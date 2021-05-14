افردي شعرك المجعد بأفضل المكونات المنزلية بديلة الكيراتين والحصول على شعر ناعم كالحرير

افردي شعرك المجعد بأفضل المكونات المنزلية بديلة الكيراتين، العديد من الفتيات يعاني من مشكلة الشعر المجعد فقد تواجه صعوبة عند تسريحه، فتلجأ لاستخدام الإستشوار أو كريمات الفرد حتى يسهل تسريحه، ولكن قد تحتوي تلك الكريمات على مواد كيميائية قد تسبب تساقط الشعر وتقصفه، وذلك بخلاف أسعار كريمات الفرد الباهظة الثمن، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر بطريقة أمنة وفعالة وذلك دون اللجوء إلى صالون التجميل، تابعونا للتعرف على فرد الشعر بمكونات منزلية بديلة للكيراتين.

فرد الشعر المجعد بمكونات منزلية بديلة الكيراتين

بطبيعة الحال تلجأ العديد من الفتيات إلى صالون التجميل استسهال الأمر، وفرد شعرها المجعد حتى لو إحتاج الأمر إلى دفع أسعار باهظة حتى تتخلص من الشعر المجعد وفرده ناعماً كالحرير، ولا تفكر من أين تأتي تلك المكونات وماذا تحتوي، إذاً أتينا إليك سيدتي بكريمات فرد طبيعية لعلاج الشعر ويفرده بشكل طبيعي بالإضافة إلى تغذيته و وجعله لامعاً وصحياً.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه ثلاث ملاعق كبيرة من النشا، مع كوب من الماء يخلط المكونين معاً ثم يرفع على نار هادئة وتقلب المكونات معاً حتى الحصول على قوام متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع أربع ملاعق من العسل مع الإستمرار بخفق المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي .

يترك الكريم حتى يبرد و يصبح فاتراً، ثم يتم وضعه على الشعر بطريقة متساوية ويترك لمدة ساعة، ثم يلبس كيس بلاستيكي على الشعر .

يغسل الشعر بالماء الدافئ حتى التخلص من النشا تماماً.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعياً حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

يحضر إناء ويوضع فيه بيضة ثم يتم خفقها، ثم يتم إضافة خمس ملاعق من مسحوق الأرز ثم يتم خلق المكونات معاً.

بعد ذلك يتم إضافة نصف كوب من الحليب مع الإستمرار بالخفق حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم وضع الكريم على الشعر وتركه لمدة ساعة مع لبس كيس بلاستيك أو بونيه شعر ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، ويمكن إستخدام الشامبو حتى التخلص تماماً من البيض.

فرد الشعر بالنشافرد الشعر بالبيض و مسحوق الأرز