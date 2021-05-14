طريقة تحضير خبز البريوش الجزائري

خبز البريوش الجزائري يختلف عن الخبز العادي في كونه خبز هش يتألف من الدقيق والزبدة ومكونات أخرى تشتهر الجزائر بتحضيره ويكون ذو طعم مختلف عن الخبز العادي، فيما يلي تعرفي على خطوات تحضير خبز البريوش الجزائري في البيت.

مكونات عمل خبز البريوش الجزائري

لتحضير خبز البريوش الجزائري هناك مجموعة من المكونات يجب تحضيرها في البداية من أجل تجهيز وصفة البريوش وتتمثل هذه المكونات فيما يلي:

ملعقتين ونصف من الخميرة الجافة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ست بيضات.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من الزبدة غير المملكة.

بيضة للدهن.

في وعاء العجن الكهربائي نضع كل من الخميرة والحليب الدافيء ونشغل العجانة، ثم نضيف كوب من الدقيق وبيضة ونزيل الخليط من العجانة.

نرش كوب من الدقيق فوق المزيج السابق ونغطي الوعاء بكيس النايلون.

نترك الخليط في مكان دافيء لمدة 45 دقيقة متى ترتاح العجينة.

نخفق الخمس بيضات في وعاء آخر.

في وعاء العجان نضيف كل من الملح والسكر والبيض المخفوق وباقي الدقيق ونخلط على سرعة بطيئة لمدة دقيقتين ثم سرعة متوسطة لمدة ربع ساعة.

نضيف الزبدة إلى الوعاء ونخلط على سرعة بطيئة لمدة خمس دقائق.

نضع العجينة إلى سطح ثم نرش الدقيق ونفركها بالأصابع ونشكل منها كرة نضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بالنايلون ونتركها حتى يتضاعف حجمها لمدة ساعتين.

نضع ورق الزبدة إلى صينية الفرن ثم نرشه بالدقيق وتفرد العجينة ونرشها بالدقيق ونغطيها بورق زبدة ومنشفة ونضعها في الثلاجة ليلة كاملة.

نخرج العجين من الفرن ونقسمه على صينيتين ونتركه لمدة ساعتين في مكان دافيء.

نحمي الفرن ثم ندخل صينية العجين واحدة تلو الأخرى والخبز لمدة نصف ساعة.

نتركها لتبرد ثم يتم تقديمها.

طريقة عمل خبز البريوش الجزائري