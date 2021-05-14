اعرفي تكات تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز في البيت

تعدّ البطاطا من أهمّ المحاصيل الغذائيّة في العالم، فهي تُزرع في كل العالم تقريبًا، كما أنَّها تدخل في الكثير من الوصفات، تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الغذائيَّة، يفضِّل النّاس عادةً تقديم السّلطات المتنوّعة على الموائد باعتبارها مقبّلات وفاتحة للشَّهيّة، من هذه السَّلطات سلطة البطاطس بالمايونيز، تُطهى البطاطا بطرق وأشكال مختلفة، فمن الممكن قليها أو سلقها، وأيضًا تُطهى أحيانًا مع الشوربات، أو مع “الصَّواني” المختلفة، مثل صينية الدّجاج، أو صينية الكفتة وغيرها، ويمكن أن يعدّ منها الكثير من الوصفات الشَّهيّة وقليلة السّعرات الحرارية لأصحاب “الدّايت”، نقدّم لكم إحدى وصفات البطاطس الشَّهيّة، البطاطس بالمايونيز فهي مليئة بالحديد والكالسيوم والبروتينات وغير ذلك من المعادن، ممّا يقوي مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض. مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

حبتان كبيرتا الحجم من البطاطس.

نصف كوب من المايونيز.

خمسة عروق من الكزبرة الخضراء الطّازجة للتزيين.

ربع كوب من اللبن الرائب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز نقشّر البطاطا ونغسلها.

نضع قدرًا مليئًا بالماء لمنتصفه على النّار.

نقطّع البطاطا لمكعّبات ونضيفها للماء الموجود في القدر.

نترك البطاطا لتسلق مدّة ربع ساعة، وقبل أن تصبح طريَّةً تمامًا نرفعها عن النار.

نصفّي البطاطا من الماء ونغسلها بالماء البارد، ثم نتركها جانبًا لتتصفى من الماء. نخلط اللبن مع الملح والفلفل الأسود والثَّوم والبابريكا، ونخلط المكونات جيّدًا، ثم نضيف المايونيز ونستمرّ في التَّقليب.

نضيف مكعبات البطاطا للبن ونقلّب المكوِّنات.

نغسل الكزبرة ونفرمها فرمًا ناعمًا ثم نضيفها للسَّلطة.

نضع السّلطة في الثَّلاجة ونتركها مدَّة نصف ساعة لتبرد.

نخرجها من الثَّلاجة ونضعها في طبق التَّقديم. مكونات سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز الوسوم

تعدّ البطاطا من أهمّ المحاصيل الغذائيّة في العالم، فهي تُزرع في كل العالم تقريبًا، كما أنَّها تدخل في الكثير من الوصفات، تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الغذائيَّة، يفضِّل النّاس عادةً تقديم السّلطات المتنوّعة على الموائد باعتبارها مقبّلات وفاتحة للشَّهيّة، من هذه السَّلطات سلطة البطاطس بالمايونيز، تُطهى البطاطا بطرق وأشكال مختلفة، فمن الممكن قليها أو سلقها، وأيضًا تُطهى أحيانًا مع الشوربات، أو مع “الصَّواني” المختلفة، مثل صينية الدّجاج، أو صينية الكفتة وغيرها، ويمكن أن يعدّ منها الكثير من الوصفات الشَّهيّة وقليلة السّعرات الحرارية لأصحاب “الدّايت”، نقدّم لكم إحدى وصفات البطاطس الشَّهيّة، البطاطس بالمايونيز فهي مليئة بالحديد والكالسيوم والبروتينات وغير ذلك من المعادن، ممّا يقوي مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض. مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

حبتان كبيرتا الحجم من البطاطس.

نصف كوب من المايونيز.

خمسة عروق من الكزبرة الخضراء الطّازجة للتزيين.

ربع كوب من اللبن الرائب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز نقشّر البطاطا ونغسلها.

نضع قدرًا مليئًا بالماء لمنتصفه على النّار.

نقطّع البطاطا لمكعّبات ونضيفها للماء الموجود في القدر.

نترك البطاطا لتسلق مدّة ربع ساعة، وقبل أن تصبح طريَّةً تمامًا نرفعها عن النار.

نصفّي البطاطا من الماء ونغسلها بالماء البارد، ثم نتركها جانبًا لتتصفى من الماء. نخلط اللبن مع الملح والفلفل الأسود والثَّوم والبابريكا، ونخلط المكونات جيّدًا، ثم نضيف المايونيز ونستمرّ في التَّقليب.

نضيف مكعبات البطاطا للبن ونقلّب المكوِّنات.

نغسل الكزبرة ونفرمها فرمًا ناعمًا ثم نضيفها للسَّلطة.

نضع السّلطة في الثَّلاجة ونتركها مدَّة نصف ساعة لتبرد.

نخرجها من الثَّلاجة ونضعها في طبق التَّقديم. مكونات سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز

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