طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم وفي الفرن مثل الجاهزة تماما

طريقة عمل الكفتة المشوية، تعد الكفتة المشوية من أهم وأفضل الأطعمة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تتصف الكفتة بأنها لذيذة المذاق وسهلة التحضير، ونظراً لأن الكثيرين يحبون تناول وجبة الكفتة فنجدهم يبحثون بكثرة عن طريقة تحضيرها فى البيت بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وبمذاق لذيذ مثل الجاهز، وهذا ما سنوفره إليكم فى هذا المقال عبر موقع ثقفني فتابعونا. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات: 1 كيلو من اللحم المفروم وبداخلة قطعة من الدهن.

1 ثمرة بصل مفرومة إلى قطع ناعمة.

2 ملعقة من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصفق ملعقة من الفلفل الأسود.

2 من الثوم المفروم.

1 قرن من الفلفل الأخضر” يمكن أن يكون حامي حسب رغبتك”. خطوات عمل الكفتة المشوية على الفحم خطوات عمل الكفتة المشوية على الفحم لعمل الكفتة المشوية على الفحم مثل المطاعم تماماً عليكي اتباع الخطوات التالية كما هي: أحضري وعاء كبير وضعي فيها اللحم المفروم ومعه قطعة من الدهن المفروم جيداً.

ثم أضيفي إليه البقدونس المفروم والبصل المفروم، وقلبي المكونات سوياً حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك ابدئي بإضافة البهارات المنكهة مثل الملح والفلفل، وأيضاً أضيفي فصوص الثوم المفروم.

وأخيراً أضيفي البيكنج بودر فهو يساعد أن تكون الكفتة طرية من الداخل وغير مكتومة.

ثم أضيفي ملعقتين من البقسماط حتى لا تتفكك الكفتة، ونبدأ فى عجبن المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح جاهزة للاستخدام.

قومي بتشكيل أصابع الكفتة على الأسياخ بالشكل والحجم المناسب والمفضل إليكي.

أو يمكن تشكيلها على شكل أصابع فقط وترص على شبكة الشواية، ويتم تسويتها على الفحم حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر المطلوب. طريقة عمل الكفتة في الفرن فى حال لم يتواجد لديكي شواية يمكن عمل الكفتة بنفس الخطوات السابقة وإدخالها تحت الشواية فى الفرن لتأخذ لون مناسب وتنضج جيداً، ثم قومي بإشعال قطعة من الفحم ووضعها فى طبق صغير وملعقة من الزيت وضعيها فى وسط الكفتة ثم قومي بتغطيتها بغطاء لمدة 5 دقائق، وهكذا أصبحت الكفتة المشوية على الفحم جاهزة للتقديم بجانب طبق الطحينة والسلطة ومزينة بالقليل من أوراق البقدونس. الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية، تعد الكفتة المشوية من أهم وأفضل الأطعمة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تتصف الكفتة بأنها لذيذة المذاق وسهلة التحضير، ونظراً لأن الكثيرين يحبون تناول وجبة الكفتة فنجدهم يبحثون بكثرة عن طريقة تحضيرها فى البيت بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وبمذاق لذيذ مثل الجاهز، وهذا ما سنوفره إليكم فى هذا المقال عبر موقع ثقفني فتابعونا. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات: 1 كيلو من اللحم المفروم وبداخلة قطعة من الدهن.

1 ثمرة بصل مفرومة إلى قطع ناعمة.

2 ملعقة من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصفق ملعقة من الفلفل الأسود.

2 من الثوم المفروم.

1 قرن من الفلفل الأخضر” يمكن أن يكون حامي حسب رغبتك”. خطوات عمل الكفتة المشوية على الفحم خطوات عمل الكفتة المشوية على الفحم لعمل الكفتة المشوية على الفحم مثل المطاعم تماماً عليكي اتباع الخطوات التالية كما هي: أحضري وعاء كبير وضعي فيها اللحم المفروم ومعه قطعة من الدهن المفروم جيداً.

ثم أضيفي إليه البقدونس المفروم والبصل المفروم، وقلبي المكونات سوياً حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك ابدئي بإضافة البهارات المنكهة مثل الملح والفلفل، وأيضاً أضيفي فصوص الثوم المفروم.

وأخيراً أضيفي البيكنج بودر فهو يساعد أن تكون الكفتة طرية من الداخل وغير مكتومة.

ثم أضيفي ملعقتين من البقسماط حتى لا تتفكك الكفتة، ونبدأ فى عجبن المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح جاهزة للاستخدام.

قومي بتشكيل أصابع الكفتة على الأسياخ بالشكل والحجم المناسب والمفضل إليكي.

أو يمكن تشكيلها على شكل أصابع فقط وترص على شبكة الشواية، ويتم تسويتها على الفحم حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر المطلوب. طريقة عمل الكفتة في الفرن فى حال لم يتواجد لديكي شواية يمكن عمل الكفتة بنفس الخطوات السابقة وإدخالها تحت الشواية فى الفرن لتأخذ لون مناسب وتنضج جيداً، ثم قومي بإشعال قطعة من الفحم ووضعها فى طبق صغير وملعقة من الزيت وضعيها فى وسط الكفتة ثم قومي بتغطيتها بغطاء لمدة 5 دقائق، وهكذا أصبحت الكفتة المشوية على الفحم جاهزة للتقديم بجانب طبق الطحينة والسلطة ومزينة بالقليل من أوراق البقدونس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم وفي الفرن مثل الجاهزة تماما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.