أقوي كيراتين طبيعي للشعر موجود في كل بيت لفرد وتنعيم الشعر الخشن كالحرير

وصفة عمل كيراتين طبيعي للشعر ، تعد من الوصفات الطبيعية الأهم للشعر، والتي تجلب له المظهر الأكثر نعومة وانسيابية، فتبحث العديد من النساء على طرق طبيعية لتجعل الشعر ناعم وصحي ، ومن خلال هذا المقال نتعرف على الطريقة الأسهل لتحضير خلطة كيراتين بمكونات طبيعية لا تلحق الضرر بالشعر، كما سنتعرض للكيفية التي توضع بها تلك الخلطة على الشعر.

وصفة عمل كيراتين طبيعي للشعر

وصفة عمل كيراتين طبيعي للشعر لفرد الشعرالخشن في البيت بمكونات متوفرة بكل منزل، كما يمكن لأي فتاة أو سيدة أن تحضرها بكل سهولة في منزلها لجعل الشعر انسيابي وجذاب.

المكونات:

كمية خميرة جافة تعدل ملعقة كبيرة.

عدد واحد بيضة كاملة.

ملعقتان كبيرتان من النشاء.

عدد ملعقتان متوسطتان من الخل الأبيض المنزلي.

طريقة الإعداد للوصفة:

خلط مختلف المقادير سالفة الذكر بحاوية مناسبة.

ضرورة ترك المزيج سابق التحضير لفترة زمنية لا تتعدى الخمسة عشر دقيقة.

توزيع المزيج بشكلٍ متساوٍ على أجزاء الشعر بالكامل.

تغطية كامل الشعر بغطاء بلاستيكي.

ترك الخليط موزع على الشعر مدة خمسة وأربعين دقيقة.

بعد انتهاء المدة يغسل الشعر.

النتيجة ستكون فورية وهي شعر ناعم، سهل التصفيف.

وصفة الكيراتين بالموز

المكونات:

عدد ثمرة موز واحدة ، ويتم هرسها.

عدد بيضتين كاملتين.

الطريقة:

خفق البيضتين، ثم سكبهما فوق الموزة التي سبق هرسها ثم التقليب.

ينتج خليط متجانس يوضع فوق الشعر مدة ثلث ساعة.

يشطف بعدها الشعر بمياه فاترة وشامبو مناسب.

يمكنك أستخدام غسول الشعر الخاص بك .

ستلاحظين الحصول على شعر ناعم ومفرود .

وقد ذكرنا وصفات طبيعية لأهم الطرق التي من خلالها يمكننا أن نقوم بتحضير وإعداد الكيراتين الطبيعي، وفي دقائق معدودة مع الحصول على نتيجة مذهلة من الاستعمال الأول.