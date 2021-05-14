طريقة عمل البسكويت التركي بخطوات بسيطة جداً بالمنزل والطعم روعة

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يتكون البسكويت التركي ، من مكونات بسيطة تكسبه مذاق رائع جداً يختلف عن مذاق البسكوت الذي يتم تحضيره بالطرق المعتادة، وهو من أنواع البسكوت الذي يمكن تقديمه في المناسبات والأعياد، طريقة تحضيره تتم بطريقة بسيطة وسهلة جداً، ويتميز البسكوت بمذاق لذيذ وهش ويتم تشكيله بأشكال جميلة، فهو يتم تقسيم عجينته إلي نصفين يتم خلط نصف منها بالكاكاو الذي يعطي طعم الشوكولاتة والشكل البني الجميل، وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يمكن تحضير البسكوت بها، ومن خلال هذ المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكويت التركي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل البسكويت التركي
يتكون البسكويت التركي من مكونات سهلة، يفضل تحضيرها قبل البدء في العمل حتي لا ننسي شيء منها وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من النشا.
- رشة ملح.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق من السمنة.
- نصف كوب من الزيت
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة كاكاو.
تحضير البسكويت التركي يتم بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي جهد وهي كما يلي:ـ
- يتم خلط السمنة مع السكر والنشا ويتم الخلط بالمضرب الكهربائي، حتي تمتزج المكونات.
- يضاف الفانيليا ورشة الملح حتي يصبح الخليط كريمي ثم يضاف البيض والزيت، ويتم الخلط حتي تمتزج جميع المكونات.
- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق، حتي تتكون لدينا عجينة طرية.
طريقة تشكيل البسكويت
يتم تشكيل عجينة البسكويت بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- يتم تقسيم العجينة إلي نصفين متساويين يضاف كل نصف في طبق منفصل، تضاف ملعقة من الكاكاو إلي نصف العجينة ويتم الخلط حتي تمتزج مع العجين، ويضاف إلي الطبق الآخر ملعقة من الدقيق حتي تصبح بنفس ملمس عجينة الكاكاو.
- ثم نشكل العجين على شكل كور صغيرة جداً، ثلاثة كور من العجين البني، وثلاثة كور من العجين الأبيض، ونلزقهم بجانب بعض، ثم نكورهم مع بعض على شكل كورة صغيرة ثم نضغط عليها قليلاً.
- نكرر هذه الخطوة مع باقية العجين حتي الانتهاء من الكمية، توضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتي ينضج، نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد ويقدم بالهنا والشفا.
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يتكون البسكويت التركي ، من مكونات بسيطة تكسبه مذاق رائع جداً يختلف عن مذاق البسكوت الذي يتم تحضيره بالطرق المعتادة، وهو من أنواع البسكوت الذي يمكن تقديمه في المناسبات والأعياد، طريقة تحضيره تتم بطريقة بسيطة وسهلة جداً، ويتميز البسكوت بمذاق لذيذ وهش ويتم تشكيله بأشكال جميلة، فهو يتم تقسيم عجينته إلي نصفين يتم خلط نصف منها بالكاكاو الذي يعطي طعم الشوكولاتة والشكل البني الجميل، وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرق التي يمكن تحضير البسكوت بها، ومن خلال هذ المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكويت التركي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.مكونات عمل البسكويت التركي
يتكون البسكويت التركي من مكونات سهلة، يفضل تحضيرها قبل البدء في العمل حتي لا ننسي شيء منها وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من النشا.
- رشة ملح.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 5 ملاعق من السمنة.
- نصف كوب من الزيت
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة كاكاو.
تحضير البسكويت التركي يتم بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي جهد وهي كما يلي:ـ
- يتم خلط السمنة مع السكر والنشا ويتم الخلط بالمضرب الكهربائي، حتي تمتزج المكونات.
- يضاف الفانيليا ورشة الملح حتي يصبح الخليط كريمي ثم يضاف البيض والزيت، ويتم الخلط حتي تمتزج جميع المكونات.
- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق، حتي تتكون لدينا عجينة طرية.
طريقة تشكيل البسكويت
يتم تشكيل عجينة البسكويت بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- يتم تقسيم العجينة إلي نصفين متساويين يضاف كل نصف في طبق منفصل، تضاف ملعقة من الكاكاو إلي نصف العجينة ويتم الخلط حتي تمتزج مع العجين، ويضاف إلي الطبق الآخر ملعقة من الدقيق حتي تصبح بنفس ملمس عجينة الكاكاو.
- ثم نشكل العجين على شكل كور صغيرة جداً، ثلاثة كور من العجين البني، وثلاثة كور من العجين الأبيض، ونلزقهم بجانب بعض، ثم نكورهم مع بعض على شكل كورة صغيرة ثم نضغط عليها قليلاً.
- نكرر هذه الخطوة مع باقية العجين حتي الانتهاء من الكمية، توضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتي ينضج، نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد ويقدم بالهنا والشفا.
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