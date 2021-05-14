طريقة عمل كيكة الرواني بالسميد بخطوات سهلة جداً في دقائق معدودة

دائما ما تبحث ربات البيوت عن وصفات للحلويات لإعدادها لعائلتها في أي وقت، لتقديمها للعائلة لإسعادهم، والكيكة هي من الحلويات الخفيفة جداً والتي يمكن تقديمها في أي وقت من اليوم سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن عمل الكيكة بها، ولكن دائما ما يفضل الجميع التغيير والابتكار، وكيكة الرواني نوع جديد ومبتكر يحبها الجميع، حيث أن تتكون من السميد والدقيق والتي تتميز بطعم رائع للغاية وقريبة جداً من الجميع ويرغبون في تناولها بشكل مستمر، وتتميز كيكة الرواني بسهولة إعدادها ولا تحتاج لوقت كبير لتحضيرها، فتابعونا الآن في هذا المقال وسوف نستعرض عليكم طريقة عمل كيكة الرواني بالسميد.

كوب دقيق أبيض.

كوب إلا ربع سميد.

كوب إلا ربع سكر.

5 بيضات.

فانيليا.

ذرة ملح.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند.

نصف كوب زيت.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

في وعاء كبير نضع كلاً من البيض مع السكر والفانيليا ونقوم بخفق المكونات من خلال المضرب الكهربائي حتى تتجانس.

نضيف الزيت مع الزبادي ونستمر في الخفق جيداً حتى يتكون خليط متجانس كريمي.

في وعاء أخر نخلط السميد والدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر وتقلب المكونات، ننزل بالخليط السائل على الخليط الجاف ونقلب من خلال المضرب الكهربائي أو السلك حتى تتجانس المكونات.

نحضر صينية متوسطة وندهنها بالسمن ونفرد فيها الخليط مع التساوي، ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 حتى تنضج الكيكة.

نخرج الكيكة من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة وتزين بجوز الهند.

مكونات كيكة الرواني:مكونات الشربات:طريقة التحضير:طريقة عمل الشربات:

في وعاء نضع السكر مع الماء ويرفع على النار حتى يغلي ثم نضع عصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة عشرة دقائق حتى يعقد قليلاً ويترك يبرد بعد ذلك.