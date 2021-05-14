طريقة تحضير الكريب الحادق بحشوة الدجاج والكريب الحلو بالشوكولاتة مثل المطاعم

يزداد الضغط على المطاعم في الأعياد والمناسبات خاصةً الوجبات السريعة مثل الكريب والبيتزا والذي يعتبر الأكثر إنتشاراً بين الأشخاص من حيث الإقبال اليومي عليه ويتم حشو الكريب بجميع أصناف اللحوم والدجاج بالإضافة إلي مكسبات الطعم والتوابل والكاتشب والمايونيز ويوجد بعض الأصناف الخاصه التي يتم حشوها بالحلويات والشوكولاتة ولكل شخص زوق خاص به في تناول الوجبات ولكن يعتبر الكريب الحادق مميز مقارنةً بالكريم الحلو وبدلاً من تزاحم المطاعم نقدم لكم طريقة مختصرة لتحضير الكريب الحادق في المنزل من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الحادق طريقة تحضير الكريب الحادق المكونات: كأس واحد من السميد.

نصف كأس ماء فاتر.

نصف كأس حليب.

بيضتان صغيرة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي ويمكن إستبدال الزيت بالزبدة حسب الأستخدام.

ملعقة صغيرة ملح.

حشوة الكريب لحوم أو دجاج حسب الرغبة. طريقة التحضير: وضع البيض في الخلاط الكهربائي حتى يتم إخفاقه. نخل السميد ثم سكب خليط البيض على السميد ونقلبهم معاً وإضافة السوائل الأخري من الماء والحليب مع التقليب بإستمرار بإستخدام المضرب اليدوي أو الملعقة الخشبية. دهن مقلاة مسطحة بالزيت أو الزبدة ثم نسكب عجينة الكريب لتكوين الشكل المرغوب من الخبز السوري سواء مربع أو دائري وتقليبه على الجانبين مع الحرص والتقليب السريع حتى لا يحترق. البدء بحشو الكريب بقطع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة وإضافة الكاتشب والمايونيز والإضافات حسب الرغبة والتمتع بأفضل مذاق للكريب المنزلي. طريقة تحضير الكريب الحلو: طريقة التحضير:طريقة تحضير الكريب الحلو: لا يوجد إختلاف كبير عن الطريقة الأولي حيث يكمن الإختلاف في تبديل الملح المضاف إلي خليط الكريب ملعقتين صغيرتين من السكر الناعم وليس البودرة وكذلك من حيث الحشوة نقوم بتبديل حشوة الكريب لنضع الشوكولاتة أو الحلويات المختلفة والمكسرات حسب الرغبة ويعتبر الكريب الحلو وجبه مفضلة لدي محبين الحلويات. الوسوم

يزداد الضغط على المطاعم في الأعياد والمناسبات خاصةً الوجبات السريعة مثل الكريب والبيتزا والذي يعتبر الأكثر إنتشاراً بين الأشخاص من حيث الإقبال اليومي عليه ويتم حشو الكريب بجميع أصناف اللحوم والدجاج بالإضافة إلي مكسبات الطعم والتوابل والكاتشب والمايونيز ويوجد بعض الأصناف الخاصه التي يتم حشوها بالحلويات والشوكولاتة ولكل شخص زوق خاص به في تناول الوجبات ولكن يعتبر الكريب الحادق مميز مقارنةً بالكريم الحلو وبدلاً من تزاحم المطاعم نقدم لكم طريقة مختصرة لتحضير الكريب الحادق في المنزل من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الحادق طريقة تحضير الكريب الحادق المكونات: كأس واحد من السميد.

نصف كأس ماء فاتر.

نصف كأس حليب.

بيضتان صغيرة الحجم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي ويمكن إستبدال الزيت بالزبدة حسب الأستخدام.

ملعقة صغيرة ملح.

حشوة الكريب لحوم أو دجاج حسب الرغبة. طريقة التحضير: وضع البيض في الخلاط الكهربائي حتى يتم إخفاقه. نخل السميد ثم سكب خليط البيض على السميد ونقلبهم معاً وإضافة السوائل الأخري من الماء والحليب مع التقليب بإستمرار بإستخدام المضرب اليدوي أو الملعقة الخشبية. دهن مقلاة مسطحة بالزيت أو الزبدة ثم نسكب عجينة الكريب لتكوين الشكل المرغوب من الخبز السوري سواء مربع أو دائري وتقليبه على الجانبين مع الحرص والتقليب السريع حتى لا يحترق. البدء بحشو الكريب بقطع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة وإضافة الكاتشب والمايونيز والإضافات حسب الرغبة والتمتع بأفضل مذاق للكريب المنزلي. طريقة تحضير الكريب الحلو: طريقة التحضير:طريقة تحضير الكريب الحلو: لا يوجد إختلاف كبير عن الطريقة الأولي حيث يكمن الإختلاف في تبديل الملح المضاف إلي خليط الكريب ملعقتين صغيرتين من السكر الناعم وليس البودرة وكذلك من حيث الحشوة نقوم بتبديل حشوة الكريب لنضع الشوكولاتة أو الحلويات المختلفة والمكسرات حسب الرغبة ويعتبر الكريب الحلو وجبه مفضلة لدي محبين الحلويات.

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