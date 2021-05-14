ضعيه على الشامبو قنبلة نمو الشعر في أسبوع واحد هيوصل ل نص ضهرك

القهوة على الشامبو لنمو الشعر، يمكنك سيدتي الحصول على شعر ناعم ومغذي وخالي من جميع مشكلات الشعر المتعارف عليها فإن شعرك هو من أسرار جمالك، ولابد من أن تهتمي به وتحافظي عليه، فيمكنك أن تستخدمي القهوة والتي بها الكثير من العناصر المفيدة وبها أيضاً من الفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر، بالإضافة إلى ما تحتويه من مضادات أكسدة والتي تساعد في تحفيز عملية نمو شع بالطريقة الطبيعية، وذلك بخلاف أن القهوة من اهم المكونات التي تقوم على التخلص من قشرة الشعر الدهنية التي بفروة الرأس وتعطي أيضاً البصيلات جميع العناصر التي تفتقدها.

القهوة على الشامبو لنمو الشعر

هناك نصائح باستخدام خليط القهوة مع الشامبو كنوع خلطة تساعد في تنظيف فروة الرأس من القشرة وتنظيف الشعر من الزيوت المستخدمة ومستحضرات العناية بالبشرة حيث يتم استخدامها كما يأتي: