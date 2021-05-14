متبل سوري بالباذنجان وزبادي بطريقة المطاعم مقبلات رائعة فاتحة للشهية

متبل سوري بالباذنجان من مقبلات الشهيرة في بلاد شام وسوريا ولها نكهة خاصة جدا تختلف عن باقي أنواع متبل أو سلطة باذنجان بالطحينة المعتادين عليها، فتعد مزيج من نكهات شواء ووضع لها توابل ونكهات خاصة من ثوم وزبادي، وتقدم كثيرا في مطاعم سوريا بجانب الوجبات من دجاج ولحوم، ولطبق متبل شهرة واسعة، ويوجد طرق مختلفة لتحضيره وسنقدم لكم اليوم وصفة وطريقة متبل باذنجان السوري بالزبادي وبالطحينة فتابعوا معنا أشهر مقبلات سوريا وبلاد الشام. مكونات متبل باذنجان سوري بالزبادي عدد 2 ثمرة باذنجان بحجم كبير. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. عدد ثلاث فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف كوب من طحينة. نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة من رمان. ملعقة صغيرة من بقدونس. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. خطوات تحضير متبل باذنجان سوري بالزبادي اغسلي حبات الباذنجان جيدا ثم ضعيها في الفرن الساخن حتى تأخذ نكهة الشواء أو يمكن شويها أعلى بوتجاز.

عندما تنضج باذنجان تماما وتكون طرية تؤخذ وتوضع في كمية من الماء البارد حتى تتمكني من إزالة القشرة من عليها.

ثم يهرس باذنجان باستخدام شوكة أو هراسة البطاطس ويضاف عليها الزبادي وثوم وملح وطحينة وعصير الليمون وتخلط وتقلب تلك مكونات جيدا مع بعضها.

ثم يصب المتبل في طبق تقديم ويرش عليه من على سطح، كمون وتقلب مرة أخرى.

ثم يساوى سطح المتبل جيدا ويزين بالبقدونس والرمان وزيت زيتون ويقدم كطبق مقبلات جانبي. مكونات مقبلات متبل باذنجان بالطحينة عدد 3 ثمرات باذنجان مقسمة إلى أنصاف بالطول. عدد 4 فص ثوم غير مقشر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من طحينة. عدد ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب بقدونس طازج مفروم ناعم. ملعقة كبيرة زيت زيتون للتزيين. شرائح من خبز المحمص. شرائح من جزر وخيار بشكل أصابع مقطع. طريقة تحضير متبل باذنجان بالطحينة سخني فرن على درجة حرارة عالية 200 مئوية، وادخلي فيه صينية وضعي عليها ورق قصدير ويدهن الورق بزيت خفيف.

ثم يوضع عليه أنصاف باذنجان بحيث يكون قشرة الثمرة من أعلى وقلب باذنجان من أسفل، وتترك في الفرن حتى تنضج وتكون طرية لمدة 40 دقيقة أو حتى تذبل القشرة ويتغير لونها.

ثم قشري الثوم واتركيه جانبا، واتركي باذنجان حتى يبرد تماما وقشريه وزيلي القلب بالملعقة وضعيه في خلاط طعام.

اخفقه تماما حتى يكون ناعم الملمس ثم ضيفي له فصوص الثوم وتخفقي مرة أخرى وضعي عليه الطحينة.

وعصير الليمون والملح وتخفقي جيدا حتى يكون خليط خشن قليلا، ثم يصب متبل في طبق تقديم ويزين. مكونات متبل باذنجان سوري بالزباديخطوات تحضير متبل باذنجان سوري بالزباديمكونات مقبلات متبل باذنجان بالطحينةطريقة تحضير متبل باذنجان بالطحينة الوسوم

متبل سوري بالباذنجان من مقبلات الشهيرة في بلاد شام وسوريا ولها نكهة خاصة جدا تختلف عن باقي أنواع متبل أو سلطة باذنجان بالطحينة المعتادين عليها، فتعد مزيج من نكهات شواء ووضع لها توابل ونكهات خاصة من ثوم وزبادي، وتقدم كثيرا في مطاعم سوريا بجانب الوجبات من دجاج ولحوم، ولطبق متبل شهرة واسعة، ويوجد طرق مختلفة لتحضيره وسنقدم لكم اليوم وصفة وطريقة متبل باذنجان السوري بالزبادي وبالطحينة فتابعوا معنا أشهر مقبلات سوريا وبلاد الشام. مكونات متبل باذنجان سوري بالزبادي عدد 2 ثمرة باذنجان بحجم كبير. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زبادي. عدد ثلاث فص ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف كوب من طحينة. نصف ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة من رمان. ملعقة صغيرة من بقدونس. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. خطوات تحضير متبل باذنجان سوري بالزبادي اغسلي حبات الباذنجان جيدا ثم ضعيها في الفرن الساخن حتى تأخذ نكهة الشواء أو يمكن شويها أعلى بوتجاز.

عندما تنضج باذنجان تماما وتكون طرية تؤخذ وتوضع في كمية من الماء البارد حتى تتمكني من إزالة القشرة من عليها.

ثم يهرس باذنجان باستخدام شوكة أو هراسة البطاطس ويضاف عليها الزبادي وثوم وملح وطحينة وعصير الليمون وتخلط وتقلب تلك مكونات جيدا مع بعضها.

ثم يصب المتبل في طبق تقديم ويرش عليه من على سطح، كمون وتقلب مرة أخرى.

ثم يساوى سطح المتبل جيدا ويزين بالبقدونس والرمان وزيت زيتون ويقدم كطبق مقبلات جانبي. مكونات مقبلات متبل باذنجان بالطحينة عدد 3 ثمرات باذنجان مقسمة إلى أنصاف بالطول. عدد 4 فص ثوم غير مقشر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من طحينة. عدد ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب بقدونس طازج مفروم ناعم. ملعقة كبيرة زيت زيتون للتزيين. شرائح من خبز المحمص. شرائح من جزر وخيار بشكل أصابع مقطع. طريقة تحضير متبل باذنجان بالطحينة سخني فرن على درجة حرارة عالية 200 مئوية، وادخلي فيه صينية وضعي عليها ورق قصدير ويدهن الورق بزيت خفيف.

ثم يوضع عليه أنصاف باذنجان بحيث يكون قشرة الثمرة من أعلى وقلب باذنجان من أسفل، وتترك في الفرن حتى تنضج وتكون طرية لمدة 40 دقيقة أو حتى تذبل القشرة ويتغير لونها.

ثم قشري الثوم واتركيه جانبا، واتركي باذنجان حتى يبرد تماما وقشريه وزيلي القلب بالملعقة وضعيه في خلاط طعام.

اخفقه تماما حتى يكون ناعم الملمس ثم ضيفي له فصوص الثوم وتخفقي مرة أخرى وضعي عليه الطحينة.

وعصير الليمون والملح وتخفقي جيدا حتى يكون خليط خشن قليلا، ثم يصب متبل في طبق تقديم ويزين. مكونات متبل باذنجان سوري بالزباديخطوات تحضير متبل باذنجان سوري بالزباديمكونات مقبلات متبل باذنجان بالطحينةطريقة تحضير متبل باذنجان بالطحينة

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