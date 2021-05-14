طرق تعطير الجسم طبيعياً بعطر ثابت يدوم ليومين وأكثر لرائحة جذابة ومنعشة

طرق تعطير الجسم طبيعياً تختلف حسب المنتجات والمكونات المستخدمة، فكل منا له طريقة معينة في تعطير الجسم مع ثبات رائحة العطر لفترة تصل إلى يومين او حتى ثلاثة أيام، مع الحركة اليومية يفرز الجسم العرق والذي يزيد خاصة في فصل الصيف، مما يتسبب في ظهور روائح العرق الغير مستحبة والتي غالباً ما لا يستطيع الاستحمام اليومي على التغلب عليها، لذلك لا بد من وجود وسائل مساعدة للتخلص من رائحة العرق وتعطير الجسم بروائح ثابتة طوال اليوم، وقد تدوم أيضاً ليومين أو أكثر على حسب المكونات المستخدمة، إليكم كيفية تعطير الجسم بطرق طبيعية تدوم لأكثر من يومين.

يمكن الحصول على الزيوت الطبيعية من المحلات المتخصصة في بيع زيوت العطور وتراكيبها وفواحات المنازل والبخور، وتُباع الزيوت بالجرائم ويمكن شراء حسب الحاجة بداية من جرام واحد من الزيت.

يُمسح الزيت بشكل مباشر على الجلد وفي أماكن النبض مثل أماكن خلف الأنين والرقبة والرسغ والمرفقين من الداخل ومنطقة خلف الركبة.

قد تدوم تلك الطريقة ليوم كامل.

تعتبر من أفضل طرق تعطير الجسم طبيعياً حيث يعمل زيت الأطفال كحامل للمعطر الرئيسي للجسم والذي يتكون من أي نوع من انواع الزيوت الطبيعية والتي تحمل روائح مثل الفانيلا أو اللافندر أو المسك أو غيره من الزيوت العطرية.

تُحضر زجاجة صغيرة من زيت الأطفال من أي ماركة، ثم يوضع عليها مقدار 5 إلى 10 جرامات من الزيت العطري المركز وتدهن بها الجسم بالكامل.

تلك الطريقة من شأنها أن توفر رائحة عطرة ثابتة بالجسم لأكثر من يومين.

العرض من سبلاش الجسم هو الانتعاش والحصول على رائحة عطرة رغم أنها قد لا تدوم كثيراً.

يؤخذ مقدار كوب من مغلي النعناع ويوضع معه 10 جرام من الكحول الإيثيلي و5 جرامات من زيت الورد أو أي زيوت قابلة للذوبان في الماء مثل زيت الياسمين أو الفل أو زيوت الفواكه.

توضع تلك المكونات في زجاجة رذاذ ثم يعطر بها الجسم.

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تتكون المخمرية بشكل رئيسي من الفازلين مع خليط من الزيوت الطبيعية حسب الرغبة وزيت المسك الأبيض الذي يساعد على تثبيت الرائحة وطريقتها كما يلي:

تذاب مقدار ملعقتين كبيرتين من الفازلين في حمام مائي حتى تتحول إلى سائل.

يضاف 5 جرامات من زيت المسك الأبيض وخليط الزيوت العطرية المفضلة حسب الرغبة.

توضع المخمرية في علبة بلاستيكية صغيرة ذات غطاء محكم.

ننتظر حتى تتحول إلى الحالة الصلبة ثم نستخدمها على أي جزء من الجسم أو الشعر.

أفرغي زجاجة من الزيت العطري المفضل لديك “يُباع لدى المحال المتخصصة في تركيب العطور” في زجاجة چل الاستحمام ثم استخدمي منه في حوض الاستحمام واتركي جسمك به لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء، ستلتصق بك الرائحة.

اخلطي بودرة المسك مع الصابون الطبيعي المبشور ثم دلكي به جسمك قبل الاستحمام لمدة 10 دقائق واغسلي.

أضيفي زيوت عطرية إلى لوشن الجسم وضعي منه على كامل الجسم بعد الاستحمام.

وصفات طبيعية لتعطير الجسم