيتي فور، فقد أصبح تلك نوع من بسكويت من اشهر أنواع عمل حلويات في منزل وحديث وسائل التواصل الاجتماعي لانه سهل بمكونات متوفرة بالمنزل يمكن صنع كمية من بسكويت 10 دقائق وهو من أنعم وأسهل أنواع مخبوزات المقرمشة المحببة لدى كبار وصغار، فهو له طعم يشبه جدا البيتي فور ويمكن تقديمه بأنه نوع جديد من البيتي فور خاصة في أيام العيد، وأن حتى مبتدات المطبخ يمكنهن صنع بسكويت 10 دقائق وضمان نجاحه من المرة الأولى لأنها نادرا في أن تفشل تلك الوصفة من بسكويت، فاتباع خطوات عمل بسكويت عشر دقائق بدقة ينتج لك أحلى نوع بسكويت مقرمش وناجح. طريقة بسكويت 10 دقائق ناعم مقرمش نحتاج إلى بيضة واحدة بحرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب ونصف الكوب من دقيق الأبيض الفاخر. ملعقة كبيرة كاكاو الخام المنخول. ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر المنخول. رشة صغير من الملح. نصف كوب سكر ناعم بودرة. ربع كوب سمن نباتي أو سمن بلدي أو زبدة بحرارة الغرفة. ربع كوب زيت نباتي. ورق زبدة للتسوية. خطوات وطريقة تحضير بسكويت عشر دقائق بالمضرب الكهربائي يخلط زيت مع السمن والسكر الناعم لمدة 10 دقائق حتى يأخذ لون أبيض فاتح له قوام مثل كريمي.

يضاف لخليط سمن وسكر بيضة واحدة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يكون له قوام متماسك ومتجانس قليلا.

ينخل دقيق في وعاء عميق بمنخل ضيق مسام حتى يخرج لك بسكويت هش وناعم مش البيتي فور.

ثم ينخل الملح والبيكنج بودر ويضاف كوب ونصف دقيق على بيكنج بودر مع وقلبيهم معا، ثم يخفق بيض وفانيليا مع دقيق وتقلب بملعقة خشبية.

لابد أن يكون تقليب في إتجاه واحد، حتى يتم السماح للهواء بالدخول عبر مسام بسكويت وتلك سر قرمشته.

تقسم عجينة إلى قسمين ونأخذ قسم ويضاف عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو وتعجن حتى تكون عجينة لينه بلون شوكولاته.

يسخن الفرن على حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق حتى يسخن ثم نبدأ بتشكيل بسكويت.

توضع عجينة في ثلاجة لمدة ساعة ترتاح ليسهل تشكيلها، تخرج من ثلاجة ونبدا بتشكيل على حسب رغبة يمكن لماكينة البيتي فور.

ترص على ورق زبدة في صاج كبير أو صينية الفرن وتدخل فرن ساخن لمدة 10 دقائق فقط للتسوية. نصائح نجاح بسكويت عشر دقائق لابد من الإلتزام بكافة مكونات المدونة بالتفصيل أو استخدام بديل للمكونات ولابد أن تكون بنفس مقادير حتى لا تكون نتيجة غير مرضية لكم.

كما من مفضل عدم استبدال السمن بالزيت أو العكس، أو اجعلي نصف مقدار مخلوط من السمن والنصف الآخر من زيت فتلك تكون من أفضل الوصفات للبسكويت الناعم.

كما يجب أن تكون درجة حرارة البيض بدرجة حرارة الغرفة ولا تكون خارجة من ثلاجة عند صنع بسكويت وإعداده، حتى يكون سهل خفق البيض مع السكر ليكون مزيج كريمي.

كما لابد أن توضع البيضة كاملة من دون فصل البياض عن الصفار كما هو مدون في الوصفة.

في حال إن اردت كمية أكبر من تلك يمكنك مضاعفة المكونات كلها ولكن جربي أولا تلك كمية صغيرة حتى تكون مضبوطة معك ثم كرريها.

كما نقطة هامة ترك عجينة ترتاح قبل تشكيلها حتى تكون متماسك وسهل تشكيل، ولا يحدث بها شقوق أثناء تسويتها.

وتفرد بسكويت على ورق زبدة ولابد من ترك مسافة ما بين كل قطعة والتي تليها لأن حجم بسكويت يكبر في الفرن حتى لا تلتصق ببعضها. طريقة بسكويت 10 دقائق ناعم مقرمشخطوات وطريقة تحضير بسكويت عشر دقائقنصائح نجاح بسكويت عشر دقائق

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