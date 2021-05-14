توجد هناك عدة أِشياء تعتبر من الأساسيات في المطبخ، و التي لا يمكن لأي ربة منزل أن تقوم بالإستغناء عنها أثناء إعدادها وجبات الطعام المختلفة سواء كانت من الأصناف الحلوة أو الحادقة، و يعتبر البيكنج باودر واحدا من تلك المكونات الرئيسية في كل مطبخ و خاصة في أثناء تحضير المعجنات والمخبوزات، وترجع أهمية وجوده إلى دوره في جعل المعجنات بأكملها تتميز بكونها هشة وخفيفة، وتلك النتيجة هي ما تسعى إليها السيدات، بل إنهن يقسن مدى نجاح الوصفة بالنتيجة التي أشرنا إليها، وقد تنزعج الكثيرات عند اكتشاف نقص البينكج باودر في مطبخا أثناء إعدادها للطعام، ولكن ما يخفى عنهن أنه يمكن استبدال البيكنج باودر بسهولة كبيرة بعدة مكونات مختلفة و متنوعة متوفرة بشكل دائم في مطبخها ولها نفس النتيجة، واليوم نتعرف على بديل البيكنج باودر في تحضير المعجنات من خلال السطور التالية.

ما هو بديل البيكنج باودر في تحضير المعجنات ؟

وكما سبق و أِشرنا إلى أن هناك عدة مكونات موجودة بشكل دائم في المطبخ و تؤدي الدور نفسه الذي يقوم به البيكنج باودر، ومنها على سبيل المثال : الحليب الخاثر، الزبادي ، اللبن الرائب ، عصير الليمون ، الخل و غيرها من المكونات السحرية التي تجهل ربة المنزل أهميتها و دورها الهام في الحصول على نتيجة مميزة في طعامك .

أولا : الحليب الخاثر: و يصفه البعض بأنه الصورة الأولى من الزبادي، وله مذاق حامض، ويتميز هذا الحليب بأنه يضم مادة خمرية وحتى يمكن أن يكون بديل للبيكنج باودر ، نقوم بالتالي : بإضافة 2\1 كوب حليب خاثر مع 4\1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا إلى أي عجين.

ثانيا : الزبادي : وهو من أهم البدائل الفعالة للبيكنج باودر، و يتميز أيضا بالمذاق الحمضي وحتى يمكن أن يكون بديل للبيكنج باودر، نقوم بالتالي : فقط أضيفي 2\1 كوب زبادي مع 4\1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا إلى أي عجين.

ثالثا : العسل الأسود: و هذا النوع من العسل لا يعرف قيمته الحقيقية الكثيرين، لكونه له الكثير من الاستخدامات الهامة في المطبخ و صيدلية المنزل الطبيعية، أما عند تحضير المخبوزات فله تأثير سحري، حيث أنه يجعلها هشة القوام ويعطيها مذاق مميز ورائع، وحتى يمكن أن يكون بديل للبيكنج باودر، نقوم بالتالي : فقط أضيفي 4\1 منه مع ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رابعا : اللبن الرائب: و يطلق عليه أيضًا اسم ” اللبن الحامض ” ، و يتم تحضيره عن طريق عمل تخمير للبكتيريا التي توجد في الحليب، وحتى يمكن أن يكون بديل للبيكنج باودر، نقوم بالتالي : فقط أضيفي 4\1 ملعقة صغيرة منه إلى ربع ملعقة صغيرة البيكنج صودا إلى أي عجين .

خامسا : الخل: كثيرون لا يعرفون أن الخل يدخل في صناعة وتحضير الحلويات، كما إنه بديل فعال للبيكنج باودر، ولنتيجة مضمونه يتم اضافة 2\1 ملعقة منه الى 4\1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا على أي عجينة.

سادسا : عصير الليمون: جميعا نعلم أن عصير الليمون يضم نسبة عالية من الأحماض، ولهذا فله دور هام في عملية تحضير المخبوزات والحصول على قوام هش، وليكون بديل ناجح للبيكنج باودر يتم وضع 2\1 ملعقة كبيرة منه الى ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا .

سابعا : بياض البيض: يعتبر استخدام بياض البيض هنا من أروع و أنجح الحيل ، فقط يتم فصل بياض البيض ويخفق جيدًا حتى نشاهد الفقاعات الهوائية بوضوح، ويتم استخدامه كبديل فعال له.

هل الكيك شيف بديل مضمون كبديل للبيكنج بودر؟

تردد هذا التساؤل كثيرا في برامج الطبخ المتعددة و على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، و كانت الإجابة واحدة من كل شيف أو خبير في الطهي بأن الكيك شيف هو بديل ناجح للبيكنج باودر ، بل إن نتيجة الكيك شيف مضمونة عن استخدامه الذي لا يمكن الحصول دائما على نفس النتيجة الناجحة منه ، و قد سبق أن شرحنا معا طريقة عمل كيكة هشة و خفيفة بدون استخدام البيض في مكونات الكيك .

كيف اتعرف على البيكنج باودر الناجح ؟

حتى يمكن التعرف على البيكنج باودر الناجح، فقط ضعي ملعقة صغيرة منه في ربع كوب من الخل و عند الحصول على فوران شديد، يكون البيكنج باودر فعال والنتيجة عند استخدامه مضمون باذن الله.

ما هو بديل البيكنج بودر للبسبوسه ؟

جميع البدائل السابقة التي تحدثنا عنها في المقال، يمكن استخدامها طبعا عند تحضير البسبوسة و لكن هناك عنصر يعتبر هو البديل الأهم حيث أن نتيجته لها طعم و مذاق رائع و هو عصير الليمون و ينصح به بشدة عند تحضير البسبوسة بدون استخدام البيكنج باودر.

هل البيكنج صودا بديل عن البيكنج بودر ويمكن استخدامه بدلا منه في المعجنات ؟

بداية يجب أن نتعرف على الفرق بينهما، خاصة و أنه في كثير من الأحيان نجد وصفات تحتوي على كلا منهما معا أو مكون واحد منهما فقط ، و لذلك دعونا نتعرف على الفرق بينهما ،حيث أن البيكنج باودر عبارة عن خليط من : ” البيكنج صودا و هو مكون (قلوي) ” مع عدة إضافات أخرى وهي مكونات حمضية ،بينما البيكنج صودا: هو عبارة عن الخليط القلوي فقط.

ولهذا يجب العلم أنه لا يُمكن أن يتم استبدال البيكنج بودر بمكون البيكنج صودا فقط إلا في حالة واحدة فقط و هي عندما تحتوي الوصفة على مكونات حمضية ، ومنها على سبيل المثال : الدبس ، عصير الليمون ، البرتقال، حيث تتفاعل تلك الحمضيات مع الصودا لتعطي غاز ثاني أكسيد الكربون.

هل يمكن استخدام الخميرة بديلا له في تحضير المعجنات ؟

على الرغم من أنه يمكن استخدام البيكنج باودر بدلا من الخميرة إلا أنه لا يمكن حدوث العكس .