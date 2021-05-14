استخدام الفازلين لازالة الشعر في المنزل بدون ألم

تعد خطوة إزالة الشعر الزائد في الجسم أبرز خطوات عناية النساء بنفسهن وبنظافتهن الشخصية، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر يعتبر صعباً قليلاً نظراً للألم الذي يصاحب إزالة الشعر وأيضاً الإرهاق الجسدي، ولكن يمكن استخدام الفازلين لازالة الشعر.الفازلين لازالة الشعر
هذه الوصفة أحد الوصفات الطبيعية التي تحضر في المنزل كما يلي :
المكونات
- ملعقة حمص مطحون.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- عدد 3 ملاعق حليب.
- نصف ملعقة فازلين.
- نخلط كل المكونات مع بعضها بخلاف الفازلين في وعاء عميق لنحصل على قوام متجانس.
- ثم نضيف نصف ملعقة الفازلين ونخلطهم جيداً.
- ثم نضع الخليط على الشعر الزائد في الجسم بالاتجاه المتماشي مع منبت الشعر، ونترك الخليط على الشعر مدة عشر دقائق لتجف.
- ثم نزيل الخليط من على البشرة باتجاه عكس منبت الشعر ثم نغسل البشرة بماء دافيء.
- ينصح أن تكرر هذه الخلطة بشكل يومي للحصول على أفضل نتائج في إزالة الشعر الزائد.
تعد هذه الوصفة أحد الوصفات الفعالة في إزالة شعر العانة\ن ويتم تحضيرها كالتالي :
- نصف ملعقة فازلين صغيرة.
- ملعقة دقيق حمص صغيرة.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- عدد 3 ملاعق حليب سائل كبيرة.
- نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط متجانس وناعمم.
- ثم بعد ذلك نوزع الخليط على منطقة العانة بشكل جيد، ونتركها حتى تجف بشكل كامل لنحصل غلى أفضل نتيجة.
- بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر بشكل كامل من منطقة العانة.
- ثم بعد ذلك نغسل منطقة العانة بماء فاتر ونجفف المنطقة باستخدام منشفة قطنية.
- يمكن أن تستخم هذه الوصفة أيضاً في كافة مناطق الجسم الحساسة لإزالة الشعر الزائد بها بكل سهولة دون ألم.
الوسوم
تعد خطوة إزالة الشعر الزائد في الجسم أبرز خطوات عناية النساء بنفسهن وبنظافتهن الشخصية، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر يعتبر صعباً قليلاً نظراً للألم الذي يصاحب إزالة الشعر وأيضاً الإرهاق الجسدي، ولكن يمكن استخدام الفازلين لازالة الشعر.الفازلين لازالة الشعر
هذه الوصفة أحد الوصفات الطبيعية التي تحضر في المنزل كما يلي :
المكونات
- ملعقة حمص مطحون.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- عدد 3 ملاعق حليب.
- نصف ملعقة فازلين.
- نخلط كل المكونات مع بعضها بخلاف الفازلين في وعاء عميق لنحصل على قوام متجانس.
- ثم نضيف نصف ملعقة الفازلين ونخلطهم جيداً.
- ثم نضع الخليط على الشعر الزائد في الجسم بالاتجاه المتماشي مع منبت الشعر، ونترك الخليط على الشعر مدة عشر دقائق لتجف.
- ثم نزيل الخليط من على البشرة باتجاه عكس منبت الشعر ثم نغسل البشرة بماء دافيء.
- ينصح أن تكرر هذه الخلطة بشكل يومي للحصول على أفضل نتائج في إزالة الشعر الزائد.
تعد هذه الوصفة أحد الوصفات الفعالة في إزالة شعر العانة\ن ويتم تحضيرها كالتالي :
- نصف ملعقة فازلين صغيرة.
- ملعقة دقيق حمص صغيرة.
- نصف ملعقة كركم بودر.
- عدد 3 ملاعق حليب سائل كبيرة.
- نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً لنحصل على خليط متجانس وناعمم.
- ثم بعد ذلك نوزع الخليط على منطقة العانة بشكل جيد، ونتركها حتى تجف بشكل كامل لنحصل غلى أفضل نتيجة.
- بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر بشكل كامل من منطقة العانة.
- ثم بعد ذلك نغسل منطقة العانة بماء فاتر ونجفف المنطقة باستخدام منشفة قطنية.
- يمكن أن تستخم هذه الوصفة أيضاً في كافة مناطق الجسم الحساسة لإزالة الشعر الزائد بها بكل سهولة دون ألم.
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