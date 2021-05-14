طريقة عمل تمر مع طحين محموس

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من أطيب الأكلات الشعبية تمر مع طحين محموس، حيث يمكن تحضيره لتناوله مع أي وجبة لمحبي التمر مضافاً إلى مكونات أخرى لعمل وصفة ذات طعم مختلف ومميز، من خلال المكونات التالية يمكن عمل التمر مع الطحين في أكلة شعبية لذيذة تحتوي على التمر والطحين والقشطة جميعها مكونات لها فوائد صحية للجسم.مكونات عمل التمر مع الطحين محموس
قبل البدء في خطوات عمل التمر مع الطحين محموس عليكم تحضير مكونات عمل الوصفة والتي تتكون مما يلي:
- خمس ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- كوبان من الدقيق الأسمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- علبة من القشطة.
- كوب ونصف من التمر منزوع النواة.
لتحضير التمر مع الطحين في طبق شعبي رائع ذو طعم مميز، عليكم اتباع الخطوات التالية ليكون طعم الوصفة مثل ما تقدم في المطاعم:
- في قدر نضع الزبدة ونرفعها على النار في درجة حرارة متوسطة، حتى تذوب الزبدة.
- عندما تذوب الزبدة نضيف كل من الملح والدقيق ونقلب المكونات بشكل جيد حتى تتداخل جميع المكونات معاً.
- نغطي القدر ونتركه الخليط على نار ذات درجة حرارة قليلة لمدة عشرين دقيقة مع الحرص على تقليب المكونات بين الحين والآخر.
- نضيف القشطة إلى الخليط السابق بعد ذلك نضيف عليها التمر ونقلب جميع المكونات معاً.
- بملعقة خشبية نقلب جميع المكونات معاً، ونغطي القدر وترفعه على نار خفيفة.
- نترك الخليط على النار لمدة أربعين دقيقة مع الحرص على تحريك المكونات بين الحين والآخر حتى تتداخل.
- يتم تقديم التمر المحموس مع الطحين وهو ساخن أو يترك حتى يبرد حيث يمكن تناوله بعد ذلك.
- يقدم كطبق جانبي مع أطباق الأطعمة الأخرى.
الوسوم
من أطيب الأكلات الشعبية تمر مع طحين محموس، حيث يمكن تحضيره لتناوله مع أي وجبة لمحبي التمر مضافاً إلى مكونات أخرى لعمل وصفة ذات طعم مختلف ومميز، من خلال المكونات التالية يمكن عمل التمر مع الطحين في أكلة شعبية لذيذة تحتوي على التمر والطحين والقشطة جميعها مكونات لها فوائد صحية للجسم.مكونات عمل التمر مع الطحين محموس
قبل البدء في خطوات عمل التمر مع الطحين محموس عليكم تحضير مكونات عمل الوصفة والتي تتكون مما يلي:
- خمس ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- كوبان من الدقيق الأسمر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- علبة من القشطة.
- كوب ونصف من التمر منزوع النواة.
لتحضير التمر مع الطحين في طبق شعبي رائع ذو طعم مميز، عليكم اتباع الخطوات التالية ليكون طعم الوصفة مثل ما تقدم في المطاعم:
- في قدر نضع الزبدة ونرفعها على النار في درجة حرارة متوسطة، حتى تذوب الزبدة.
- عندما تذوب الزبدة نضيف كل من الملح والدقيق ونقلب المكونات بشكل جيد حتى تتداخل جميع المكونات معاً.
- نغطي القدر ونتركه الخليط على نار ذات درجة حرارة قليلة لمدة عشرين دقيقة مع الحرص على تقليب المكونات بين الحين والآخر.
- نضيف القشطة إلى الخليط السابق بعد ذلك نضيف عليها التمر ونقلب جميع المكونات معاً.
- بملعقة خشبية نقلب جميع المكونات معاً، ونغطي القدر وترفعه على نار خفيفة.
- نترك الخليط على النار لمدة أربعين دقيقة مع الحرص على تحريك المكونات بين الحين والآخر حتى تتداخل.
- يتم تقديم التمر المحموس مع الطحين وهو ساخن أو يترك حتى يبرد حيث يمكن تناوله بعد ذلك.
- يقدم كطبق جانبي مع أطباق الأطعمة الأخرى.
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