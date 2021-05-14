طريقة عمل كيكة الزبادي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة بقوام هش جداً

تتميز كيكة الزبادي بمذاق طيب وشهى، ونستطيع تحضيرها بكل سهولة وسرعة، ويعد الكيك من الحلويات المحببة للأطفال والكبار، الكيك يمثل وجبة غذائية متكاملة، لأنه يحتوى على مكونات غذائية مفيدة جداً مثل اللبن والبيض، وتعد مكونات الكيكة سهلة وبسيطة تكسبها مذاق لذيذ وهش، يمكن لكل أفراد الأسرة القيام بصنع الكيكة بكل بساطة داخل المنزل، ويعتبر الكيك وجبة إفطار متكاملة مع اللبن أو الشاي كما أنه يمكن تقديمه للأطفال عند الذهاب إلي المدرسة، وهناك أنواع كثيرة من الكيك منها كيك البرتقال وكيكة الموز والكيك الإسفنجي، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الزبادي

مكونات الكيكة الهشة متوفرة في كل مطبخ، نستطيع تحضيرها في أي وقت، وهى كالتالي:ـ

4 بيضات.

1 كوب من الزبادي.

3 ملاعق السمن.

1 كوب سكر.

نصف كوب نشا.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

تحضير كيكة الزبادي لا يستغرق الكثير من الوقت، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وسريعة:ـ

نضع السمن مع السكر في وعاء، ونضربهم جيداً بالمضرب اليدوى يمكن استخدام المضرب الكهربائي حسب الرغبة. نضيف البيض والفانيليا، ونخفق جيداً لمدة 5 دقائق. نضيف الزبادي إلي الخليط السابق، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً. نضيف الدقيق ونقلب المكونات، ثم بعد ذلك نضيف النشا والبيكنج بودر، ونقلب المكونات مع بعض. نضع خليط الكيكة في صينية مدهونة بالسمن، ومبطنة بالدقيق أو ورق الزبدة. نقوم بتشغيل الفرن على درجة 180 درجة مئوية قبل أن ندخل الكيكة الفرن، بحوالى ربع ساعة. ندخل الصينية الفرن، لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لون ذهبي.

نصائح هامة عند صنع الكيك

هناك بعض الملاحظات عند عمل الكيك وهي كما يلي:ـ