طريقة سهلة لعمل الميلك شيك الباردة في البيت

فصل الصيف معروف بارتفاع درجة حرارة الجو لذلك يلجأ الجميع إلي أي شئ يساعدهم علي تخفيف تلك الحرارة وأول ما يخطر في أذهانهم ( الماء البارد والمشروبات الباردة و الميلك شيك ) لذلك سنقدم لكم في هذا المقال 3 وصفات بسيطة للميلك شيك .

أيس كريم فانيليا مقدار كوب ونصف .

كوب ونصف من الحليب البارد.

كوب كامل من الفراولة المجمدة التي تم غسلها وتقطيعها جيدا.

نضع الأيس كريم والحليب البارد والفراولة في الخلاط ثم نخلطهم جيدا حتي نحصل علي مشروب متجانس ثم نقوم بوضعه في أكواب وتزينه ببعض الكريمة اللذيذة .

كوب ونصف من أيس كريم الفانيليا .

كوب ونصف من الحليب البارد .

ملعقة كبيرة ونص من الكاكاو الخام.

أي نوع بسكوت بالشوكولاتة .

صوص الشوكولاتة.

نضع الأيس كريم والحليب في الخلاط ثم نضيف الكاكاو وبعدها البسكوت ونخلطهم جيدا ونصب الخليط في كوب ونزينه بصوص الشوكولاتة .

كوب ونصف من أيس كريم الفانيليا .

كوب ونصف من الحليب بارد.

كوب من قطع المانجو المجمدة التي تم غسلها مسبقا .

نضع الأيس كريم وقطع المانجا والحليب ونخلطهم ونضع الخليط في كوب ثم نزينه بصوص الكراميل أو التوفي .

ميلك شيك بالفراولة المكونات :طريقة التحضير:ميلك شيك بالشوكولاتة المكونات:طريقة التحضير :ميلك شيك بالمانجوطريقة التحضير :فوائد الفراولة

تساعد وبشكل كبير علي تحسين الهضم وتنظم ضغط الدم في الجسم وتساعده علي الامتصاص بشكل أفضل لجميع المكونات الغذائية ، كما أنها تساعد القلب وتجعله اكثر صحة ، تخفض من نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية وتخلص الجسم من السموم وتعزز المناعة بشكل كبير ولكن لا ينصح بتناولها إذا كان الشخص مريض بالكلي .

السعرات الحرارية في الفراولة

تحتوي الفراولة علي 32,5 سعرة حرارية .

فوائد المانجو

تحمي المانجو الإنسان من العديد من الأمراض مثل : الربو والسرطان والضمور البقعي بسبب احتوائها علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة ، كما أنها تساعد علي بقاء العظام صحية وقوية ، ولكن لا يجب عليك أن تكثر من تناولها بسبب احتوائها علي نسبة عالية من الأملاح .

السعرات الحرارية في المانجو

تحتوي المانجو علي 59,8 سعرة حرارية .