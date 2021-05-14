خلطات لتبيض الوجه والرقبة في أقل من أسبوع ونتائج مذهلة وتوحيد لون البشرة

الكثير من الفتيات يبحثن دومًا عن خلطات لتبيض الوجه والرقبة في وقت قياسي وسريع، حيث تتعرض البشرة إلى الكثير من العوامل القاسية التي تعمل على تلف البشرة وتعرضها للجفاف وظهور المشاكل والبثور بها وبالإضافة إلى أن البشرة تأخذ لون غير موحد ويصبح لونها أغمق بكثير مما كانت عليه، ويعد استخدام المستحضرات التجميلية الحالية غير آمنة على البشرة بشكل كامل حيث تحتوي تلك المستحضرات التجميلية على الكثير من المواد الكيماوية التي تضر البشرة على المدى البعيد.

يعد أفضل حل وأفضل طريقة آمنة للبشرة هو استخدام الخلطات الطبيعية التي تغذي وتفتح البشرة بدون أي آثار جانبية حيث تعمل تلك الخلطات والوصفات على إعادة الحيوية من جديد إلى البشرة والتخلص من مشاكل البشرة المزعجة التي تتعرض لها نتيجة العوامل الجوية من الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية كما أن استخدام مستحضرات التجميل بطريقة مبالغة فيها يؤدي إلى تعرض البشرة إلى الجفاف وفقدان لونها الطبيعي.

خلطات لتبيض الوجه والرقبة في أسرع وقت

الكثير من النساء يصبح لديهن مناسبات ويريدن أن يحصلن على بشرة فاتحة وذو لون موحد لأن جمال المرأة يكمن في وجهها وجماله لذلك الكثير يجرب العديد من الوصفات المختلفة وهناك وصفات تعمل على تبيض الوجه في وقت قصير ووصفات أخرى لا تعطي أي نتيجة لذلك سوف نعرض أفضل الوصفات المجربة للتفتيح في أقل وقت.

خلطات لتبييض الوجه بالزبادي

يعد الزبادي من أفضل المواد الآمنة على البشرة والمغذية لها حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يقوم بدوره في توحيد لون البشرة والحفاظ عليها وتبيض البشرة والرقبة في أقل وأسرع وقت، وهناك العديد من الخلطات التي يدخل بها الزبادي والتي سوفن نعرضها في هذا المقال، كما يمكن استخدام الزبادي بمفردة يوميًا ووضعه على بشرة نظيفة وفركه وتركه 15 دقيقة ثم غسله بالماء وسوف تظهر النتائج في أقل وقت.

خلطة الزبادي والشوفان لتبييض الوجه

الشوفان ممتاز في ترطيب البشرة والحفاظ عليها من الجفاف ويعد اتحاد الشوفان مع الزبادي من الطرق الممتازة في تبيض الوجه والحصول على وجه مشرق ونضر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من دقيق الشوفان.

ملعقتين من الزبادي.

نقوم بخلط المكونات معًا والحرص على المزج جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة الفرد. نفرد الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة 20 دقيقة. نفرك الوجه بعد ذلك ثم نغسله بالماء الفاتر. نكرر الخلطة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ الفرق.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامخلطات تبيض الوجه بالكركم

إن الكركم من الأعشاب الطبيعية الممتازة في تفتيح الوجه والجسم ويستخدم الكركم في الكثير من الخلطات الطبيعية الخاصة بالوجه والبشرة والجسم والوصفة الكركم كالآتي:

ملعقة كبيرة من الكركم البودر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من الحليب الطازج.

نمزج المكونات معًا بطريقة جيدة. نعسل الوجه والرقبة ونجففهما جيدًا. نفرد الخلطة على الوجه والرقبة وننتظر حتى تجف. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بدهن الوجه والرقبة ماء ورد. نكرر خلطة الكركم والعسل الأبيض مع الحليب مرتين من كل أسبوع وسوف تنتهي مشكلة إسمرار الرقبة أو تغير لون الوجه.

المكوناتطريقة عمل الوصفةتبيض الجسم والوجه

إن تبيض الجسم والوجه من الأمور التي يسعى إليها الكثير ولا بد من الاعتماد على المواد الطبيعية للتخلص من اسمرار البشرة ويعد النشا مع العسل والليمون من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تجديد البشرة وتفتيح لونها وجل البشرة مشرقة حيث يتم خلط ملعقة من النشا+ ملعقة من العسل الأبيض+ نصف ملعقة من عصير الليمون ويتم الخلط بينهم وتوزيع الخليط على الوجه والانتظار لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ووضع زيت جونسون على الجسم والوجه للحصول على بياض ناصع ونعومة كالحرير.

خلطة تبيض الوجه والرقبة في 5 دقائق

تعاني الكثير من النساء باسمرار في منطقة الرقبة والوجه وخاصة الرقبة يكون سبب الاسمرار وتغير اللون العرق أو ارتداء الحجاب لفترات طويلة ويعد الليمون من المواد الطبيعية الفعالة التي يمكن ان نقوم باستخدامه بمفرده حيث نقوم يوميًا بدعك منطقة الرقبة بنصف ليمونة أو إضافته إلى الخلطات واستخدام الخليط من أجل ترطيب البشرة الجافة وفي ذات الوقت التخلص من اللون الداكن وتلك الوصفة كالآتي:

2 ملعقة حليب سائل.

1 ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة طحينة بيضاء.

3 ملاعق عسل أبيض.

3 ملاعق من الماء.

نقوم بخلط المكونات معًا حتى نحصل على مزيج متجانس. نفرد الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة مع البعد عن منطقة العين. نغسل الوجه بالماء الفاتر. ينصح بعدم إضافة الليمون لأصحاب البشرة الحساسة. تستخدم الوصفة مرة كل أسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامتبيض الوجه بالفازلين

يعد الفازلين من المواد الممتازة في العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث يعمل الفازلين على تبيض الوجه والجسم وإزالة البقع السواد، كما إن الفازلين ممتاز عند استخدامه كمقشر طبيعي للجسم حيث يعمل على إزالة الجلد الميت وإعادة النضارة إلى الوجه مرة أخرى.

عمل المقشر سوف نحتاج إلى نصف ملعقة من الفازلين وملعقة من السكر الخشن وملعقة من عصير الليمون، نقوم بخلط المكونات معًا ثم نقوم بوضع الخلطة على الوجه والرقبة أو الجسم ونفرك في حركات دائرية وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونضع المرطب الخاص بنا ونكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.

خلطات لتبيض الوجه واليدين والرجلين

يبحث الكثير عن خلطات لتبيض الوجه واليدين والرجلين بحيث لا تقوم الفتاة بإجراء أكثر من خلطة من أجل تفتيح منطقة الوجه وخلطة أخرة من أجل اليدين وأخرى من أجل الرجلين، فتلك الوصفة التي سوف نقدمها لكم ممتازة لجميع الأماكن في الجسم وتعطي نتيجة فورية.

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة أو البن.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نحضر وعاء نظيف ونقوم بخلط المكونات التي لدينا معًا. إذا لا حظنا أن المكونات تحتاج إلى القليل من القليل من الحليب يمكن إضافة القليل. نفرد ماسك الوجه جيدًا على أي منطقة نريدها. ننتظر حتى يجف تمامًا ثم نغسل بالماء الفاتر. نكرر الوصفة مرتين في كل أسبوع.

تبيض الوجه والرقبة واليدين والرجلين