طريقة عمل كريم الكركم والحليب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة

كريم الكركم والحليب ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة التي لا يستغني عنه أي سيدة، وكثير من النساء تعاني من اسمرار البشرة والمناطق الداكنة، ويعتبر الكركم والحليب من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، حيث أن الكركم يحتوي على عنصر الكركمين الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الكركم والحليب الطبيعي لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء. مكونات عمل كريم الكركم والحليب مكونات عمل كريم الكركم والحليب يتكون كريم الكركم والحليب من مكونات طبيعية ورهيبة وهي كالتالي:- ٢ ملعقة كبيرة من عشبة الحالي.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب الجاف.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق

ثلاث قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والحليب الرهيب لتفتيح البشرة خطوة بخطوة كالتالي:- نقوم بتحضير إناء ونضع به الكركم والدقيق ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نقوم بإضافة الحليب وعصير الليمون ومسحوق عشبة الحابي ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة القليل من الحليب إذا كان الخليط متماسك حتي يصبح الخليط لين. ثم نضع الخليط في علبة فارغة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يصبح الخليط جاهز. ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة أو المكان الذي تريده تفتيحه ونتركه على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. ثم يمكن رش البشرة بالماء الورد حتي يعطي لبشرة الانتعاش وتعطيها رائحة عطرية مميزة. فوائد الكركم والحليب للبشرة هناك بعض الفوائد الصحية من الكركم والحليب للبشرة وهي كالآتي:- يعطيك بشرة صافية وخالية من أي عيون وكان يستخدم في قديم الأزل لعلاج بعض الأمراض ويقلل من التجاعيد.

أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا البشرة وتجعلها ناعمة ومتوهجة.

يعمل على علاج الاكزيما وحب الشباب وهما نوع من أنواع الالتهابات الجلدية التي تصاحبها الحكة وغيرها.

يعتبر مبيض طبيعي للبشرة بدون مواد كيميائية ضارة ولا خلطات غير فعالة. الوسوم

كريم الكركم والحليب ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة التي لا يستغني عنه أي سيدة، وكثير من النساء تعاني من اسمرار البشرة والمناطق الداكنة، ويعتبر الكركم والحليب من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة، حيث أن الكركم يحتوي على عنصر الكركمين الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الكركم والحليب الطبيعي لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء. مكونات عمل كريم الكركم والحليب مكونات عمل كريم الكركم والحليب يتكون كريم الكركم والحليب من مكونات طبيعية ورهيبة وهي كالتالي:- ٢ ملعقة كبيرة من عشبة الحالي.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب الجاف.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق

ثلاث قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والحليب الرهيب لتفتيح البشرة خطوة بخطوة كالتالي:- نقوم بتحضير إناء ونضع به الكركم والدقيق ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نقوم بإضافة الحليب وعصير الليمون ومسحوق عشبة الحابي ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة القليل من الحليب إذا كان الخليط متماسك حتي يصبح الخليط لين. ثم نضع الخليط في علبة فارغة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يصبح الخليط جاهز. ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة أو المكان الذي تريده تفتيحه ونتركه على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. ثم يمكن رش البشرة بالماء الورد حتي يعطي لبشرة الانتعاش وتعطيها رائحة عطرية مميزة. فوائد الكركم والحليب للبشرة هناك بعض الفوائد الصحية من الكركم والحليب للبشرة وهي كالآتي:- يعطيك بشرة صافية وخالية من أي عيون وكان يستخدم في قديم الأزل لعلاج بعض الأمراض ويقلل من التجاعيد.

أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا البشرة وتجعلها ناعمة ومتوهجة.

يعمل على علاج الاكزيما وحب الشباب وهما نوع من أنواع الالتهابات الجلدية التي تصاحبها الحكة وغيرها.

يعتبر مبيض طبيعي للبشرة بدون مواد كيميائية ضارة ولا خلطات غير فعالة.

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