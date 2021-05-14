تعتبر الرنجة أشهر الأكلات في جمهورية مصر العربية خصوصا أيام عيد الفطر المبارك، لذلك نعرض لكم أربع طرق لعمل الرنجة في المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة، لتحصلي علي طعم جيد وشهي ولذيذ، وفي نفس الوقت مضمون وتعطي نفس طعم الموجود بالمحلات.

تعتبر الرنجة أشهر أنواع السمك المدخن الذي يعشقة المصريين ويتناولة في أعياد شم النسيم وفي عيد الفطر المبارك، لذلك نعرض لكم الطرق عملها في المنزل، نعرض لكم سلطه الرنجة والرنجة المطبوخة والرنجة المقلية وايضا نعرض لكم كيفية تنظيفها جيدا والسلطات المفضلة ايضا.

نقوم بزالة رأس المسكة بسكين حاد.

نقوم بفتح السمكة بالسكين من الجانب الذي بية الزعانف.

تتم التخلص من جميع الأمعاء الداخلية للرنجة ونقوم بتنظيفها بشكل جيد.

نقوم بأزالة الجلد الخارجي للرنجة من الأعلي والاسفل.

التخلص من الأشواك.

طريقة عمل وتحضير الرنجة

سوف نعرض لكم اليوم طريقة تحضير وعمل الرنجة المطبوخة والرنجة المقلية وسلطة الرنجة.

أولا: طريقة عمل الرنجة المطبوخة:

المقادير:

احضار عدد 2 سمكة الرنجة.

عدد 2 طماطم.

بصلة صغيرة الحجم.

عدد 2 فلفل أخضر ( بعض الناس يفضل الحراق).

كمية قليلة من الزيت.

كمية قليلة من الطحينة.

طريقة التحضير:

نقوم بتنظيف مسكة الرنجة جيدا كما ذكرنا سابقا.

نقوم بتقطيع الرنجة الي شرائح صغيرة.

نحضر طاسة ونضع عليها قليل من الزيت ونتركها حتي تسخن.

نقوم بتقطيع البصلة الي مكعبات صغيرة ووضعها في الطاسة ونقلبها وتركها حتي تصل الي اللون الأصفر.

تضاف اليها الفلفل الأخضر ويقلب حتي يذبل .

ثم نضع الطماطم وتقلب جيدا وتترك علي النار حتي تنضج المكونات قليلا.

نضع عليهم شرائح الرنجة وتقلب لمدة خمس دقائق.

ترفع من علي النار وتضع في طبقة وتزين الطبق بالبصل الأخضر والسلطة الطحينة .

وممكن عمل بجوارة البطاطس المحمرة أو الشيبسي والسلطة الخضرا.

ولدينا أيضا طريقة عمل الرنجة المقلية وسلطنة الرنجة، تابعونا دائما علي موقع ثقفني نقدم لكم أشهي وألذ الأكلات يظن بعد الناس أنه من الصعب عملها في المنزل، ولكن ليس عليك سوي متابعتنا وشركونا بتعلقياتكم وأرئكم لنقدم اليكم كل جديد.