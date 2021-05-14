الفراخ المحشية طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومميزة للغاية حضريها في مائدة الإفطار

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الفراخ المحشية من الأكلات الشهية التي تستهوي الكثير منا سواء الصغار أو الكبار، وتعد هذه الوجبة من الوجبات الدسمة المليئة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولهذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها، وسوف نتعرف اليوم معا على وصفة مميزة للغاية تتمكنين من خلالها عزيزتي من تحضير فراخ محشية شهية للغاية.مكونات الفراخ المحشية
الفراخ المحشية تتطلب العديد من المكونات التي تتمثل في:-
- فرخة كاملة.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة قرفة مطحونة.
- ملعقة كركم.
- ملعقتان من البهارات المشكلة.
- ملعقة من الهال المطحون.
- كوب أرز قصير الحبة.
- ملعقتان زيت نباتي.
- 200 جرام لحم مفروم.
- بصلة مفرومة.
- ثلاثة فصوص ثوم مهروس.
- ملعقة زنجبيل.
- قرن فلفل أخضر مفروم.
- كوب ماء.
- ملعقة بقدونس مفروم.
- ثمرتان من البطاطس مقطعة لأرباع.
- ثمرتان من الطماطم مقطعة لأرباع.
- جزرتان مقطعتان إلى شرائح.
- حبتان كوسة شرائح.
- بصلة مقطعة أرباع.
- راس ثوم مقشر ومقطع إلى أنصاف.
- يتم غسل الفراخ بالليمون والدقيق، ومن ثم غسلها بالماء، ووضعها في مصفاة للتخلص من السوائل.
- في إناء يتم وضع الملح والفلفل والقرفة والكركم والهال والبهار، والعمل على خلطها جيدا.
- نقوم بتوزيع نصف كمية البهارات على الدجاج، ونقوم بدعكها من الخارج حتى تتشرب النكهة.
- نقوم بغسل الأرز ونقعه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة.
- في إناء عميق نقوم بوضع الزيت ونضيف إليه اللحم ونضعه على نار متوسطة ونقوم بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبيا.
- ومن ثم نضيف البصل والعمل على تقليبه ومن ثم نضيف الثوم والزنجبيل والفلفل ونصف كمية البهارات.
- نقوم بتصفية الأرز ونضيفه إلى اللحم، ونقوم بتقليبه لمدة دقيقة، ومن ثم نضيف الماء المغلي ونتركه على نار قوية لمدة خمس دقائق.
- نقوم بتوزيع الأرز بداخل الفرخة ومن ثم نقوم بتوزيع الخضروات، ونقوم بتوزيع كمية من زيت الزيتون على الفرخة من الخارج.
- نقوم بتغليف الطبق بورق الألومنيوم، ونقوم بشوي الدجاج في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج.
- وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من تحضير الفراخ المحشية.
الوسوم
الفراخ المحشية من الأكلات الشهية التي تستهوي الكثير منا سواء الصغار أو الكبار، وتعد هذه الوجبة من الوجبات الدسمة المليئة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولهذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها، وسوف نتعرف اليوم معا على وصفة مميزة للغاية تتمكنين من خلالها عزيزتي من تحضير فراخ محشية شهية للغاية.مكونات الفراخ المحشية
الفراخ المحشية تتطلب العديد من المكونات التي تتمثل في:-
- فرخة كاملة.
- ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة قرفة مطحونة.
- ملعقة كركم.
- ملعقتان من البهارات المشكلة.
- ملعقة من الهال المطحون.
- كوب أرز قصير الحبة.
- ملعقتان زيت نباتي.
- 200 جرام لحم مفروم.
- بصلة مفرومة.
- ثلاثة فصوص ثوم مهروس.
- ملعقة زنجبيل.
- قرن فلفل أخضر مفروم.
- كوب ماء.
- ملعقة بقدونس مفروم.
- ثمرتان من البطاطس مقطعة لأرباع.
- ثمرتان من الطماطم مقطعة لأرباع.
- جزرتان مقطعتان إلى شرائح.
- حبتان كوسة شرائح.
- بصلة مقطعة أرباع.
- راس ثوم مقشر ومقطع إلى أنصاف.
- يتم غسل الفراخ بالليمون والدقيق، ومن ثم غسلها بالماء، ووضعها في مصفاة للتخلص من السوائل.
- في إناء يتم وضع الملح والفلفل والقرفة والكركم والهال والبهار، والعمل على خلطها جيدا.
- نقوم بتوزيع نصف كمية البهارات على الدجاج، ونقوم بدعكها من الخارج حتى تتشرب النكهة.
- نقوم بغسل الأرز ونقعه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة.
- في إناء عميق نقوم بوضع الزيت ونضيف إليه اللحم ونضعه على نار متوسطة ونقوم بتقليبه حتى يصبح لونه ذهبيا.
- ومن ثم نضيف البصل والعمل على تقليبه ومن ثم نضيف الثوم والزنجبيل والفلفل ونصف كمية البهارات.
- نقوم بتصفية الأرز ونضيفه إلى اللحم، ونقوم بتقليبه لمدة دقيقة، ومن ثم نضيف الماء المغلي ونتركه على نار قوية لمدة خمس دقائق.
- نقوم بتوزيع الأرز بداخل الفرخة ومن ثم نقوم بتوزيع الخضروات، ونقوم بتوزيع كمية من زيت الزيتون على الفرخة من الخارج.
- نقوم بتغليف الطبق بورق الألومنيوم، ونقوم بشوي الدجاج في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج.
- وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من تحضير الفراخ المحشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفراخ المحشية طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومميزة للغاية حضريها في مائدة الإفطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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