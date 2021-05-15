وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة إليكم التفاصيل

أضرار طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة،حيث تشتري أغلب ربات البيوت كميات كبيرة من البطاطس وخاصةً في المواسم، وبشكل عام فإن البطاطس من الخضراوات المحببة لجميع سكان الأرض، يتناولونها بأكثر من طريقة وبصفة دورية، لذلك تتواجد في أغلب البيوت بكميات كبيرة، ومع عدم توفر ظروف مناخية مناسبة لتخزينها يتكون العفن بعدة أشكال عليها، حيث تحتاج البطاطس ليتم تخزينها بشكل سليم إلى مكان مظلم تمماً وخالي من الرطوبة وهذا يصعب توفيره في المنازل.

أضرار طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

وهذه الأنواع المختلفة عندما تظهر البطاطس فإنها لا تكون صالحة للاستخدام أبداً، وسواء كان العفن الظاهر على البطاطس كلي أو جزئي فإنه يجب التخلص منها فوراً، لأن تناولها بهذه الحالة يسبب الكثير من الأضرار للإنسان منها تقلصات شديدة في البطن والإسهال وارتفاع درجة الحرارة والتسمم وأخطرها الوفاة كما ذكرنا في البداية، والسبب الرئيسي لظهور العفن على البطاطس التي تباع في المحلات هو رش البطاطس بالمبيدات الحشرية في أراضي زراعتها، بالإضافة إلى ريها في بعض الأوقات بمياه الصرف الصحي المعالجة.

أضرار البطاطس المصابة بالعفن

بالطبع فإن الكثير من ربات البيوت لا ينتبهون عند شراء البطاطس من المحلات، فالكثير من البطاطس التي تباع تحتوي على العفن بعدة أشكال، فهناك العفن الخارجي الذي يظهر على شكل بقع بنية أو فضية على القشرة الخارجية لدرنة البطاطس، وهناك ما يظهر على شكل نتوءات طرية الملمس، كما قد يظهر العفن عن فتح البطاطس من الداخل على شكل بقع خضراء اللون، قد نشتري البطاطس من المحلات وتكون سليمة ولكن بعد فترة من تركها في المنزل نلاحظ تكون العفن عليها، ويرجع هذا لسوء تخزين البطاطس، لذلك ننصح كل ربات البيوت بشراء كميات بسيطة من البطاطس، ليتم استهلاكها في وقت قصير لا يسمح بتكون العفن عليها.

وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس

ذكرت أحد المجلات العالمية المشهورة في خبر لها في الفترة السابقة تقرير طبي عن موت أفراد أسرة بالكامل بسبب إصابتهم بالتسمم الغذائي، وقد يبدو الخبر عادياً في البداية ولكن عندما تتابع تفاصيل التقرير تكتشف أن سبب إصابة افراد الأسرة بالتسمم هو تناولها بطاطس مقلية في وجبة العشاء وهذه البطاطس كانت تحتوي على بعض العفن.