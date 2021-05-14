وصفات تحضير صوصات المطاعم في البيت.. السيزر والثاوثند آيلند والليمون المعصفر باحترافية

يتناول الأفراد الصوصات المختلفة والمتنوعة في المطاعم ومحلات المأكولات السريعة، والتي تعتبر مبتكرة للغاية، ويبدو أنها صعبة في تحضيرها، ولكن في الواقع تتكون تلك الصوصات من عدد بسيط للغاية من المكونات الموجودة في كل منزل، وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكنكم تقديمها للأطفال بكل اطمئنان لخلوها من المواد الحافظة، ومن خلال ذلك المقال نقدم لكم طريقة التحضير بسهولة. طريقة عمل صوص السيزر طريقة عمل صوص السيزر المكونات 1 كوب من المايونيز.

1 ملعقة كبيرة من المستردة.

فصين من الثوم المفروم.

4 شريحة من الأنشوجة.

2 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بطحن الأنشوجة والثوم جيداً حتى نتأكد من اندماجهم سوياً. نضيف القليل من الزيت مع الاستمرار في الطحن حتى يصبح معجون خشن قليلاً. نقوم بنقل المزيج إلى وعاء آخر مع إضافة بقية المكونات إلى أن تتجانس. تحفظ في برطمان معقم في الثلاجة. طريقة عمل صوص الليمون المعصفر طريقة عمل صوص الليمون المعصفر المكونات 1/2 كيلو من الليمون المعصفر.

حبة من البطاطس المسلوقة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

قليل من زيت الزيتون.

رشة من حبة البركة.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بخفق كافة المكونات في الكبة ما عدا حبة البركة. نصفي المزيج للتخلص من أي تكتلات موجودة به. نضيف حبة البركة له ويحفظ في الثلاجة. طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند المكونات 1 كوب من المايونيز.

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقتين كبيرتين من المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل.

حبة صغيرة من الليمون طريقة التحضير إن طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند سهلة للغاية، فبإمكانكم إضافة المكونات الموجودة أعلاه معاً سواء في الخلاط الكهربائي أو في وعاء وضربهم بالهاند بليندر، ويكون الصوص جاهز للتقديم بجانب أنواع الدجاج المختلفة والكفتة والمشويات وغيرها. الوسوم

يتناول الأفراد الصوصات المختلفة والمتنوعة في المطاعم ومحلات المأكولات السريعة، والتي تعتبر مبتكرة للغاية، ويبدو أنها صعبة في تحضيرها، ولكن في الواقع تتكون تلك الصوصات من عدد بسيط للغاية من المكونات الموجودة في كل منزل، وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكنكم تقديمها للأطفال بكل اطمئنان لخلوها من المواد الحافظة، ومن خلال ذلك المقال نقدم لكم طريقة التحضير بسهولة. طريقة عمل صوص السيزر طريقة عمل صوص السيزر المكونات 1 كوب من المايونيز.

1 ملعقة كبيرة من المستردة.

فصين من الثوم المفروم.

4 شريحة من الأنشوجة.

2 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بطحن الأنشوجة والثوم جيداً حتى نتأكد من اندماجهم سوياً. نضيف القليل من الزيت مع الاستمرار في الطحن حتى يصبح معجون خشن قليلاً. نقوم بنقل المزيج إلى وعاء آخر مع إضافة بقية المكونات إلى أن تتجانس. تحفظ في برطمان معقم في الثلاجة. طريقة عمل صوص الليمون المعصفر طريقة عمل صوص الليمون المعصفر المكونات 1/2 كيلو من الليمون المعصفر.

حبة من البطاطس المسلوقة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

قليل من زيت الزيتون.

رشة من حبة البركة.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بخفق كافة المكونات في الكبة ما عدا حبة البركة. نصفي المزيج للتخلص من أي تكتلات موجودة به. نضيف حبة البركة له ويحفظ في الثلاجة. طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند المكونات 1 كوب من المايونيز.

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقتين كبيرتين من المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل.

حبة صغيرة من الليمون طريقة التحضير إن طريقة عمل صوص الثاوثند آيلند سهلة للغاية، فبإمكانكم إضافة المكونات الموجودة أعلاه معاً سواء في الخلاط الكهربائي أو في وعاء وضربهم بالهاند بليندر، ويكون الصوص جاهز للتقديم بجانب أنواع الدجاج المختلفة والكفتة والمشويات وغيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات تحضير صوصات المطاعم في البيت.. السيزر والثاوثند آيلند والليمون المعصفر باحترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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