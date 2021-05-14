أتعلمي تحضير عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات المنزلية

عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات ، من أجمل أنواع العجائز، إذ أن هذه العجينة من المتاح أن يتم تحضيرها بالمنزل، فمن خلال هذا التقرير سوف نُبين لكم كل ما يخص تحضير تلك العجينة حتى تستطيعون من إعدادها بسهولة، وبالمقادير البسيطة والقليلة، كل ذلك سوف نقوم بإرفاقه بالسطور القليلة القادمة.

فيما بعد سوف نقوم بتوضيح الطريقة التي تتعلق بإعداد عجينة الحليب الخاصة بصنع أجمل المخبوزات وأحلاها، فتلك الوصفة اقتصادية وسلسة وسريعة وكافة المقادير متواجدة بالبيت.

مكونات عجينة الحليب اليابانية

بيضة

معلقتين حليب بودرة

أربع أكواب دقيق ما يعادل

معلقة ونصف خميرة فورية

كوب زائد معلقتين حليب

ربع كوب زبدة

رشة ملح

ربع كوب سكر

العجينة السائلة المحسنة

كوب الا ربع ماء

ثلث كوب دقيق