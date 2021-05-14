طريقة عمل الغريبة في البيت أحسن من برة خليكي ناصحة ووفري المصاريف

كثير من النساء يفضلون صنع مخبوزات عيد الفطر المبارك في المنزل لذلك سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل الغريبة الجميلة ذات الطعم الجميل المميز الذي يفضله الكبار والصغار، في هذا المقال سنعرض لكم طريقة الغريبة بأسهل الطرق وأقل التكاليف مثل التي يتم شرائها من المحلات بأسعار عالية، من المفضل في هذه الفترة صنع المخبوزات والمعجنات في المنزل لحماية نفسك وأسرتك وهذا أقل شئ تقدميه لهم في ظل جائحة كورونا المنتشرة في العالم يجب علي كل ربة المنزل صنع هذه المعجنات في المنزل ونحن سوف نساعدك علي ذلك.

طريقة عمل الغريبة اللذيذة

أولا سوف نوافيكم بالمقادير المظبوطة لكي تقومي بتنفيذها سيدتي بالطريقة الصحيحة مثل أكبر محلات الحلويات.

المقادير

أربعة أكواب دقيق أبيض منخول.

2 كوب من السمن بحرارة الغرفة.

1كوب من السكر الناعم.

بياض بيضة واحدة.

رشة فانيليا.

مكسرات لتزين الغريبة اللذيذة كما تريدين.

طريقة عمل الغريبة

في البداية يجب خفق السمن جيداً حتى يتم تغيير لونه إلى اللون الأبيض، ثم يضاف السكر الأبيض الناعم تدريجياً ويتم الخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتم خلط الخليط معاً بطريقه مناسبة، ثم بعد ذلك يجب أضافة الدقيق تدريجياً إلى هذا الخليط حتى يصبح شكله متماسك بعض الشيء لا يجب أضافه الدقيق كله مرة واحدة ولكن يجب أن يضاف تدريجي مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة جداً وهشة، ثم أضيفي البيض حتى تحصلي على عجينة متماسكة بعض الشيء، ثم أضيفي الفانيليا.

بعد ذلك يجب عليكي تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم تدويرها ثم الضغط عليها من المنتصف وإضافة المكسرات التي تحبيها في المنتصف إذا كان فسقة أو اللوزة أو بندقة أو غير ذلك أضيفي المكسرات التي تفضلينها.