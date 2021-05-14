أسرار إعداد شاورما الدجاج الرائعة في المنزل مثل المحلات السورية

شاورما الدجاج ، لذيذة وشهية، كما أن الشاورما في الأساس هي نوعًا من بين أنواع الأكلات بالشرق الأوسط التي ترجع جذورها لبلاد الشام، وكذلك الدولة العثمانية، كما أن الشاورما هي لحم مشوي بطريقة محددة، إذ أنه يتم شويه من خلال الحرارة والإشعاع الذي ينتج من مصدر الحرارة، وهو من الممكن أن يكون مصدرًا كهربائيًا أو غازيًا أو من الفحم.

نحن نعلم أن الشاورما يتم بيعها بالمطاعم الخاصة بالوجبات السريعة، ولكن الأمهات لا يردن أن يقوم الأبناء بشرائها من الخارج، لذلك فهن يقمن بتعلمها بصنعها بالبيت.

مكونات شاورما الدجاج

٦ صدور من الدجاج المخلي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

بهارات.

فلفل أسود.

فلفل أحمر

ملح.

علبة لبن زبادي.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

مخلل خيار.

خس مفروم.

٣ أكواب من الدقيق.

كوب وربع من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة واحدة.