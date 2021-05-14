من أطيب الأكلات الشعبية تمر مع طحين محموس، حيث يمكن تحضيره لتناوله مع أي وجبة لمحبي التمر مضافاً إلى مكونات أخرى لعمل وصفة ذات طعم مختلف ومميز، من خلال المكونات التالية يمكن عمل التمر مع الطحين في أكلة شعبية لذيذة تحتوي على التمر والطحين والقشطة جميعها مكونات لها فوائد صحية للجسم.

مكونات عمل التمر مع الطحين محموس

قبل البدء في خطوات عمل التمر مع الطحين محموس عليكم تحضير مكونات عمل الوصفة والتي تتكون مما يلي:

خمس ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوبان من الدقيق الأسمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة من القشطة.

كوب ونصف من التمر منزوع النواة.

طريقة عمل تمر مع طحين محموس

لتحضير التمر مع الطحين في طبق شعبي رائع ذو طعم مميز، عليكم اتباع الخطوات التالية ليكون طعم الوصفة مثل ما تقدم في المطاعم: