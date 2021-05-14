طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المشطشطة في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة والطعم والريحة روعة

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتختلف طريقة تحضيرها من مكان للأخر، فتحوي الكبدة الإسكندراني على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات المفيدة للجسم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المشطشطة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المشطشطة المكونات خمسمائة جرام من الكبدة البقري.

حبتان من الفلفل الأخضر الحار.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الخل

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني القيام بغسل الكبدة جيداً بالماء جيداً ويتم نقعها في المياه وتركها لمدة نصف ساعة وفي هذه الأثناء يتم إضافة كمية من الملح إلى المياه وذلك ليتم التخلص من دماء الكبدة بشكل نهائي. الحصول على إناء صغير بعد ذلك يتم وضع كلاً من الملح والفلفل وبعد ذلك يتم إضافة الكزبرة والكمون والرزو ماري وعصير الليمون ومهروس الثوم والخل وبعد ذلك يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض بصور جيدة. الحصول على إناء صغير ويتم تتبيل فيه الكبدة الإسكندراني من خلال إضافة كلا ًمن الثوم والخل والليمون والملح والشطة والكمون ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض ويتم تركها جانباً لمدة نصف ساعة. يتم إضافة التتبيلة إلى الكبدة بعد ما يتم غسلها جيداً في المياه، يتم تقليب الكبدة جيداً مع التتبيلة وتركها لمدة ساعة في الثلاجة لحين أن تتشرب الكبدة المكونات بصورة كافية. يتم الحصول على مقلاة واسعة وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وتركه على النار المتوسطة لحين أن يصبح الخليط ساخن وبعد ذلك يتم إضافة الكبدة وتقليب المكونات جيداً منعاً لاحتراق الكبدة وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأخضر والأحمر. مع العلم أنه يمكن أن يتم استبداله بالفلفل الرومي، يتم إضافة مكعبات الطماطم وترك الكبدة على النار وترك الكبدة على النار لحين أن تنضج، يتم تقليب الكبدة بصورة مستمرة وبعد ذلك يتم وضعها على النار لفترة طويلة. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني الوسوم

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتختلف طريقة تحضيرها من مكان للأخر، فتحوي الكبدة الإسكندراني على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات المفيدة للجسم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المشطشطة طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المشطشطة المكونات خمسمائة جرام من الكبدة البقري.

حبتان من الفلفل الأخضر الحار.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الخل

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني القيام بغسل الكبدة جيداً بالماء جيداً ويتم نقعها في المياه وتركها لمدة نصف ساعة وفي هذه الأثناء يتم إضافة كمية من الملح إلى المياه وذلك ليتم التخلص من دماء الكبدة بشكل نهائي. الحصول على إناء صغير بعد ذلك يتم وضع كلاً من الملح والفلفل وبعد ذلك يتم إضافة الكزبرة والكمون والرزو ماري وعصير الليمون ومهروس الثوم والخل وبعد ذلك يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض بصور جيدة. الحصول على إناء صغير ويتم تتبيل فيه الكبدة الإسكندراني من خلال إضافة كلا ًمن الثوم والخل والليمون والملح والشطة والكمون ويتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض ويتم تركها جانباً لمدة نصف ساعة. يتم إضافة التتبيلة إلى الكبدة بعد ما يتم غسلها جيداً في المياه، يتم تقليب الكبدة جيداً مع التتبيلة وتركها لمدة ساعة في الثلاجة لحين أن تتشرب الكبدة المكونات بصورة كافية. يتم الحصول على مقلاة واسعة وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وتركه على النار المتوسطة لحين أن يصبح الخليط ساخن وبعد ذلك يتم إضافة الكبدة وتقليب المكونات جيداً منعاً لاحتراق الكبدة وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأخضر والأحمر. مع العلم أنه يمكن أن يتم استبداله بالفلفل الرومي، يتم إضافة مكعبات الطماطم وترك الكبدة على النار وترك الكبدة على النار لحين أن تنضج، يتم تقليب الكبدة بصورة مستمرة وبعد ذلك يتم وضعها على النار لفترة طويلة. خطوات تحضير الكبدة الاسكندراني

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