فرد الشعر المجعد بكريم بانثينول.. لن تصدقي النتائج فرد وتطويل فى نصف ساعة فقط

فرد الشعر بكريم بانثينول، تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد والملئ بالتموجات، ونجد أن هذا الشعر من أفضل الأنواع ويسمى بالشعر الكيرلي ولكن هناك الكثيرين لا يتقبلونه ويريدن فرد الشعر بشكل دائم ويبحثن دائماُ عن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد في البيت بمكونات طبيعية لأن كريمات الفرد تضر الشعر سواء على المدى القريب أو البعيد، ولكننا اليوم عبر هذا المقال سنقدم إليكم أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد من خلال استخدام كريم البانثينول. فرد الشعر بكريم بانثينول فرد الشعر بكريم بانثينول المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عبوة من كريم بانثينول أو ما يعادل 4 ملاعق من الكريم.

2 كبسولة من فيتامين e.

ملعقتين من زيت الزيتون البكر. خطوات عمل كريم فرد الشعر ببانثينول أحضري طبق مناسب وضعي فيه كافة المكونات المذكورة سابقاً واخفقيهم جيداً حتى تتجانس المكونات سويا ويكون الكريم ناعم وانسيابي ولا يوجد به أي تكتلات.

بعد ذلك ابدئي في تقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء، وطبقي الكريم على كل الشعر بشكل متساوي، مع مراعاة تسريحه بمشط ناعم جداً.

ضعي على الشعر كيس بلاستيكي أو بونيه الرأس واتركي الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة للحصول على أفضل النتائج.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو ، ثم استخدمي عليه القليل من المرطب مثل زيت الزيتون أو زيت الجرجير.

سوف تلاحظين فرد شعرك والنعومة الخيالية التي ستحصلين عليها من أول استخدام. خطوات عمل كريم فرد الشعر ببانثينول وللحصول على شعر حريري وانسيابي أكثر لابد من متابعة استخدام الوصفة على الشعر بمعدل مرة واحدة أسبوعياً، ومع مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام أي منتجات فرد للشعر مرة أخرى، حيث يتميز هذا الكريم أنه رخيص الثمن وغير مكلف، وأيضاً هو طبيعي ويحتوى على مكونات طبيعية ولا يأتي بأي ضرر على الشعر. الوسوم

فرد الشعر بكريم بانثينول، تعاني الكثير من الفتيات من الشعر المجعد والملئ بالتموجات، ونجد أن هذا الشعر من أفضل الأنواع ويسمى بالشعر الكيرلي ولكن هناك الكثيرين لا يتقبلونه ويريدن فرد الشعر بشكل دائم ويبحثن دائماُ عن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد في البيت بمكونات طبيعية لأن كريمات الفرد تضر الشعر سواء على المدى القريب أو البعيد، ولكننا اليوم عبر هذا المقال سنقدم إليكم أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد من خلال استخدام كريم البانثينول. فرد الشعر بكريم بانثينول فرد الشعر بكريم بانثينول المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عبوة من كريم بانثينول أو ما يعادل 4 ملاعق من الكريم.

2 كبسولة من فيتامين e.

ملعقتين من زيت الزيتون البكر. خطوات عمل كريم فرد الشعر ببانثينول أحضري طبق مناسب وضعي فيه كافة المكونات المذكورة سابقاً واخفقيهم جيداً حتى تتجانس المكونات سويا ويكون الكريم ناعم وانسيابي ولا يوجد به أي تكتلات.

بعد ذلك ابدئي في تقسيم شعرك إلى أربعة أجزاء، وطبقي الكريم على كل الشعر بشكل متساوي، مع مراعاة تسريحه بمشط ناعم جداً.

ضعي على الشعر كيس بلاستيكي أو بونيه الرأس واتركي الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة للحصول على أفضل النتائج.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو ، ثم استخدمي عليه القليل من المرطب مثل زيت الزيتون أو زيت الجرجير.

سوف تلاحظين فرد شعرك والنعومة الخيالية التي ستحصلين عليها من أول استخدام. خطوات عمل كريم فرد الشعر ببانثينول وللحصول على شعر حريري وانسيابي أكثر لابد من متابعة استخدام الوصفة على الشعر بمعدل مرة واحدة أسبوعياً، ومع مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام أي منتجات فرد للشعر مرة أخرى، حيث يتميز هذا الكريم أنه رخيص الثمن وغير مكلف، وأيضاً هو طبيعي ويحتوى على مكونات طبيعية ولا يأتي بأي ضرر على الشعر.

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