أتعلمي تحضير عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات المنزلية

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عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات ، من أجمل أنواع العجائز، إذ أن هذه العجينة من المتاح أن يتم تحضيرها بالمنزل، فمن خلال هذا التقرير سوف نُبين لكم كل ما يخص تحضير تلك العجينة حتى تستطيعون من إعدادها بسهولة، وبالمقادير البسيطة والقليلة، كل ذلك سوف نقوم بإرفاقه بالسطور القليلة القادمة.عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات
فيما بعد سوف نقوم بتوضيح الطريقة التي تتعلق بإعداد عجينة الحليب الخاصة بصنع أجمل المخبوزات وأحلاها، فتلك الوصفة اقتصادية وسلسة وسريعة وكافة المقادير متواجدة بالبيت.
مكونات عجينة الحليب اليابانية
- بيضة
- معلقتين حليب بودرة
- أربع أكواب دقيق ما يعادل
- معلقة ونصف خميرة فورية
- كوب زائد معلقتين حليب
- ربع كوب زبدة
- رشة ملح
- ربع كوب سكر
- العجينة السائلة المحسنة
- كوب الا ربع ماء
- ثلث كوب دقيق
- أضيفي الماء والدقيق، مع وضعهم على النار، مع التحريك إلى أن يكون لديكِ خليط ثقيل وشفافًا، وضعيه بوعاء ومن ثم اتركيه بعيدًا.
- أضيفي الخميرة والسكر والدقيق والمحسن.
- بوعاء جديد ضعي الحليب دافئ مع البيض.
- ومن ثم أضيفي الحليب البودر ومعه الدقيق وكذلك مزيج الحليب والبيض.
- أضيفي الزبدة ودلكي جيدًا بالعجانة، واتركيها بإناء حتى ستون دقيقة لكي تختمر وتتضاعف.
- قسميها لقسمين، مع تقطيع القسم حتى ثلاث أقسام.
- غطي العجين من خلال عطاء بلاستكي واتركيها عشرة دقائق.,
- بعد فرد العجينة طوليًا، اثني طرفها مع لف الطرف الآخر بالأول حتى يكون شكلها رول.
- ضعيها بقالب مستطيل مع تغطيتها.
- قومي بوضع كل واحدة بجانب الأخرى ومن ثم قومي بتركها تختمر لنصف ساعة وتبدأ بالتضاعف.
- قومي بدهنها بصفار بيض ولا بد أن يكون ممزوج بالفانيليا والحليب.
- ومن ثم قومي بإدخالها الفرن بدرجة حرارة 200°، ومن ثم أخرجيها، وهكذا تكون جاهزة.
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عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات ، من أجمل أنواع العجائز، إذ أن هذه العجينة من المتاح أن يتم تحضيرها بالمنزل، فمن خلال هذا التقرير سوف نُبين لكم كل ما يخص تحضير تلك العجينة حتى تستطيعون من إعدادها بسهولة، وبالمقادير البسيطة والقليلة، كل ذلك سوف نقوم بإرفاقه بالسطور القليلة القادمة.عجينة الحليب لعمل أحلى المخبوزات
فيما بعد سوف نقوم بتوضيح الطريقة التي تتعلق بإعداد عجينة الحليب الخاصة بصنع أجمل المخبوزات وأحلاها، فتلك الوصفة اقتصادية وسلسة وسريعة وكافة المقادير متواجدة بالبيت.
مكونات عجينة الحليب اليابانية
- بيضة
- معلقتين حليب بودرة
- أربع أكواب دقيق ما يعادل
- معلقة ونصف خميرة فورية
- كوب زائد معلقتين حليب
- ربع كوب زبدة
- رشة ملح
- ربع كوب سكر
- العجينة السائلة المحسنة
- كوب الا ربع ماء
- ثلث كوب دقيق
- أضيفي الماء والدقيق، مع وضعهم على النار، مع التحريك إلى أن يكون لديكِ خليط ثقيل وشفافًا، وضعيه بوعاء ومن ثم اتركيه بعيدًا.
- أضيفي الخميرة والسكر والدقيق والمحسن.
- بوعاء جديد ضعي الحليب دافئ مع البيض.
- ومن ثم أضيفي الحليب البودر ومعه الدقيق وكذلك مزيج الحليب والبيض.
- أضيفي الزبدة ودلكي جيدًا بالعجانة، واتركيها بإناء حتى ستون دقيقة لكي تختمر وتتضاعف.
- قسميها لقسمين، مع تقطيع القسم حتى ثلاث أقسام.
- غطي العجين من خلال عطاء بلاستكي واتركيها عشرة دقائق.,
- بعد فرد العجينة طوليًا، اثني طرفها مع لف الطرف الآخر بالأول حتى يكون شكلها رول.
- ضعيها بقالب مستطيل مع تغطيتها.
- قومي بوضع كل واحدة بجانب الأخرى ومن ثم قومي بتركها تختمر لنصف ساعة وتبدأ بالتضاعف.
- قومي بدهنها بصفار بيض ولا بد أن يكون ممزوج بالفانيليا والحليب.
- ومن ثم قومي بإدخالها الفرن بدرجة حرارة 200°، ومن ثم أخرجيها، وهكذا تكون جاهزة.
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