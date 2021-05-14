طريقة عمل الصمون بالسمسم خفيف وطري بشكل رائع ومذاق مختلف

يعد الصمون نوع من أنواع الخبز تم إستخدامه في الدول الغربية أولاً ثم تم تقديمه في مصر والدول العربية، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بسهولة، ويمكن ان يأخذ أشكال كثيرة حسب الرغبة، ايضاً يمكن أن يقدم بجانب كوب الشاي على الإفطار، ويتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الصمون بالسمسم في المنزل. مقادير عمل الصمون بالسمسم ٢ كوب ونصف من الماء الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

٢ حبات من البيض.

٢ ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة لدهان الوجه.

سمسم.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونقوم بمزج الخميرة والماء الدافئ والحليب الدافئ والسكر والبيض ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر ثم نتركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم بوضع الدقيق والملح والزبدة ونفركهم جيداً باستخدام الأيدي حتى يمتزج الخليط معاً. ثم نقوم بفتح حفرة في منتصف الدقيقة ونسكب به خليط الحليب. بعد ذلك نعجن الخليط لتتكون عجينة ونعجنها جيداً على سطح مرشوش بالدقيق لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نضع العجينة في وعاء به القليل من الزيت ونغطيها ونتركها لتتخمر لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعتين تقريباً. بعد مرور الوقت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونرصها على شبكة الفرن ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية بعد ذلك ندهن الوجه بالبيض ونرش عليه السمسم. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يحمر ثم نخرجه ونتركه ليهدأ ونغطيه. مقادير عمل الصمون بالسمسمطريقة التحضير الوسوم

يعد الصمون نوع من أنواع الخبز تم إستخدامه في الدول الغربية أولاً ثم تم تقديمه في مصر والدول العربية، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بسهولة، ويمكن ان يأخذ أشكال كثيرة حسب الرغبة، ايضاً يمكن أن يقدم بجانب كوب الشاي على الإفطار، ويتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الصمون بالسمسم في المنزل. مقادير عمل الصمون بالسمسم ٢ كوب ونصف من الماء الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

٢ حبات من البيض.

٢ ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة لدهان الوجه.

سمسم.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونقوم بمزج الخميرة والماء الدافئ والحليب الدافئ والسكر والبيض ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر ثم نتركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم بوضع الدقيق والملح والزبدة ونفركهم جيداً باستخدام الأيدي حتى يمتزج الخليط معاً. ثم نقوم بفتح حفرة في منتصف الدقيقة ونسكب به خليط الحليب. بعد ذلك نعجن الخليط لتتكون عجينة ونعجنها جيداً على سطح مرشوش بالدقيق لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نضع العجينة في وعاء به القليل من الزيت ونغطيها ونتركها لتتخمر لمدة لا تقل عن ساعة أو ساعتين تقريباً. بعد مرور الوقت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونرصها على شبكة الفرن ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية بعد ذلك ندهن الوجه بالبيض ونرش عليه السمسم. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى يحمر ثم نخرجه ونتركه ليهدأ ونغطيه. مقادير عمل الصمون بالسمسمطريقة التحضير

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