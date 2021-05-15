طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة أسهل وألذ وأشهى وأسرع بيتزا هتجربوها

طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة ، تعد البيتزا من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي ليس لها مثيل والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أن لها مكانة خاصة عند الجميع، حيث يقبلون على شرائها باستمرار من المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وشهية ولذيذة وغير مكلفة وبدون خميرة وفي المقلاة لا تتطلب وقت ولا جهد بحيث يمكنكم تحضيرها في أي وقت تشاءون، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديكم، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها. وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة لكي تحضرها لأفراد أسرتها بكل سهولة وفي وقت قصير، وبمذاق رائع ولذيذ بدلا من شرائها من المطاعم لضمان جودتها وصحتها، وإضفاء البهجة والسرور في المنزل. كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر والاستمتاع بمذاقها اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل وأحلى من المطاعم

مكونات طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة

تتكون البيتزا بدون فرن وخميرة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب وربع دقيق.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

مقادير الحشوة

صلصة طماطم.

جبنة موزاريلا مبشورة.

شرائح سوسيس.

شرائح زيتون.

فلفل أخضر مقطع حلقات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البيتزا بدون فرن وخميرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا والزبادي وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا بسباتولا، ثم نعجن عجن خفيف حتى نحصل على عجينة طرية ولينة، ثم نلم العجينة ونكورها.

نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة ونتركها تسخن.

نقسم العجينة إلى عجينتين متساويتين في الحجم، ثم نفردهم بسمك وسط.

عندما تسخن المقلاة ندهنها بزيت الزيتون أو الزيت النباتي ونضع فيها الدائرة الأولى من العجينة وعندما تأخذ لون ذهبي من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونخفض النار إلى هادئة.

ندهن وجه البيتزا بصلصة الطماطم، ثم نوزع عليها الجبنة الموزاريلا المبشورة وشرائح السوسيس وشرائح الزيتون وحلقات الفلفل الأخضر، وأخيرا جبنة موزاريلا مبشورة، وعندما تتحمر الجهة التي بالأسفل نطفئ النار ونغطي المقلاة جيدا لمدة دقيقة تقريبا حتى تذوب الجبنة.