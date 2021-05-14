طريقة المطبق بالخضار أو اللحم من الأطباق الجانبية إذا كنتِ تريدين إضافة أكثر من صنف من الأطعمة في العزومات؛ فالمطبق من الأكلات المشهورة في كل من السعودية واليمن ويتم حشو المطبق بأنواع مختلفة من الحشوات مثل الجبنة، أنواع من الخضروات أو اللحم وفيما يلي نعرض لك وصفة لعمل المطبق بالخضار في البيت. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار طريقة عمل المطبق المالح بالخضار أولاً المكونات: ثلاث أكواب دقيق.

نصف ملعقة من الملح.

كوب ماء.

ثلاث ملاعق زيت.

شرائح سبرينج رولز. مقادير الحشوة: أربع بيضات.

بصل اخضر مفروم.

رشة فلفل أسود.

رشة فلفل أحمر.

نصف ملعقة كمون.

حبتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

كراث مفروم ناعم.

رشة ملح. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار نعجن مكونات العجينة معا ً في وعاء وتغطية لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة.

نقسم العجينة إلى كرات، ونمسح كل كرة بالويت، ثم نغطي الكرات ونتركها لترتاح لمدة عشر دقائق.

نفرد كرات المطبق على المطبخ على سطح مدهون بالزيت.

نجمع المرات لتكوين عجينة لينة ونضع عليها شرائح سبرينج رولز في المنتصف حتى لا تنقطع أثناء القلي.

نمزج جميع مكونات الحشوة في ٱناء لعمل الحشو.

نضع جزء من الحشو على سبرينج رولز باستخدام ملعقة ذات ثقوب صغيرة.

نغلق عجينة المطبق من جميع الجوانب.

نضع الزيت في مقاله ونتركها لتسخت على النار وترتفع درجة حرارة الزيت.

نضع عجينة المطبق في المقلاة (بحيث تكون مقلاة غير لاصقة).

نقلي المطبق في الزيت ونقلبه على الجانبين حتى تحمر من جميع الجوانب.

نخرج المطبق من الزيت ومقطعه إلى أجزاء صغيرة.

يقدم طبق المطبق بالخضار بجانب الليمون على المائدة.

يمكن استبدال حشو الخضار بالجبنة أو اللحوم وذلك لعمل المطبق باللحم أو بالجبن. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار الوسوم

طريقة المطبق بالخضار أو اللحم من الأطباق الجانبية إذا كنتِ تريدين إضافة أكثر من صنف من الأطعمة في العزومات؛ فالمطبق من الأكلات المشهورة في كل من السعودية واليمن ويتم حشو المطبق بأنواع مختلفة من الحشوات مثل الجبنة، أنواع من الخضروات أو اللحم وفيما يلي نعرض لك وصفة لعمل المطبق بالخضار في البيت. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار طريقة عمل المطبق المالح بالخضار أولاً المكونات: ثلاث أكواب دقيق.

نصف ملعقة من الملح.

كوب ماء.

ثلاث ملاعق زيت.

شرائح سبرينج رولز. مقادير الحشوة: أربع بيضات.

بصل اخضر مفروم.

رشة فلفل أسود.

رشة فلفل أحمر.

نصف ملعقة كمون.

حبتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

كراث مفروم ناعم.

رشة ملح. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار نعجن مكونات العجينة معا ً في وعاء وتغطية لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة.

نقسم العجينة إلى كرات، ونمسح كل كرة بالويت، ثم نغطي الكرات ونتركها لترتاح لمدة عشر دقائق.

نفرد كرات المطبق على المطبخ على سطح مدهون بالزيت.

نجمع المرات لتكوين عجينة لينة ونضع عليها شرائح سبرينج رولز في المنتصف حتى لا تنقطع أثناء القلي.

نمزج جميع مكونات الحشوة في ٱناء لعمل الحشو.

نضع جزء من الحشو على سبرينج رولز باستخدام ملعقة ذات ثقوب صغيرة.

نغلق عجينة المطبق من جميع الجوانب.

نضع الزيت في مقاله ونتركها لتسخت على النار وترتفع درجة حرارة الزيت.

نضع عجينة المطبق في المقلاة (بحيث تكون مقلاة غير لاصقة).

نقلي المطبق في الزيت ونقلبه على الجانبين حتى تحمر من جميع الجوانب.

نخرج المطبق من الزيت ومقطعه إلى أجزاء صغيرة.

يقدم طبق المطبق بالخضار بجانب الليمون على المائدة.

يمكن استبدال حشو الخضار بالجبنة أو اللحوم وذلك لعمل المطبق باللحم أو بالجبن. طريقة عمل المطبق المالح بالخضار

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