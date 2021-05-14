طريقة عمل كريم النشا: لتفتيح وشد البشرة بشكل طبيعي آمن بطريقة ٢٠٢١

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يعتبر كريم النشا من أقوى الخلطات التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بطريقة مضمونة في مدة قصيرة، حيث يعمل هذا الكريم الطبيعي على نضارة البشرة وإشراقها وتصفيتها من أي عيوب والتخلص من الدهون الموجودة بها، وكل زوج في هذا الوقت بوجه خاص يريد زوجته جميلة وبيضاء وكل فتاة أيضاً تحب أن تكون ملكة جمال هذا الكون، حيث يقوموا بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب ودهون، وكثير منهم يلجأ إلى الكريمات والخلطات الغير طبيعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً للبشرة، وسوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات كريم النشا الرهيب وطريقة استخدامه.مكونات عمل كريم النشا
كريم النشا يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من السكر ( مذابة في ملعقة كبيرة من الماء ).
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف حبة من الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة نظيفة.
يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:
- نحضر إناء يوضع على النار ( من الألومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً، ونقلبهم مع بعض جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار.
- نقلب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ثقيل.
- بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم.
- عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.
طريقة استخدام مكون النشا في تفتيح الشفايف
تفتيح الشفايف هي أمنية كل فتاة وكل ست أن تكون الشفايف وردية وجميلة تجذب الأنظار لذلك سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مكون النشا لتفتيح الشفاه وهو كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
طريقة الاستخدام
- نمزج مكون النشا مع الماء الدافئ ونخلطهم جيداً حتى يصبح مثل الكريم.
- يوضع هذا الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإزالة هذا الخليط بقشور الليمون أو فوطة قطنية مبللة بالماء الدافئ.
- توضع هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، ويتم ترطيبها بالمرطب الخاص.
الوسوم
يعتبر كريم النشا من أقوى الخلطات التي تعمل على تنظيف البشرة وتفتيحها بطريقة مضمونة في مدة قصيرة، حيث يعمل هذا الكريم الطبيعي على نضارة البشرة وإشراقها وتصفيتها من أي عيوب والتخلص من الدهون الموجودة بها، وكل زوج في هذا الوقت بوجه خاص يريد زوجته جميلة وبيضاء وكل فتاة أيضاً تحب أن تكون ملكة جمال هذا الكون، حيث يقوموا بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب ودهون، وكثير منهم يلجأ إلى الكريمات والخلطات الغير طبيعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً للبشرة، وسوف نتحدث في هذه المقالة عن مكونات كريم النشا الرهيب وطريقة استخدامه.مكونات عمل كريم النشا
كريم النشا يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من السكر ( مذابة في ملعقة كبيرة من الماء ).
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف حبة من الليمون.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة نظيفة.
يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:
- نحضر إناء يوضع على النار ( من الألومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً، ونقلبهم مع بعض جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار.
- نقلب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ثقيل.
- بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام.
- يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم.
- عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.
طريقة استخدام مكون النشا في تفتيح الشفايف
تفتيح الشفايف هي أمنية كل فتاة وكل ست أن تكون الشفايف وردية وجميلة تجذب الأنظار لذلك سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مكون النشا لتفتيح الشفاه وهو كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
طريقة الاستخدام
- نمزج مكون النشا مع الماء الدافئ ونخلطهم جيداً حتى يصبح مثل الكريم.
- يوضع هذا الخليط على الشفاه ونتركه حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإزالة هذا الخليط بقشور الليمون أو فوطة قطنية مبللة بالماء الدافئ.
- توضع هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، ويتم ترطيبها بالمرطب الخاص.
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