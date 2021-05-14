الفراخ المحشية طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومميزة للغاية حضريها في مائدة الإفطار

الفراخ المحشية من الأكلات الشهية التي تستهوي الكثير منا سواء الصغار أو الكبار، وتعد هذه الوجبة من الوجبات الدسمة المليئة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولهذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها، وسوف نتعرف اليوم معا على وصفة مميزة للغاية تتمكنين من خلالها عزيزتي من تحضير فراخ محشية شهية للغاية.

الفراخ المحشية تتطلب العديد من المكونات التي تتمثل في:-

فرخة كاملة.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة كركم.

ملعقتان من البهارات المشكلة.

ملعقة من الهال المطحون.

كوب أرز قصير الحبة.

ملعقتان زيت نباتي.

200 جرام لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

ثلاثة فصوص ثوم مهروس.

ملعقة زنجبيل.

قرن فلفل أخضر مفروم.

كوب ماء.

ملعقة بقدونس مفروم.

ثمرتان من البطاطس مقطعة لأرباع.

ثمرتان من الطماطم مقطعة لأرباع.

جزرتان مقطعتان إلى شرائح.

حبتان كوسة شرائح.

بصلة مقطعة أرباع.

راس ثوم مقشر ومقطع إلى أنصاف.