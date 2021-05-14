أسرار تحضير عجينة الحواوشي الاسكندراني باللحم في المنزل

يعتبر الحواوشي من الاكلات المصرية الشهيرة لأنها مفضلة ومميزة بطعمها اللذيذ، وتحتوي علي اللحم المفروم مع البهارات ويتم تقديمها مع الخضراوات الطازجة لذلك العديد من السيدات يريدن ان يحصلن علي طريقة سهلة ومميزة من اجل إعداد تلك الوجبة الرسمية في بيوتهن، كما ان عجينة الحواوشي غير مكلفه اطلاقاً تحضر بمكونات من المطبخ ليس ذلك فقط ولكن تكون أيضاً بنفس النكهة الجاهزة، ويمكن انجاز وصفة عجينة الحواوشي في دقائق معدودة، كما ان ظهر الحواوشي عام 1971 علي يد جزار مصري اسمه محمد الحواوش، حيث قام بوضع اللحم المفروم في رغيف الخبز من ثم وضعه في الفرن ليخرج علينا بهذا الاختراع الجديد والجميل والذي اثبت نجاحه علي مر السنين. مكونات عجينة الحواوشي ربع كوب من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشه صغيره كزبره.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقه تحضير عجينة الحواوشي يتم وضع الملح والسكر والخميره والكمون والفلفل والكزبره مع كوبان ونصف من الدقيق في إناء الخلاط وتشغيله لبضع ثوانٍ مع تثبيت مضرب العجن.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ والزيت وتشغيل مضرب العجن علي سرعة متوسطة إلي ان تتكون عجينة ثم نقوم بإضافة بقيه الدقيق وتشغيل مضرب العجن إلي ان تصبح العجينة ناعمة.

ثم نقوم بوضع العجينة في طبق كبير مدهون بالزيت ثم مسح السطح بالزيت ثم نقوم بتغطية العجينة بورق نايلون وتركها في مكان دافئ إلي ان يتضاعف حجم العجينة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة بعد ذلك الي عدد من الكرات وتركها ترتاح لمده حوالي عشرين دقيقة تقريبًا.

ثم اخيراً نقوم بفرد كل كره علي سطح مرشوش بالدقيق ليتشكل قرص رقيق مثل الرغيف. مكونات عجينة الحواوشيطريقه تحضير عجينة الحواوشي الوسوم

يعتبر الحواوشي من الاكلات المصرية الشهيرة لأنها مفضلة ومميزة بطعمها اللذيذ، وتحتوي علي اللحم المفروم مع البهارات ويتم تقديمها مع الخضراوات الطازجة لذلك العديد من السيدات يريدن ان يحصلن علي طريقة سهلة ومميزة من اجل إعداد تلك الوجبة الرسمية في بيوتهن، كما ان عجينة الحواوشي غير مكلفه اطلاقاً تحضر بمكونات من المطبخ ليس ذلك فقط ولكن تكون أيضاً بنفس النكهة الجاهزة، ويمكن انجاز وصفة عجينة الحواوشي في دقائق معدودة، كما ان ظهر الحواوشي عام 1971 علي يد جزار مصري اسمه محمد الحواوش، حيث قام بوضع اللحم المفروم في رغيف الخبز من ثم وضعه في الفرن ليخرج علينا بهذا الاختراع الجديد والجميل والذي اثبت نجاحه علي مر السنين. مكونات عجينة الحواوشي ربع كوب من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشه صغيره كزبره.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقه تحضير عجينة الحواوشي يتم وضع الملح والسكر والخميره والكمون والفلفل والكزبره مع كوبان ونصف من الدقيق في إناء الخلاط وتشغيله لبضع ثوانٍ مع تثبيت مضرب العجن.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ والزيت وتشغيل مضرب العجن علي سرعة متوسطة إلي ان تتكون عجينة ثم نقوم بإضافة بقيه الدقيق وتشغيل مضرب العجن إلي ان تصبح العجينة ناعمة.

ثم نقوم بوضع العجينة في طبق كبير مدهون بالزيت ثم مسح السطح بالزيت ثم نقوم بتغطية العجينة بورق نايلون وتركها في مكان دافئ إلي ان يتضاعف حجم العجينة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة بعد ذلك الي عدد من الكرات وتركها ترتاح لمده حوالي عشرين دقيقة تقريبًا.

ثم اخيراً نقوم بفرد كل كره علي سطح مرشوش بالدقيق ليتشكل قرص رقيق مثل الرغيف. مكونات عجينة الحواوشيطريقه تحضير عجينة الحواوشي

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