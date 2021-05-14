أسرار إعداد شاورما الدجاج الرائعة في المنزل مثل المحلات السورية

شاورما الدجاج ، لذيذة وشهية، كما أن الشاورما في الأساس هي نوعًا من بين أنواع الأكلات بالشرق الأوسط التي ترجع جذورها لبلاد الشام، وكذلك الدولة العثمانية، كما أن الشاورما هي لحم مشوي بطريقة محددة، إذ أنه يتم شويه من خلال الحرارة والإشعاع الذي ينتج من مصدر الحرارة، وهو من الممكن أن يكون مصدرًا كهربائيًا أو غازيًا أو من الفحم.شاورما الدجاج
نحن نعلم أن الشاورما يتم بيعها بالمطاعم الخاصة بالوجبات السريعة، ولكن الأمهات لا يردن أن يقوم الأبناء بشرائها من الخارج، لذلك فهن يقمن بتعلمها بصنعها بالبيت.
مكونات شاورما الدجاج
- ٦ صدور من الدجاج المخلي.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- بهارات.
- فلفل أسود.
- فلفل أحمر
- ملح.
- علبة لبن زبادي.
- طماطم مقطعة إلى شرائح.
- مخلل خيار.
- خس مفروم.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب وربع من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- بيضة واحدة.
- قومي بوضع الدجاج بوعاء، مع إضافة الزيت، والليمون، واللبن، والملح، والبهارات، وتُمزج هذه العناصر مع بعضها البعض.
- ومن ثم توضع الدجاجة بالثلاجة مع التتبيلة، مع تركها ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.
- قومي بقلي الدجاج بالزبدة بمقلاة على النار، مع تركها لتتحمر.
- ومن ثم قومي بتقطيع الدجاج لشرائح مستطيلة.
- ضعي الخميرة بماء دافئ ومعه ملعقة السكر، مع إذابة الخميرة، وتركها حتى ٣٠ دقيقة لكي تتخمر.
- وضع الدقيق والخميرة والماء، والسكر، والملح، والبيضة، مع المزج جيداً، حتى تمتلكين عجينة ذات قوام متماسك.
- فرد العجينة، وتقطيعها لدوائر، ومن ثم فردها.
- يُنظف الصاج، وتوضع العجينة به ومن ثم يتم إدخاله الفرن.
- وضع الثومية وبها الحشوة بالخبز، وأعلاها الخس والمخلل، والصلصة.
- قومي يلف الشاورما، ومن ثم تقديمها.
الوسوم
شاورما الدجاج ، لذيذة وشهية، كما أن الشاورما في الأساس هي نوعًا من بين أنواع الأكلات بالشرق الأوسط التي ترجع جذورها لبلاد الشام، وكذلك الدولة العثمانية، كما أن الشاورما هي لحم مشوي بطريقة محددة، إذ أنه يتم شويه من خلال الحرارة والإشعاع الذي ينتج من مصدر الحرارة، وهو من الممكن أن يكون مصدرًا كهربائيًا أو غازيًا أو من الفحم.شاورما الدجاج
نحن نعلم أن الشاورما يتم بيعها بالمطاعم الخاصة بالوجبات السريعة، ولكن الأمهات لا يردن أن يقوم الأبناء بشرائها من الخارج، لذلك فهن يقمن بتعلمها بصنعها بالبيت.
مكونات شاورما الدجاج
- ٦ صدور من الدجاج المخلي.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- بهارات.
- فلفل أسود.
- فلفل أحمر
- ملح.
- علبة لبن زبادي.
- طماطم مقطعة إلى شرائح.
- مخلل خيار.
- خس مفروم.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب وربع من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- بيضة واحدة.
- قومي بوضع الدجاج بوعاء، مع إضافة الزيت، والليمون، واللبن، والملح، والبهارات، وتُمزج هذه العناصر مع بعضها البعض.
- ومن ثم توضع الدجاجة بالثلاجة مع التتبيلة، مع تركها ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.
- قومي بقلي الدجاج بالزبدة بمقلاة على النار، مع تركها لتتحمر.
- ومن ثم قومي بتقطيع الدجاج لشرائح مستطيلة.
- ضعي الخميرة بماء دافئ ومعه ملعقة السكر، مع إذابة الخميرة، وتركها حتى ٣٠ دقيقة لكي تتخمر.
- وضع الدقيق والخميرة والماء، والسكر، والملح، والبيضة، مع المزج جيداً، حتى تمتلكين عجينة ذات قوام متماسك.
- فرد العجينة، وتقطيعها لدوائر، ومن ثم فردها.
- يُنظف الصاج، وتوضع العجينة به ومن ثم يتم إدخاله الفرن.
- وضع الثومية وبها الحشوة بالخبز، وأعلاها الخس والمخلل، والصلصة.
- قومي يلف الشاورما، ومن ثم تقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار إعداد شاورما الدجاج الرائعة في المنزل مثل المحلات السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.